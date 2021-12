Das beste Gras kommt bekanntlich aus Holland. Denn wer kennt ihn nicht? Den harmonischen Mix aus Wiesenrispe und Ausdauerndem Lolch, die dichte Wurzelstruktur und trotzdem hohe Wasserdurchlässigkeit, einfach effektiver belüftet als bei herkömmlichen Anbaumethoden, diesen insgesamt immergrünen, saftig gesunden und praktisch überall verlegbaren Rollrasen, der selbst den allergröbsten Schraubstolleneinsatz aushält – ja, dafür steht die Hendriks Graszoden Group seit knapp fünf Jahrzehnten.

Die Firma aus dem kleinen, zwischen Eindhoven und Mönchengladbach gelegenen Heythuysen liefert regelmäßig das Gras bei Großturnieren. Aber eine WM im Wüstenschurkenölstaat Katar, wo Menschenrechte verletzt, Arbeitsmigranten ausgebeutet werden, wo Fußball keine Tradition hat, sondern einer Staatsimagepolitur, dem sogenannten Sportswashing dient – nee dank u, da wollten die Niederländer lieber nicht mitmachen. Nach einem Stadionbaustellenbesuch sagte eine Managerin in einem Radiointerview: „Wir haben gesehen, was in Katar geschieht.“ Und: „Es ging um einen Millionenauftrag, aber manchmal sind andere Sachen wichtiger als Geld.“ Das war im vergangenen März.

Ansteckung und Empörung haben etwas gemeinsam, beide verlaufen in Wellen, türmen sich auf, rollen an, brechen. Die Grasabsage, ein an den Fußballweltverband Fifa adressiertes Schreiben von Amnesty International und eine vom norwegischen Klub Rosenborg Trondheim angeführte Boykottdebatte bildeten damals einen, den nächsten Wellenkamm. Seit der von Bestechungsvorwürfen begleiteten Vergabe des Turniers 2010 und der Ankündigung im Jahr 2015, die WM in die Vorweihnachtszeit zu verlegen, wechselten sich Empörung und Protest, Beschwichtigung und Propaganda ab. Unvergessen die Einschätzung des deutschen Fußballkaisers Franz Beckenbauer, der 2013 Katar besuchte und als Vorarbeiter für die Menschenrechte vor die Kameras trat. Er habe noch keinen einzigen Sklaven gesehen, sagte Beckenbauer. „Die laufen alle frei rum.“

Und heute, ein Jahr vor dem WM-Finale am 18. Dezember 2022, das im nördlich von Doha aus dem Wüstenboden gestampften Lusail Iconic Stadium stattfinden soll? Was ist aus der Boykottbewegung geworden, die realistisch betrachtet niemals eine Chance auf Erfolg hatte? Oder ist Boykott gar nicht so absolut zu verstehen? Und welche Möglichkeiten haben kritische Fußballfans, dem Hochglanzprodukt WM 2022 ein paar Kratzer zu verpassen?

Ein Leben ohne Fußball ist möglich

Anruf bei Dietrich Schulze-Marmeling, Fußballdenker, Fußballforscher, Buchautor, partiell praktizierender Fan von Borussia Dortmund, Mitgründer von „Boycott Qatar“ und, wenn man dann will: ein Mann im WM-Widerstand. Also gegen ein unwürdiges Turnier, wie es auf der Widerstandswebsite heißt, denn „es werden so viele Gebote der sportlichen und politischen Fairness verletzt, dass es uns unverantwortlich erscheint, an diesem Ereignis teilzunehmen“. Auch zuzuschauen? „Ich werde die WM ohne jegliche Leidenschaft verfolgen“, sagt Schulze-Marmeling. „Ich kann aber nicht behaupten, dass ich mir mal nicht ein Spiel rauspicke.“

Die Vorfreude auf ein großes Turnier, sie ist auch bei anderen getrübt. Es ist zu viel passiert, kaputtgegangen in der Beziehung zwischen Spitzenfußball und Fanbasis. Man könnte sich jetzt noch mal auf die Therapiecouch legen und all die Entfremdungstendenzen und potenziellen Trennungsgründe aufzählen, aber vielleicht reicht auch das, was Schulze-Marmeling sagt: „In der Pandemie ist noch mal ein Bewusstsein dafür gewachsen, dass ein Leben oder zumindest ein Wochenende ohne Fußball möglich ist.“ Und: „Es gibt viele Leute, die sagen: Katar, das geht gar nicht, das ist zu viel, hier wurde eine rote Linie überschritten.“

Dazu passt ein neuer und diesmal auf Zahlen der katarischen Statistikbehörde PSA beruhender Bericht von Amnesty International, wonach 15.000 Gastarbeiter auf WM-Baustellen verstorben sind. Bekannteste Ursache: Hitzetod. Sieben von zehn Fällen sollen nicht aufgeklärt worden sein, Opferfamilien keine Informationen erhalten haben. Im Februar, die Empörungswelle schwoll wieder an, hatte der Guardian 6500 Todesfälle recherchiert. Die von Katar und je nach Wellengröße versprochenen Arbeitsschutzgesetze sind zwar zum Teil erlassen, aber kaum umgesetzt worden.

