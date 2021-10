Berlin - Polen soll nicht einen einzigen Sloty zahlen! So will es jedenfalls Polens Justizminister Zbigniew Ziobro. Am Donnerstag sagte er gegenüber Journalisten, dass Polen sich weigern wird, dass gegen das Land verhängte Zwangsgeld in Höhe von umgerechnet einer Millionen Euro pro Tag zu bezahlen. Tatsächlich kann niemand das Land zwingen, den Urteilen des EuGH zu folgen. Der Stein des Anstoßes: Polen weigert sich beharrlich, Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur polnischen Justizreform umzusetzen. In Warschau hält man das Vorgehen des EuGH für skandalös. Dabei dürfte das Zwangsgeld die Regierung des polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki (PiS) zumindest nicht überraschen, denn der Streit über die polnische Justizreform wird seit Jahren geführt – bis jetzt jedoch ohne spürbare Konsequenzen.

Im Kern geht es um den von der PiS-Regierung mit regierungsnahen Richtern ausgeweiteten Verfassungsgerichtshof und die dem Justizministerium unterstellte Diziplinarkammer, die missliebige Richter sanktionieren soll. Insbesondere Letztere soll nach Ansicht des EuGH die richterliche Unabhängigkeit in Polen gefährden und deshalb gegen rechtsstaatliche Grundsätze verstoßen.

Wenn der Rechtsstaat in Frage gestellt wird, muss der EuGH handeln

In Warschau hat man einen eigenen Weg gefunden, um den EuGH in die Schranken zu weisen: Kurzerhand erklärte die Vorsitzende Richterin des Verfassungsgerichtshofs, Julia Przylebska, Teile des EU-Rechts für Polen nicht anwendbar, soweit sie gegen die polnische Verfassung verstoßen. Der Grundsatz des Vorrang des EU-Rechts wird damit massiv in Frage gestellt, und zwar in einem Teilbereich, in dem es an das Wertefundament der EU geht: die Rechtsstaatlichkeit.

Wer in diesem Zusammenhang lapidar darauf hinweist, dass die EU keine Kompetenz hat, in die Organisation der Justiz in den Mitgliedsstaaten einzugreifen, verkennt damit, worum es eigentlich geht. Jedes Mitglied der EU verpflichtet sich bei Beitritt zur EU zur Rechtsstaatlichkeit. Die Gewaltenteilung und damit die Unabhängigkeit der Justiz bilden schließlich die Geschäftsgrundlage der EU.

Was tun also tun? Die EU tut sich jedoch keinen Gefallen damit, den Streit mit Polen maximal eskalieren zu lassen. Die Regierung Morawieckis versteht es sehr gut, aus dem Konflikt mit Brüssel politisches Kapital zu schlagen. Die Erzählung lautet etwa so: Auf der einen Seite steht dann das ultraliberale Brüssel, das seine kulturellen Wurzeln verleugnet. Und auf anderen Seite verteidigt Warschau das eigentliche Erbe Europas.

Der abstrakter Streit über Rechtsstaatlichkeit wird so zum Kulturkampf hochgeschaukelt. Nicht nur in Polen erleben viele EU-Bürger die Europäische Union als regulatorisches Perpetuum Mobile, das keine Rücksicht nimmt auf die nationalen Befindlichkeiten der Mitgliedsstaaten. Die Erzählung von einer immer übergriffigeren Superbürokratie aus Brüssel verfängt schließlich nicht nur in Osteuropa. Dass sich die deutsche Presse in der Berichterstattung über Polen oft im Ton vergreift und allzu belehrend mit dem Finger nach Warschau zeigt, ist ebenfalls nicht hilfreich.

Schließlich gibt es auch in Deutschland einige Baustellen in Sachen Rechtsstaat: Dass sich der Vorsitzende Richter des ersten Senats der Bundesverfassungsgerichts kurz vor einer Grundsatzentscheidung in Sachen Corona-Politik im Kanzleramt zum Dinner in vertraulicher Atmosphäre einfindet, ist nur ein kleiner Teil des Problems. Ein Dauerbrenner in Sachen in Rechtsstaatlichkeit ist die überlange Verfahrensdauer in deutschen Gerichten und die fehlende Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft – sie ist im Gegensatz zu den meisten EU-Staaten in Deutschland den Weisungen der Justizminister unterworfen.

Vertragsverletzungsverfahren: Nicht gegen, sondern für Polen

Ein Vertragsverletzungsverfahren ist zwar möglicherweise der derzeit einzig gangbare Weg, mit der polnischen Regierung umzugehen, gleichzeitig muss Brüssel klar machen, dass das Verfahren nicht um seiner selbst willen geführt wird oder gar, um ein Exempel zu statuieren. Polen hat sich beim EU-Beitritt schließlich nicht zur Rechtsstaatlichkeit verpflichtet, um den Westen einen Gefallen zu tun. Das Vertragsverletzungsverfahren wird nur ein Erfolg, wenn es in der öffentlichen Wahrnehmung nicht gegen, sondern für die polnischen Bürger geführt wird.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.