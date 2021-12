Berlin - Als Feministin träumt man viel und oft. Auf der ganzen Welt werden Frauen (genauso wie trans Frauen und nicht binäre Menschen) verfolgt, die anhaltend hohen Todeszahlen durch Femizide ist eine Pandemie, die mit keinem Impfstoff zu bekämpfen ist, Frauen sind sexualisierter Gewalt ausgesetzt, werden am Arbeitsplatz und in der Bahn belästigt, verdienen in der Lohnarbeit weniger als ihre Kollegen und für ihre Sorgearbeit gar nichts. Feministinnen und Feministen träumen angesichts dieser Realitäten also von einer Welt, die gerechter ist und in der weniger diskriminiert wird. Ist dieser Traum zu groß? Oder anders gefragt: Kann es schon im nächsten Jahr klappen, die Welt ein bisschen besser zu machen?

Die feministische Debatte in Deutschland begann und endete im Grunde mit der Wahl von Angela Merkel zur Bundeskanzlerin. Für antifeministische Stimmen war dieses Ereignis 2005 der Beweis, dass das System eben doch fehlerlos und nicht patriarchal geprägt sei, wenn auch eine Frau ins höchste Regierungsamt gewählt werden könne. Kommende feministische Forderungen auf mehr Teilhabe verliefen im Sande, denn „wir haben ja schließlich eine Kanzlerin“. Dass Merkel, nunmehr Kanzlerin a. D., in über eineinhalb Jahrzehnten Kanzlerinnenschaft kaum für gleichstellungspolitische Initiativen bekannt wurde, geschenkt. Denn ihre Existenz allein war die Bestätigung für eine gleichberechtigte Bundesrepublik, in der eben auch Frauen alle Türen offen standen.

Dabei verliert sich die Debatte zwischen Feministinnen und solchen, die das F-Wort für sich nicht beanspruchen wollen, oft schon in einer grundsätzlichen Frage: Leben wir im Patriarchat? Häufig wird allein die Nutzung des Worts „Patriarchat“ bereits als Wertung verstanden. Diesen Begriff könne man in einer ergebnisoffenen Debatte nicht nutzen, heißt es. Wenn Patriarchat also als Begriff aus Gesprächen – der Wertfreiheit wegen – gestrichen werden soll, ist das dann auch diese sagenumwobene Cancel Culture, über die im nun fast vergangenen Jahr so viel zu lesen war? Oder canceln Konservative nicht? Dabei steht faktisch außer Frage, dass wir im Patriarchat leben, unsere Gemeinschaft von patriarchalen Mechanismen geprägt ist.

Per Gesetz durfte der Mann bis 1994 das Machtwort sprechen

Die Soziologie beschreibt das Patriarchat als ein soziales System, in dem maßgebliche Werte – auch Macht und Ordnung – durch männliche Subjekte bestimmt werden. Oder anders gesagt: Das Patriarchat ist ein System, in dem Männer grundsätzlich privilegiert sind. Der französische Intellektuelle Pierre Bourdieu sprach sogar von einer sanften, weil symbolischen Gewalt, die internalisiert wird. Auch Frauen können dementsprechend patriarchal denken und handeln, das System erhält sich somit selbst. So erklärt sich auch, warum Trump – trotz frauenfeindlicher Rhetorik im Wahlkampf – insbesondere bei gutgestellten weißen Frauen punkten konnte. Die patriarchale Gesellschaft umschließt sie fast völlig, liefert auch ihnen Strukturen, von denen sie in erheblichem Maße profitieren und die sie nicht aufgeben wollen. Es erklärt auch, warum viele Frauen auch in Deutschland Parteien wählen, die kaum an den heteronormativen Wertevorstellungen rütteln. Knapp ein Drittel der Wählerinnen stimmte bei der Bundestagswahl im Herbst konservativ.

Hier ein paar alltägliche Beispiele für unsere patriarchalisch geprägte Gesellschaft: Bei der Heirat heterosexueller Paare wird sich meist für einen gemeinsamen Familiennamen entschieden, überwiegend ist es der Geburtsname des Mannes. Bis 1976 mussten Frauen der alten Bundesrepublik den Namen ihres Gattens sogar automatisch annehmen, die folgenden 18 Jahre durften sie dann zwar einerseits eigenständig über den gemeinsamen Familiennamen entscheiden – konnten Mann und Frau sich aber nicht einigen, war es dem Verlobten per Gesetz erlaubt, ein Machtwort zu sprechen und seinen Namen als Ehenamen festzulegen. Erst seit 1994 gilt – und auch nur, weil das Bundesverfassungsgericht die damalige Regelung beanstandete – ein neues Familiennamensrecht, Eheleute müssen sich seitdem nicht mal mehr auf einen gemeinsamen Namen einigen.

