Berlin - Bemerkenswert, was man bei Hugo Boss alles so wegwirft. „Das habe ich in einem Container vor dem Laden auf der Rosenthaler Straße gefunden“, sagt Tim Trantenroth und deutet auf ein großes, irisierendes Plexiglas-Stück. „Die haben ihre Schaufenster neu gemacht und alle alten Dekorationselemente rausgeschmissen.“ Jetzt begrenzt das rechteckige Teil eine Kleiderstange in Trantenroths Schlafzimmer, macht sie so zum halbtransparenten Kleiderschrank; herrlich, wie sich das einfallende Sonnenlicht im glänzenden Plastik bricht und ähnlich einem Ölfilm fließende, strahlende Regenbögen zaubert. Es ist nicht das einzige Möbel, das der Hausherr selbst gestaltet hat.

In der Fünfzimmerwohnung, in der Tim Trantenroth mit seinen beiden Kindern lebt, zeugen viele Gegenstände von einer Lust aufs Basteln. Unzählige Ikea-Schubfächer zum Beispiel, die eigentlich zur Montage an der Wand und zur Aufbewahrung von Schuhen gedacht sind, hat er kurzerhand zu einem großen Block zusammengeschraubt. Mit einer Tischplatte darauf wird ein überbordender Stehtisch daraus, der nun das Zentrum des Arbeitszimmers bildet. „Wenn ich zu Hause bin, dann sitze ich ohnehin die meiste Zeit am Computer oder stehe am Tisch und zeichne“, sagt Trantenroth. „Dementsprechend brauche ich vor allem Orte, an denen ich gut arbeiten kann.“

Franziskus Dornhege Tim Trantenroth ist Künstler, widmet sich vor allem der Kunst am Bau.

Tim Trantenroth ist Künstler, unterrichtet Malerei an der Hochschule der bildenden Künste Essen und an der Universität der Künste Berlin. Seit gut einem Jahr wohnt er in der 140-Qadratmeter-Wohnung in den Hackeschen Höfen, vorher hat er hier in einer kleineren Wohnung gelebt – den Höfen bleibt er insgesamt schon seit 15 Jahren treu. Interessant – Außenstehende können sich ja kaum vorstellen, dass in dem legendären Netz aus Innenhöfen nicht nur gebummelt und gearbeitet, sondern auch gewohnt wird. „Das Grundkonzept der Höfe, die 1906 gebaut wurden, war ja so gedacht, dass die Anwohner auch hier arbeiten können und umgekehrt“, erzählt Trantenroth. „Und für manche ist das noch immer so. Hier auf der Etage zum Beispiel wohnen zwei Damen, die unten ihre Läden betreiben.“ Und obgleich er selbst ein großes Atelier in Wedding unterhält, arbeite auch er in seiner Privatwohnung.

Franziskus Dornhege Im Schlafzimmer der Tochter hängt ein Bild Trantenroths. Es zeigt eine Fensterfront des Flughafen Tegel.

„Kunst macht man nicht ein paar Stunden lang, bis Feierabend ist. An der Kunst arbeitet man immer“, sagt er. „Abends, wenn man ins Bett geht, denkt man an seine Bilder, morgens wacht man auf und hat neue Ideen.“ Also widmet Trantenroth, der in der Nähe von Nürnberg geboren und 1999 nach Berlin gekommen ist, eine ganze Wand in seinem großen Arbeitszimmer der Ideenfindung: Blatt an Blatt hängen Notizen und Ausdrucke, Zeichnungen und Fotos daran. Einige zeigen eine Arbeit, mit der der Künstler vor kurzem erst für Aufsehen gesorgt hat: Im Humboldt-Forum gestaltete Tim Trantenroth, der sich gerade in den vergangenen Jahren verstärkt der Kunst am Bau gewidmet hat, eine komplette Wand. In den umstrittenen Wiederaufbau des Stadtschlosses malte er kurzerhand die Fassade des Palasts der Republik, jenes DDR-Bauwerks, das früher an dieser Stelle stand. Mit Zynismus darf man das allerdings nicht verwechseln – Trantenroths Arbeit ist durchaus kritisch zu verstehen.

Franziskus Dornhege Kantig-kurvige Formen: Marcel Breuers „Clubsessel B 3“.

