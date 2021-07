Berlin - Kupfer- bis bronzefarben glänzen die Satin-Hemden und Hosen der acht jungen Menschen, die um ein mysteriöses Objekt herumstehen, das rund einen Meter hoch und einen Meter lang ist. Kupferfarben glänzt auch der seidige Stoff, mit dem es verhüllt ist. Selbst die Corona-Masken der acht sind stilecht bronzefarben. Diese Leute haben offenkundig etwas vor. „palast.jetzt“ steht auf der Fahne, die einer der acht in den Wind hält, jetzt, an diesem wolkenverhangenen Dienstagnachmittag. Es ist der 20. Juli 2021, 14 Uhr, wir sind in Berlin-Mitte, auf der Museumsinsel.

Während sich schräg gegenüber, auf der anderen Straßenseite von Unter den Linden, Hunderte Menschen tummeln, um den Festakt zur Einweihung des Humboldt-Forums hinter der rekonstruierten Stadtschloss-Fassade zu beklatschen und die woke Gegendemonstration gegen das Symbol des kolonialen Erbes des Kaiserzeit auf der anderen Straßenseite gegen den Bürgermeister und das Humboldtforum anschreien, stehen die acht abseits davon vorm Lustgarten. Lust auf das Schloss und die Debatte um die umstrittenen Ausstellungen darin, haben sie nicht, das wird schnell klar – sondern Lust auf den Palast. Den Palast der Republik, der von 1976 bis 2006 in etwa dort stand, wo ihn das rekonstruierte Preußen-Schloss nun ersetzt hat. Für den Wiederaufbau des Palasts der Republik sammeln die acht Leute nun Geld. Wer will, kann direkt Münzen oder Scheine einwerfen in eine Plexiglasquader-Spardose. Und ein paar Menschen tun das auch.