Auch dass sogenannte Frauenberufe tendenziell schlechter bezahlt werden, weniger Wertigkeit haben, zeigt, wie sehr das Patriarchat unsere Strukturen, unser Denken beeinflusst. Noch mehr, wenn man weiß, dass „Frauenberufe“ finanziell erst aufgewertet werden, wenn Männer sich diese Bereiche erobern. Computerprogrammierung galt anfangs als leichte, überschaubare Arbeit. In den 50er-Jahren wurde sie in den USA mehrheitlich von Frauen verrichtet, die Männer kümmerten sich stattdessen um die harte Schraubarbeit im Maschinenraum, arbeiteten mit der Hardware. Erst als in den 70er- und 80er-Jahren auch immer mehr Männer kodierten, wurde der Job besser bezahlt, erfuhr eine finanzielle und gesellschaftliche Aufwertung. Im Gegenzug „entwerten“ Frauen klassische Männerberufe. Studien haben herausgefunden, dass ab etwa zwei Drittel Frauenanteil unter den Beschäftigten Berufe generell an Prestige verlieren, die Bezahlung sinkt dementsprechend. „Frauenberufe“ werden also nicht schlecht bezahlt, weil es Berufe mit schlechter Bezahlung sind, sondern weil Frauen hier die Arbeitenden sind.

Wo bleibt der versprochene Fortschritt?

Wenn wir über feministische Träume reden wollen, und das will dieser Text, müssen also zunächst die Diskussionen über den Status quo ein Ende finden. Zu besprechen, ob es das Patriarchat gibt oder nicht, ist Zeitverschwendung, es ist Fakt, genau wie der Klimawandel Fakt ist. Vielleicht ist die Leugnung desselbigen ein Reflex aus Selbstschutz, doch der muss überwunden werden. Sich einzugestehen, privilegiert zu sein, nicht nur deshalb, aber auch deshalb, Vorteile zu haben, die andere so nicht haben, ist mitunter schmerzhaft. Vielleicht leugnet man die Fakten aber auch, um genau an dieser eigenen Vormachtstellung nichts verändern zu müssen.

Auch die frisch gewählte Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP träumt, nur leider wenig visionär. Um stattliche Worte ist sie dabei allerdings nicht verlegen, die „Gleichstellung muss in diesem Jahrzehnt erreicht werden“, heißt es nach knapp zwei Dritteln im Koalitionsvertrag. Generell will die neue Regierung um Olaf Scholz (SPD) „mehr Fortschritt wagen“, so die ausgeschriebene Maxime auf dem Vertragstitel. Doch wie fortschrittlich kann eine Regierung sein, die das Land zwar vom konservativen Muff der vergangenen eineinhalb Jahrzehnte befreien will, gleichstellungspolitisch aber lediglich versucht, an den Status quo vergleichbarer Industrienationen anzuknüpfen, darüber hinaus aber erstaunlich kurzsichtig ist?

Auf den ersten Blick wirkt der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung noch vielversprechend: Abschaffung des diskriminierenden Transsexuellengesetzes, Mehrelternschaft für Familien abseits der heterosexuellen Mutter-Vater-Kind-Norm, Istanbul-Konvention auch in der Digitalwelt, Inklusion durch mehr Barrierefreiheit, Abschaffung des Ehegattensplittings, das meist Frauen in die Altersarmut stürzt, dazu flexible Arbeitszeitmodelle.

Wie wertig ist Lohnarbeit? Wie wertig Sorgearbeit?

Doch ausgerechnet hier verlässt die Ampel der Mut. Zwar wolle man schon im kommenden Jahr „die Wünsche von Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern und Unternehmen nach einer flexibleren Arbeitszeitgestaltung“ aufgreifen. Am über 100 Jahre alten Achtstundentag wird aber festgehalten. Einfach gesagt soll also weiterhin acht Stunden in Vollzeit gearbeitet werden, diese acht Stunden können in Zukunft lediglich flexibler über den Tag verteilt werden. Eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen, wie die Koalition sich die gleichberechtigte Zukunft vorstellt, gelingt so nicht. Das Problem unbezahlter Sorgearbeit, und wie diese aufzuteilen ist, bleibt bestehen. An der aktuellen Missorganisation von Arbeit – Lohn- und Sorgearbeit – ändern flexible Arbeitszeitmodelle nichts, stattdessen verlagern sie Lohnarbeit möglicherweise in die Abendstunden, um die unbezahlte Sorgearbeit direkt nach Schul- oder Kitaschluss leisten zu können. Auch daran, wer hauptsächlich Sorgearbeit – also Kinder- und Altenbetreuung, Haushalt, Familienorganisation – leistet, wird eine zeitliche Verschiebung des Achtstundentags nichts ändern.