„Ich habe immer gesagt, dass ich den Wiederaufbau des Schlosses nicht befürworte. Dass ich es traurig finde, dass der Palast der Republik abgerissen wurde“, sagt der Künstler, seine Malerei im Humboldt-Forum soll Ausdruck dieser Kritik sein. Dass er mit diesem Konzept den Zuschlag für die Wandgestaltung bekommen hat – dem Engagement lag ein anonymer Wettbewerb zugrunde –, habe ihn selbst überrascht. „Natürlich gibt es Stimmen, die sagen, dass ich instrumentalisiert wurde, damit sich das Humboldt-Forum als kritikfähig und diskursoffen präsentieren kann“, sagt er und blickt auf die Wand mit all seinen Ideen und Zeichnungen. „Aber ich denke, das Werk spricht für sich und es ist doch gut, wenn es in diesem Kontext sichtbar wird.“

Franziskus Dornhege Darf’s ein bisschen mehr sein? Platz für neuen Lesestoff ist im Bücherregal kaum.

Nicht nur die große Malerei soll zum Erinnern anregen, auch kleinere Gemälde in Tim Trantenroths Wohnung zeigen verschiedene Abschnitte der legendären Palast-Fassade: Der Künstler arbeitet gerade an einer kleinen Edition solcher Bilder, von denen jedes ab 1500 Euro kosten soll. Die ersten davon schimmern von einer Wand in seinem Wohnzimmer; sie sind mit Perl-Acrylfarben gemalt, geben so den Glanz der kupferfarbenen Glasscheiben des DDR-Bauwerks wider. Oft sind es architektonische Gesten, die Trantenroth zu grafischen Bildern bewegen. Am Ende des überlangen Flurs seiner Wohnung etwa hängt die Abstraktion eines Hochhauses im südafrikanischen Pretoria, ein Bild im Schlafzimmer der Tochter zeigt eine Fensterfront des Flughafen Tegel.

Franziskus Dornhege Kunst machen und darüber lesen: Bücher und Farben im Arbeitszimmer.

Ansonsten hängt erstaunlich wenig Kunst in dieser Künstlerbude, es dominieren weiße Wände. Auch, weil Tim Trantenroth eben noch nicht so lange hier lebt, sagt er. „Eine Wohnung muss wie von selbst wachsen, deswegen finde ich es wichtig, sie erst mal möglichst neutral zu halten.“ Tatsächlich sind die Räume relativ leer, spartanisch eingerichtet, was den einzelnen Möbeln, das ist das Gute, eine größtmögliche Aufmerksamkeit beschert. Da sind die schönen Bauhaus-Stühle im Arbeitszimmer zum Beispiel, da sind ein alter Küchenschrank der Großmutter und eine Anrichte der Eltern, Marcel Breuers „Clubsessel B 3“, der vor einer kargen Wand seine kantig-kurvigen Formen offenbart. Und da sind die Spuren der Zeit, die Trantenroth der Wohnung gelassen hat.

Franziskus Dornhege Teilweise wurden in der Gründerzeitwohnung Bauhaus-Lichtschalter angebracht.

Nicht alle Gründerzeittüren etwa sind noch mit den originalen, reich verzierten Klinken ausgestattet – an einigen wurden sie durch Modelle aus den 70er-Jahren ausgetauscht. Im Arbeitszimmer wiederum wurden irgendwann interessante, formschöne Bauhaus-Lichtschalter angebracht, während in den anderen Räumen dröge weiße Durchschnitts-Schalter an den Wänden prangen. „Natürlich könnte ich das alles auf denselben Stand bringen“, sagt Trantenroth. „Aber ich finde es viel interessanter, wenn diese unterschiedlichen Dekaden, die unterschiedlichen Zustände, in der sich diese Wohnung mal befunden hat, sichtbar werden.“ Letztlich sei das eine Parallele zu seiner Arbeit, zu seinen Architektur-Abstraktionen, mit denen Trantenroth Stadtbilder und Stimmungen archiviert.

Franziskus Dornhege Ein Gläschen in Ehren: Karaffe und Schnapsglas der Großmutter.

In seiner Wohnung sind es aber auch eigene Erinnerungen, die er sammelt. Auf der Anrichte im Esszimmer zum Beispiel, einem Familienerbstück, stehen ein paar Lebenssouvenirs. Die Steinobjekte hat Trantenroths Vater gemacht, der Bildhauer war; es sind Modelle größerer Arbeiten, die er einst anfertigte. Davor steht eine bauchige gläserne Karaffe samt Schnapsglas, die früher der Großmutter gehörte, bemalt mit Mohnblumen und einer Katze. „Daraus habe ich meinen ersten Schnaps getrunken, irgendwann mal zu Silvester“, sagt Trantenroth und lächelt. „Omas Eierlikör – das ist doch gar kein schlechter Einstieg.“

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo.



