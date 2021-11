Berlin - Der Nationalsozialistische Untergrund (NSU) konnte über Jahre hinweg in der gesamten Bundesrepublik ohne polizeiliche Aufklärung morden. Zehn Menschen fielen ihm zum Opfer. Erst am 4. November 2011 flogen die bekanntesten drei Gesichter durch die sogenannte Selbstenttarnung auf. Erst dann wurden etliche Fehler innerhalb der Sicherheitsbehörden öffentlich, rassistische Ermittlungen wurden bekannt. Hat sich die Bundesrepublik seitdem verändert? Die Berliner Zeitung am Wochenende nimmt diesen zehnten Jahrestag zum Anlass, um in einer zehnteiligen Serie Betroffene und Verantwortliche sprechen zu lassen. Wie sehen sie die Vergangenheit? Was hoffen sie für die Zukunft? Heute: Wie wichtig ist Rechtsrock für die Szene?

Nicht alles ist schlecht an der Corona-Pandemie. Rechtsextremistischen Konzertveranstaltern hat das Virus große Einbußen beschert. Bei Musikveranstaltungen von Neonazis – ob Konzert, Liederabend oder Versammlung mit Musik – zählten die Behörden im Jahr 2019 noch etwa 36.000 Besucher. Im vergangenen Jahr waren es nur noch zirka 8000 Besucher, wie aus mehreren Antworten der Bundesregierung auf Anfragen der Linkspartei hervorgeht.

Corona zwang auch die Rechtsextremisten, sich Alternativen zu suchen. Im ersten Lockdown versuchten sich Nazi-Bands, wie andere Musiker auch, an Online-Konzerten. Das schlief aber ein. „Denn bei Livekonzerten der Szene geht es ums Netzwerken und vor allem um Geldverdienen, etwa durch den Verkauf von T-Shirts und CDs“, sagt der Musikwissenschaftler Thorsten Hindrichs von der Universität Mainz, der sich mit Rechtsrock befasst. Was nach seinen Worten dafür anstieg, war die Zahl der Veröffentlichungen. Der Musikvertrieb boome. Laut Hindrichs ist ein Teil der Bands in die Studios gegangen und hat mehr aufgenommen.

Im Trend liegen derzeit Neuauflagen alter Platten wie etwa von „Kraftschlag“. „Bei so etwas wird ein Song, der damals indiziert wurde, rausgeworfen. Dann gibt’s die Platte auf 180 Gramm Vinyl“, sagt der Wissenschaftler. Vinyl sei im Trend, da funktioniere rechtsextreme Musik nicht anders.

Die Verfassungsschutz-Behörden der Länder gehen davon aus, dass die Szene, in der Musiknetzwerke wie „Blood & Honour“ agieren, Millionen verdienen. Deren Mitgliederzahl wird weltweit auf 10.000 geschätzt. Das Geld aus dem Verkauf von Tonträgern und Konzerten wird unter anderem in Immobilien investiert, in Scheunen für Konzerte, für die „rechte Landnahme“, bei der Gruppierungen und Familien im ländlichen Raum siedeln.

Ein konspiratives Netzwerk

Würde es die rechte Musikszene nicht geben, dann hätte wohl auch das Terrortrio Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos nicht so lange untertauchen können. Denn die drei waren über Jahre verschwunden, während sie ihre Morde verübten. Es ist davon auszugehen, dass sie und ihre Unterstützer mit der Szene vernetzt waren. „Das Netzwerk des Rechtsrock ist personalidentisch mit dem Netzwerk der extremen Rechten“, sagt Hindrichs. Für das Kerntrio des NSU habe die Szene ein soziales Netz gebildet.

In Berlin und Umgebung existiert nach Angaben des Berliner Verfassungsschutzes ein konspiratives Netzwerk aus Musikern, Unterstützern und Leuten, die die Musik vertreiben. Der Berliner Verfassungsschutz schätzt es auf etwa 180 Personen. Diese dienten als logistische Basis zur Mobilisierung für szeneinterne Veranstaltungen. Das Netzwerk produziert CDs, vertreibt sie und organisiert Konzerte. Nach Erkenntnissen der Behörde ist es eng mit den Parteistrukturen der NPD verzahnt, die mit dem Parteistatus entsprechende Privilegien hat zur Organisation von Veranstaltungen.

Einer der Hauptakteure der Szene betreibt in Berlin-Mitte einen florierenden Versand für Tonträger und Bekleidung. Er ist Aktivist der „National Socialist Black Metal“-Szene (NSBM) und organisiert seit Jahren Konzerte, unter anderem in der Ukraine. Aktiv sind auch die 1992 gegründeten „Hammerskins Berlin“ (HSB) als der älteste deutsche Ableger der „Hammerskin Nation“. Mit ihr verbunden seien bundesweit relevante Szene-Bands wie „Deutsch, Stolz, Treue“ (D.S.T.), „Legion of Thor“ und „Kraft durch Froide“ eng verbunden, heißt es auf der Rechercheplattform Exif.

Hingegen bleibt Berlin laut Verfassungsschutz und Polizei schon seit längerem von Nazi-Konzerten verschont. Die Behörden führen das auf den starken Verfolgungsdruck zurück. Die in Berlin seit Jahren existierenden Bands, die durch Deutschland reisen, haben Namen wie D.S.T., „Die Lunikoff-Verschwörung“, „Legion of Thor“, „Macht & Ehre“. Ein Nazirapper nennt sich „Villain 051“. Sie gehören laut Verfassungssschutz nach wie vor zum Kern der bundesweit aktiven, rechtsextremistischen Musikszene. Der Sänger Michael Regner, der sich „Lunikoff“ nennt, war mit seiner damaligen Band „Landser“ 2003 vom Berliner Kammergericht wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung zu einer Haftstrafe verurteilt worden. „Lunikoff“ trat zum Beispiel beim „Schild & Schwert“-Festival im sächsischen Ostritz im Sommer 2019 auf. Der NPD-Bundesvize Torsten Heise hatte es organisiert.

Kleine, klandestine Konzerte gibt es ohne Ende

Es ist etwas stiller geworden um die rechte Musikszene. Das heißt aber nicht, dass deren Akteure nicht weiter Geld verdienen mit volksverhetzender Musik. Das heißt nur, dass es weniger große Konzerte gibt, wie in Ostritz. Hindrichs glaubt, dass sich die großen Veranstaltungen totgelaufen haben, weil sie sich finanziell nicht rentiert haben – hoher Organisationsaufwand, Bierverbot wie in Ostritz, Polizei, die öffentliche Beobachtung durch die Medien, bei der man Hindrichs zufolge nicht ohne weiteres „abhitlern“ kann. „Kleine klandestine Konzerte gibt es dafür ohne Ende“, sagt er. „Vor allem im ländlichen Raum.“

Das sind jene Treffen in Scheunen, Kellern und Wohnungen, von denen dann die vom Staatsschutz und dem Verfassungsschutz angeworbenen V-Personen berichten: zu denen man sich über Messengerdienste wie Threema und Whatsapp verabredet. Wo ein Schleusungspunkt genannt wird, wie ein abgelegener Parkplatz an einer Bundesstraße.