Warum beißt sich die vermeintlich fortschrittliche deutsche Politik aber so besessen am fossilen Modell der 40-Stunden-Woche fest? Studien ergeben immer wieder, dass Beschäftigte mit Sechsstundentagen konzentrierter und effektiver arbeiten. Schweden testet moderne Arbeitszeiten seit Jahren zum Beispiel in Autowerken oder Pflegeheimen. Mit Erfolg: Es gibt weniger Krankmeldungen, Beschäftigte sind zufriedener, arbeiten genauso produktiv wie mit zwei Stunden mehr. Das Toyota-Werk in Göteborg konnte nach der Einführung des Sechsstundentags sogar seine Umsätze steigern. Auch erinnert das Land, das bereits in den 70er-Jahren Elterngeld eingeführt hat, Männer mit verpflichtenden Vätermonaten sanft an ihre Familienpflichten. In Deutschland verzichtet mehr als jeder zweite Vater gänzlich auf die Babyzeit, in Schweden sind es keine 20 Prozent. Doch in Deutschland wittert man (oder Mann) bei solchen Gesetzen bereits Freiheitsentzug, glaubt, dass die Gesellschaft das schon selbst löse. Dabei zeigen die Daten immer wieder: Ohne politische Einflussnahme wie in Skandinavien wird das kaum gelingen. Laut Väterreport 2021 kümmert sich die „neue Generation Väter“ aktuell unter der Woche drei Stunden am Tag um ihre Kinder, 1993 waren es noch 1,9. Wie fortschrittlich ist also eine Gesellschaft, in der der Fortschritt allein nur im Schneckentempo gelingt?

Verlagerung von Care-Arbeit löst keine Probleme

Ein Lösungsansatz, um Frauen die 40-Stunden-Woche zu ermöglichen, ist, Sorgearbeit auszulagern. Der alte und neue Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) möchte ein „System der Alltagshelfer“ einführen, wie er Ende November der Bild am Sonntag sagte. Familien mit Kindern, Alleinerziehende und pflegende Angehörige sollen Hilfe beim Wohnungsputz, bei der Kinder- oder Pflegebetreuung bekommen. Mit Gutscheinen bezuschusst der Staat dann 40 Prozent dieser Dienstleistungen, im Wert von maximal 2000 Euro im Jahr.

Was er dabei vergisst: Solange Sorgearbeit nur verlagert wird, ändert sich an dem grundsätzlichen Problem unfairer Arbeitsaufteilung nichts, verschärft es allerdings bei denen, die diese ausgelagerten Tätigkeiten dann übernehmen. Auch das ist patriarchale, nicht feministische Politik. Sie fordert einen Großteil der Männer nicht dazu auf, an ihren Verhaltensweisen etwas zu ändern, gibt einigen Frauen hingegen Anreize, die Lebensweise der Männer – Vollzeitarbeit und Nichterledigung alltäglicher Familienarbeit – zu kopieren. Es ist lediglich eine Schönheitsreparatur am patriarchalen System, eine bestimmte Gruppe Frauen wird eingeladen, nicht mehr am Katzentisch zu speisen. Der Rest bleibt außen vor. Denn in welchem Maße verbessert eine solche Regelung die Lebensverhältnisse der kommenden Alltagshelfer und Alltagshelferinnen? Je niedriger der gesellschaftliche Status, je schlechter die Arbeit bezahlt ist, desto häufiger arbeiten dort Frauen jenseits der weißen Mittelschicht, oft marginalisierte Frauen mit Migrationsgeschichte. Die Emanzipation von Frauen innerhalb der Familie, und das ist schließlich der Versuch der Koalition, Frauen die 40-Stunden-Vollzeitstelle zu ermöglichen, kann und darf aber nicht auf dem Rücken von schlechter gestellten Frauen und Migrantinnen erfolgreich sein.

Träumen abseits vom Twitter-Feminismus

Genau das ist das eigentliche Problem gleichstellungspolitischer Gesetzesinitiativen in Deutschland. Zu oft sind sie von einem weißen, einem massentauglichen Twitter-Feminismus geprägt, der am grundsätzlichen patriarchalen System nicht viel verändert. Doch wenn man feministisch für die Zukunft träumt, muss man intersektional träumen, verschiedene Diskriminierungen mitdenken – neben Sexismus auch Rassismus und Klassismus –, die Systemfrage stellen: Wollen wir in der Zukunft in einer Welt leben, die zwar einige Frauen etwas weniger diskriminiert, aber gleichzeitig weiterhin viele Menschen außen vor lässt? Ist diese Welt gerechter, weil sie für meist weiße Akademikerinnen der Mittelschicht, Frauen wie mich, ein bisschen gerechter wird? Gerade deshalb müssen Feministinnen und Feministen groß und vor allem auch miteinander träumen. Am Ende zeigt sich in der Realpolitik nämlich, dass sich meist nur auf einen Minimalkonsens geeinigt werden kann.

Auch Merkel bekannte sich am Ende ihrer Kanzlerinnentage übrigens noch zum Feminismus, offenbarte im September in Düsseldorf: „Dann bin ich Feministin.“ Und: „Ja, wir sollten alle Feministen sein.“ Das ist gut, auch ein persönlicher Fortschritt, zeigt aber eben auch, wie massentauglich das F-Wort mittlerweile geworden ist. Denn die Systemfrage würde Angela Merkel wohl nicht stellen. Genau darum muss es aber gehen, wenn sich noch in diesem Jahrzehnt etwas verändern soll. Anders wird auch Merkels Nachfolger, übrigens auch bekennender Feminist, sein Versprechen nicht einlösen können.

Die Frage der Zukunft darf also nicht lauten, welche Reparaturen braucht das bestehende patriarchale System, sondern muss sein: Welches System wollen wir stattdessen?

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.