Hängt Boykottbanner ins Fenster

„Wir müssen daran erinnern“, sagt Schulze-Marmeling, „dass die Fifa von diesem System profitiert.“ Und was kann man selbst tun? „Die WM darf keine ruhige Geschichte werden. Diskussionen und Unruhe sollen das Turnier begleiten, damit klar wird, dass es viele Fußballfans gibt weltweit, die sagen: Hey, das ist nicht unsere WM! Es muss einen messbaren Boykott geben.“ Gemessen vielleicht an den Einschaltquoten, an den Verkaufszahlen von Merchandiseartikeln oder an den Botschaften, die auf Balkonen, in Fenstern oder Stadionkurven hängen. Kann man alles selbst basteln. Aufkleber und Banner lassen sich aber über die Website der Boykottierer bestellen. Die übrigens noch einen anderen Vorschlag machen: über alternative Veranstaltungen nachdenken.

Anruf bei Julius Klaer, Sportmanagementstudent, Außenverteidiger beim Achtligisten Leipziger SC, schleichend entfremdeter Fan des mit Qatar Airways verbandelten FC Bayern, zuletzt vor allem: Mitorganisator des ASAP Global Cup. Und das könnte sie dann vielleicht werden, diese Alternative, ein parallel zur WM in Katar gestreamtes Amateurfußballturnier aus Leipzig – falls die an Niklaus gestartete Crowdfunding-Kampagne zündet und die erste Finanzierungsstufe von 100.000 Euro erreicht. Zwischenstand am Freitagnachmittag: 3402 Euro. Das Fernziel liegt bei einer Million. Klaer sagt: „Warum sollen wir nur für uns eine Alternative finden, warum nicht für alle, die Fußball kritisch sehen und die WM boykottieren wollen?“ Anschlussfrage: „Was können wir tun, um nicht in Versuchung zu kommen?“

Im kleinen Kreis entstand daraus eine Idee, die bald größer wurde, ziemlich groß sogar: 16 Teams, zwei Kunstrasenplätze, 24 Spiele in vier Turnierwochen, alle live im Netz zu sehen, auf Deutsch, Englisch, Arabisch kommentiert, Vorberichte, werbefreie Infoblöcke in den Halbzeitpausen, Nachberichte, Statistiken, Podiumsdiskussionen, am Ende eine Abschlussfeier. „Es ist nicht nur so“, sagt Klaer, „dass wir Katar kritisieren, das ist nur ein Symptom, das Problem ist die Fifa. Wir wollen, dass die Menschen wieder einen Enthusiasmus für Fußball entwickeln können, dass sie mit gutem Gewissen zuschauen können.“

Walter Bieri/epa/dpa Danke, Sepp Blatter!

214 Millionen Euro zahlen ARD und ZDF für die WM-Übertragungsrechte

Auch Klaer könnte man auf die Fußballtherapiecouch legen, man würde viel über die Auswüchse im modernen Fußball erfahren, über gesellschaftliche Verantwortung und die Realität während der Pandemie, über die fortwährende Degradierung der Fans zu Konsumenten, die sich bitte schön nicht einmischen sollen in die Vereinspolitik. Die besser schweigen, wenn der FC Bayern wieder sein Wintertrainingslager in Katar aufschlägt und dieses so wie Klubchef Karl-Heinz Rummenigge auf der Jahreshauptversammlung 2019 verteidigt: „Der Dialog verbessert Dinge. Das Ignorieren oder Kritisieren, wie es das ja ein bisschen hier in unserem Land regelmäßig stattfindet, hilft nicht, eine Situation zu verbessern oder zu verändern.“ Bei der Neuauflage vor zwei Wochen hätte es zu einer Mitgliederabstimmung über den Sponsoringdeal mit Katar kommen können. Doch der Klub ließ den Antrag eines kritischen Fans nicht zu.

Klaer war zehn, als in Deutschland das Sommermärchen aufgeführt wurde, er hat schöne WM-Erinnerungen, sie werden bleiben. Aber neue sollen im kommenden Winter nicht mehr dazukommen, er sagt: „Ich wäre sehr enttäuscht von mir, wenn ich die Spiele gucken würde.“ So wie bei der EM 2020, als er beim Halbfinale doch noch schwach wurde. Und falls die Idee, eine WM-Alternative zu organisieren, größer sein wird als die Spendenbereitschaft? Klaer: „Wenn unser Turnier nicht stattfindet, werde ich selber zocken.“ So wie eine Faninitiative des FC Schalke 04, die ihr WM-Alternativprogramm „Back to Bolzen“ nennt und die Fußballplätze stürmen will, während woanders nur die Fernseher laufen.

Eine repräsentative Umfrage des WDR ergab im Mai, dass zwei Drittel der Deutschen dafür sind, dass die deutsche Nationalmannschaft nicht an der Weltmeisterschaft in Katar teilnehmen soll. Klingt erstaunlich, wenn man bedenkt, dass 2014 noch 34,65 Millionen Deutsche das WM-Finale zwischen Deutschland und Argentinien sahen. Und es passt auch nicht zu den 214 Millionen Euro, die ARD und ZDF für die Übertragungsrechte während der WM in Katar bezahlt haben. In einem Land übrigens, das nun selbst Fußballrasen züchtet. In der Wüste. Pro Tag sollen bis zu 5000 Kubikmeter Wasser verbraucht werden. Das Gras darf keinen Hitzetod sterben.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.