Berlin - Orangefarbener Hintergrund, grünes Sofa, und dazu improvisiert Friedrich Liechtenstein: Der Berliner Musiker, Schauspieler und Selbstdarsteller bereicherte als Testimonial für HD+ im vergangenen Jahr das Werbefernsehen.

2021 würde ich diesen Filmtitel geben …

„Klappskopps Abenteuer“ wäre doch ein sehr guter Filmtitel für das Jahr 2021. Ich kann nicht sagen, was genau einen Klappskopp auszeichnet, aber ein Abenteuer war das Jahr 2021 schon.

Corona ist …

… eine riesige Sauerei von Mutter Natur und wir haben ordentlich was dazu beigesteuert. Corona ist eine Chance für unsere Gesellschaften und unsere Gesundheit auf dem Blauen Planeten. One World. Wir dürfen uns nicht wegwerfen, denn die Maschine braucht uns. Maschinen können noch nicht ohne uns.

Im Lockdown habe ich gelernt, dass …

… ich mich besser ernähren muss. Gesundheit ist ein hohes Gut. Ernährung, Bildung und Umwelteinflüsse sind dabei wichtig.

Am Tag, an dem die Pandemie offiziell vorbei ist, werde ich …

… stopp! Wird es diesen Tag geben? Ich würde ganz still werden und dann sehr, sehr vorsichtig sein. Vielleicht hätte ich dann auch Platz für die Trauer und Angst, die man ja jetzt verdrängen muss. Viren bleiben und verändern sich, Menschen auch.

Mit diesem Lied hätte ich Angela Merkel verabschiedet:

Mit dem Marvin-Gaye-Lied „Mercy Mercy Me“ hätte ich Angela Merkel gern verabschiedet, es gibt da drei Interpretationsmöglichkeiten. Einmal spielt es mit dem dummen: „Danke Merkel“ und beim zweiten Hören, fühlt sie sich vielleicht an die vergeigten Klimaziele erinnert, aber der dritte Grund ist der wichtigste: seelenvolle und gute Musik hören und dazu tanzen ist wichtig auch für sie.

Diese Superkraft würde ich Olaf Scholz verleihen:

Olaf Scholz braucht Superkräfte. Die beste Superkraft ist Liebesfähigkeit. Mit Liebesfähigkeit könnte er einiges erreichen. Von den Algen könnte er auch einiges übernehmen. Algen sind Alleskönner, sie brachten als erste und bringen weiterhin Sauerstoff auf unseren Planeten. Love is like Oxygen. „AlgenMen“ wäre was, mittels Biolumineszenz könnte er dann auch leuchten, manche Algen sind sogar unsterblich. Algen tragen Lösungen für die Probleme unserer Zeit mit sich herum.

In Tegel gibt es selbstfahrende Busse. Ich würde gern dieses vollautomatische Gerät entwickeln:

In Tegel gibt es selbstfahrende Busse? Ich würde dieses vollautomatische Gerät in Tegel entwickeln: Senkrecht fliegende goldene Luftschiffe, diese Luftschiffe wären Hotels und würden sich treiben lassen, sie würden um die Welt segeln. Klimaneutral und sehr, sehr entspannt reisen, demütig und stolz zugleich. Wenn die goldenen Luftschiffe wieder auf festem Boden andocken, bringen sie geläuterte Menschen und eingesammelte Energie.

Das würde ich 2022 am liebsten verbieten:

Baulärm und Schmutz muss endlich verboten werden, wir wollen doch alle lange und gut leben. Kinder wollen Bauzaunvermieter werden, sie kennen kein stabileres Geschäft auf ihren sporadischen Spaziergängen zur Schule. Das ist doch eine schlimme Entwicklung. Das Stadtschloss darf nicht gesprengt werden, es sollte ganz vorsichtig abgetragen werden und jeder Kubikzentimeter Schutt sollte behutsam und staubfrei seinen Platz in einer besseren Stadt finden.

Und das endlich mal einführen:

Ein gutes und schnelles Internet wäre für die Weltstadt Berlin eine klasse Sache. Wir könnten schnell und sicher kommunizieren, Pläne schmieden, uns schlau machen und flirten. Oh Mann … das wäre richtig klasse.

Was Sie schon immer mal tun wollten – im nächsten Jahr dann aber wirklich.

Friedrich Liechtenstein. „Gut.“

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.