Berlin - Die neue Rechte, die sowohl in der Politik als auch im terroristischen Untergrund immer mächtiger wird und auf die Machtübernahme hinarbeitet, hielt in jüngerer Vergangenheit schon häufiger mal für einen Thriller-Plot auf dem Bildschirm her. Doch selten wurde dabei ein so großer europaweiter Bogen gespannt wie nun in „Furia“, einer deutsch-norwegischen Co-Produktion.

Alles beginnt im idyllisch-entlegenen Örtchen Vestvik in Dänemark, wo der Polizist und alleinerziehende Vater Asgeir (Pål Sverre Hagen) einen Neuanfang versucht. Und das möglichst unerkannt, denn er ist mithilfe von einstigen Kollegen vor der russischen Mafia untergetaucht. Was allerdings nicht dazu führt, dass er nach dem Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft die Füße stillhält. Im Gegenteil: Er begibt er sich einigermaßen unbedarft in Gefahr, als er einer rechtsradikalen Terrorzelle auf die Spur kommt. In der ist auch Ragna (Ine Marie Wilmann) aktiv, die nur so tut, als wäre sie eine hetzerische Bloggerin. In Wirklichkeit ist sie Undercoveragentin des Geheimdiensts und will einen geplanten Anschlag verhindern. Bald führen die Spuren nach Berlin, wo die Bundestagswahl bevorsteht und auch die Abteilungsleiterin für öffentliche Sicherheit beim Innenministerium (Nina Kunzendorf) in den Fall involviert wird.

Die Handlung dreht sich im Kreis

Von der bürgerlichen Fassade, mit der sich rechter Terror schmückt, bis zum Mord, der einem Ausländer in die Schuhe geschoben wird, um Feindseligkeiten zu schüren – allzu originell ist es nicht, was sich der Schöpfer und Haupt-Autor Gjermund Stenberg Eriksen („Mammon“) hier in Sachen Plot ausgedacht hat. Abgesehen davon ist Subtilität so gar nicht seine Stärke, weswegen die Motivation der Protagonisten besonders dick aufgetragen wird: Asgeir trauert um seine Frau, die er in einen tödlichen Einsatz schickte, Ragna um ihre Schwester, die vom rechtsnationalistischen Massenmörder Breivik auf der Insel Utøya erschossen wurde.

Womöglich könnte man über all das hinwegsehen, wäre die Serie, zu deren Ensemble auch Ulrich Noethen (in absurder Perücke), Christian Berkel und Benjamin Sadler gehören, so rasant und spannend erzählt wie vergleichbare Politthriller von „Homeland“ bis „Bodyguard“. Doch davon kann leider keine Rede sein, denn dafür dreht sich „Furia“ ein paar Mal zu oft im Kreis. Dass man beim ZDF aus den acht, übrigens von Magnus Martens und Lars Kraume inszenierten Episoden vier 90-Minüter gemacht hat, hilft nicht, von der flachen, auch noch den letzten Reiz einer solchen internationalen Co-Produktion ausmerzenden Synchronisation ganz zu schweigen. Immerhin: In der Mediathek gibt’s auch die achtfolgige Originalfassung!

Wertung: 1 von 5 Punkten

Furia, Serie, 8 Folgen, ZDF-Mediathek

