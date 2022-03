In den letzten beiden Jahren waren viele von uns häufig daheim. Entweder, um im Homeoffice zu arbeiten, oder um anderen Menschen aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus aus dem Weg zu gehen. So oder so: Bald kannte man wirklich jeden Winkel seiner eigenen Bude. In der war man zwar vor Corona recht sicher, nicht aber vor anderen Gefahren. Denn nirgendwo verletzt man sich schneller als in den eigenen vier Wänden. Daher sollte man daheim immer gut vorbereitet sein auf Verletzungen und andere Malaisen.

Eines vorneweg: Bei bestimmten Verletzungen wählen Sie bitte ohne falsche Scham den Notruf (in Berlin die Nummer 112 oder den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116117) oder begeben sich unverzüglich in eine Notaufnahme. Verbrennungen beispielsweise führen manchmal zu Kreislaufproblemen, man unterschätzt den Grad der Verbrennung oft, und dann beginnt der Ärger. Also bitte nicht den Helden spielen wollen.

Ich blutete wie ein abgestochenes Schwein

Auch immer ein Alptraum ist alles, was mit Glas zu tun hat. „Wenn Glas mit im Spiel war, ist es immer schlimm“, sagte mir mal ein Arzt in einer Notaufnahme. Ich war auf einer nassen Treppenstufe ausgerutscht, hatte eine Wasserflasche fallen lassen und mich dummerweise beim Fallen in den dickwandigen Scherben des Flaschenbodens abgestützt. Das geht schneller, als man denkt. Prompt war mir klar, dass das kein Schnitt für ein Pflaster mehr war. Ich blutete, auf gut Deutsch, wie ein abgestochenes Schwein, wickelte ein Handtuch um meine wirklich sehr schmerzende Hand und fuhr mit einem Taxi ins Urban-Krankenhaus. Eine richtige Entscheidung, wie sich zeigte: Ich wurde in der Handfläche mit zehn Stichen genäht, was sehr unangenehm war, und musste wochenlang einen Verband tragen. Ein Krankenhausbesuch ist ebenfalls angezeigt bei Brüchen. Wenn eines ihrer Körperteile in einem ungewohnten Winkel absteht, hilft meist auch kein Verband mehr.

Darüber hinaus sollte man aber auf kleinere Unfälle vorbereitet sein. Eine gute Anschaffung ist zumeist der klassische Verbandskoffer , der enthält eigentlich alles, was man für den Notfall braucht, meist sind es ja dann doch Pflaster, Mullverband und Kompressen. Bei Pflastern habe ich die Erfahrung gemacht, dass man mit dem klassischen Pflaster am besten beraten ist. Wasserdichte Pflaster haben den Nachteil, dass sie die Haut aufquellen lassen, und es ist fraglich, ob das der Wundheilung zuträglich ist. Davon abgesehen ist es ein Ammenmärchen, wonach eine Wunde Luft, ergo kein Pflaster brauche. Eine Wunde muss vor Schmutz geschützt werden: Pflastern Sie also, was das Zeug hält! Bei Schnittwunden kann man davon ausgehen, das alles, was länger als eine halbe Stunde unablässig blutet, genäht werden muss. Alles andere desinfizieren Sie bitte mit einem Wundspray und verbinden es. Den Verband einmal am Tag wechseln, aber vorsichtig, damit Sie nicht die Kruste mit abziehen.

Ein Sonderfall sind alle Unfälle mit Chemikalien. Sollten Sie, aus welchen Gründen auch immer, Haushalts-Chemikalien in die Augen bekommen, so spülen Sie diese direkt unter fließendem kalten Wasser aus. Auch wenn Sie sich sicher sind, das alles ausgespült ist, ist ein anschließender Besuch bei einem Augenarzt ratsam. Ansonsten: Seien Sie vorsichtig, auch daheim, und bleiben Sie bitte gesund!

Sie haben Fragen und Anregungen zu dieser Kolumne? Dann schreiben Sie mir: marcus.weingaertner@berliner-zeitung.de

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.