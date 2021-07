Berlin - Was macht man, wenn man nach einem Sommer-Wochenende am See oder an der Ostsee am Sonntagabend in die stickige und dreckige Stadt zurückfährt? Man muss sich erstmal wieder ein bisschen akklimatisieren. Das heißt, Auto abstellen und ab ins Bett und schlaflos über die ganzen Aufgaben zu grübeln, die am Montag auf einen warten, ist die schlechteste aller Optionen. Der Brite sagt zu so einer Radikalkur: Sunday scaries! Sonntagsängste!

Und wie vertreibt man jetzt solche Sonntagsängste? Mit einem ausgelassenen Abendessen und ein bisschen klebrigem Apérol Spritz in einem Restaurant. Und welches Restaurant wählt man dafür? Es darf ein gehobenes Schickimicki-Restaurant sein, denn Sie haben ja auch noch die Badehose an, die Sie das ganze Wochenende durch getragen haben. Aber auch ein Imbiss sollte es nicht sein, denn Essen und Umgebung sind nicht ausgelassen genug. Sie werden merken, nach dem Köfte-Sandwich sind die Ängste gleich wieder da.

Also gehen Sie in ein entspanntes Restaurant mit Bar-Atmosphäre. Ich habe nach dem Lockdown meins schon gefunden: Es heißt No Bananas (das passt zu mir, denn ich esse Bananen nur beim Tennis!), liegt in der Dieffenbachstraße in Kreuzberg und hat gerade vor drei Wochen wieder (vorher gab es einen gleichnamigen Laden in der Pannierstraße) aufgemacht. Und die Küche, die im No Bananas serviert wird, ist entspannte mediterrane – oder wie der Wirt Nevzik sagt: agäische – Badehosenküche. Es gibt herrliche kalte und warme Meze, die sich vom anderen vorderorientalischen Einheitsbrei (Hummus und Oliven) unterscheidet. Besonders gut sind hier der kalte Auberginensalat mit Burrata und Safran, dreierlei Käsedipp mit Pistazien, die geschmorte Ente mit Graupenrisotto und vor allem die kleinen Meatballs mit Tomatensugo. Stellen Sie alles in die Mitte, überschlagen sie die Beine und bestellen Sie immer weiter nach, bis Sie glücklich und satt sind.

Dazu trinken Sie gerade so viel Rosé (Achtung: schnell ausverkauft!), dass Sie noch mit dem Auto zurück nach Mitte fahren können, ohne dass Sie Ihren Führerschein für länger verlieren. Zu Hause lesen Sie noch zwei, drei Seiten Christian Kracht und vertrieben sind alle Sonntagsängste!

Bewertung: 4 von 5 Punkten!

No Bananas, Dieffenbachstraße 11, 10967 Berlin, täglich 17.30 bis 0 Uhr.

