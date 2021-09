Berlin - Am 11. September 2021 möchte die Redaktion der Berliner Zeitung am Wochenende ein Spezial veröffentlichen, das aus persönlichen Erinnerung unserer Leserinnen und Leser besteht. Die Redaktion würde sich freuen, wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, uns in den kommenden Tagen Ihre Eindrücke schildern und erzählen, wie (und wo) Sie den 11. September 2001 persönlich erlebt haben. Wie haben Sie sich gefühlt? Was ging Ihnen durch den Kopf? Waren Sie in Berlin oder vielleicht sogar in den USA, gar in New York? Wir publizieren am 11. September 2021 eine Auswahl der Beiträge in der Berliner Zeitung am Wochenende, zum 20. Jahrestag der Anschläge.

Alle Informationen zur 9/11-Leseraktion: Die Berliner Zeitung begleitet den 20. Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001 mit Sonderseiten. Am 11. September 2021 wollen wir in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung Berichte und Fotos von Leserinnen und Lesern publizieren, die sich an den 11. September 2001 erinnern. Briefe und Bilder bitte an: briefe@berliner-zeitung.de. Längere Texte, die honoriert werden, können online über unser Portal Open Source eingereicht werden: https://www.berliner-zeitung.de/opensource