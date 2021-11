Berlin - Der Nationalsozialistische Untergrund (NSU) konnte über Jahre hinweg in der gesamten Bundesrepublik ohne polizeiliche Aufklärung morden. Zehn Menschen fielen ihm zum Opfer. Erst am 4. November 2011 flogen die bekanntesten drei Gesichter durch die sogenannte Selbstenttarnung auf. Erst dann wurden etliche Fehler innerhalb der Sicherheitsbehörden öffentlich, rassistische Ermittlungen wurden bekannt. Hat sich die Bundesrepublik seitdem verändert? Die Berliner Zeitung am Wochenende nimmt diesen zehnten Jahrestag zum Anlass, um in einer zehnteiligen Serie Betroffene und Verantwortliche sprechen zu lassen. Wie sehen sie die Vergangenheit? Was hoffen sie für die Zukunft? Der Sänger der Punkband ZSK, Joshi, plädiert an dieser Stelle für mehr Anerkennung antifaschistischer Arbeit.

Lesen Sie hier mehr aus der Reihe zum NSU:

Sagen wir mal, früher gab es irgendeinen rechten Burschenschaftler, der war von mir aus in einer Anwaltskanzlei angestellt und in seiner Freizeit hat er einen rechten Blog betrieben und dann noch irgendwelche rechten Treffen organisiert. Und heute? Arbeitet genau dieser Typ vielleicht für die AfD, als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen Bundestag, und von dort aus kann er in Vollzeit Aktivismus machen gegen alles, was in seinen Augen als links gilt. Demokratisch legitimiert! Mit Steuergeldern! Von so etwas konnte die NPD nur träumen. Und das ist zehn Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU die Realität.

Fabian Lippke „Ich bin schon so abgegessen, ich erwarte schon gar nicht, dass die Politik reagiert“: Joshi.

Die Gefahr von rechts ist seitdem noch größer geworden, aber auf einer anderen gesellschaftlichen Ebene.

Der eine Punkt, bei dem ich dachte, dass jetzt aber wirklich etwas passiert, das war, als Walter Lübcke exekutiert wurde. Ich dachte: Liebe CDU, die erschießen jetzt eure eigenen Leute, aus nächster Nähe in den Kopf – was soll denn noch passieren? Und wer hat eine Demo organisiert? Nur die Antifa.

„Ich erwarte schon gar nicht, dass die Politik reagiert“

Ich hätte gedacht, dass drei Tage nach dem Mord die Sicherheitsbehörden sagen: Okay, wir müssen jetzt was unternehmen. Es gibt knapp 500 Nazis in Deutschland mit einem offenen Haftbefehl. Man hätte doch sagen können: Die nehmen wir jetzt alle fest. Doch das Problem ist: Die Behörden wissen oft gar nicht, wo diese Nazis stecken. Weil sie sich nicht kümmern, weil sie sagen, ach, der oder der, die haben doch nur ein paar kleine Straftaten begangen. Aber stell dir kurz vor, die hätten diese Aktion durchgeführt. Wäre das nicht ein wichtiges Signal gewesen? Und jetzt überleg mal, was tatsächlich passiert ist: Nichts ist passiert. Ich bin schon so abgegessen, ich erwarte schon gar nicht, dass die Politik reagiert.

Ich brauche nicht noch einen Politiker, der im Fernsehen von Zivilcourage spricht, Demonstranten lobt. Wer ist es denn, der Pfefferspray ins Gesicht bekommt, der verprügelt wird, wenn mal wieder ein Naziaufmarsch durch die Stadt zieht und die Sitzblockade von der Polizei geräumt wird? Außer Wolfgang Thierse gibt es kaum einen Politiker, der da sitzt. Das sind immer die Antifas, die Punks, die Kids aus den Jugendzentren, die auch zu unseren Konzerten kommen und sagen: Ich lasse diese Nazis hier nicht durch meine Stadt laufen. Es wird überhaupt nicht wahrgenommen, wie wichtig eine antifaschistische Jugendkultur ist. Gerade heute.

Ich habe aber schon das Gefühl, dass die Sicherheitsbehörden inzwischen sensibler reagieren, wenn sich eine rechtsextreme Gruppe zusammentut. Es gab viele Verbote in den letzten zehn Jahren und Razzien, und wenn man die Akten gelesen hat, dann hatte man das Gefühl, da wurden die Gruppen schon sehr im Anfangsstadium hochgenommen. Früher haben die Behörden die Gruppen ewig laufen lassen, die konnten jahrelang schwerste Straftaten begehen, bis etwas passierte.

„Ohne Orte wie die Köpi würde es unsere Band gar nicht geben“

Wenn es um Nazis geht, sind wir auf uns allein gestellt, immer noch. Es kommt keiner, der dir hilft, keine Polizei. Du musst das selber machen, dich selber kümmern. Du brauchst die lokalen Antifa-Gruppen, die Druck machen auf der Straße. Du musst die linken Clubs und Jugendzentren selbst schützen. Diese Läden sind immer Bastionen gegen Nazis, gegen Rassismus und Sexismus. Es sind Schutzräume für Jugendliche, die sich nirgends zugehörig fühlen oder in Gefahr sind, körperlich angegriffen zu werden, weil sie eben anders sind. Weil sie schwul, trans sind oder rote Haare haben oder sich gegen Nazis engagieren. In Berlin ist das vielleicht nicht das Problem. Aber irgendwo im tiefsten Sachsen sind diese Läden die einzige Chance, am Wochenende auszugehen. Dort kann man mit Freunden feiern, ohne Sorge haben zu müssen, in der Disco verprügelt zu werden.

Ohne Orte wie die Köpi würde es unsere Band gar nicht geben, weil wir nie die Chance bekommen hätten auszuprobieren, wie man so ein Konzert organisiert. Kein normaler Club hätte uns auftreten lassen. In einem linken Jugendzentrum heißt es: Ihr seid eine Band, ihr wollt hier spielen? Kein Problem. Irgendjemand wird schon kommen und euch zuhören. Aber ihr müsst alles selbst organisieren. Hier ist die Theke, hier sind die Getränke, hier ist das, das und das. Dann lernt man selbst, wie das alles funktioniert.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Heute sind wir für ganz viele junge Leute der Einstieg in ihr politisches Engagement, wir sind der Soundtrack dazu.

Alle sagen immer: Wir haben die geilen Künstler in Deutschland, wir sind international – aber wo kommen die denn her? Wo haben die Toten Hosen, wo haben Rammstein früher gespielt? Wo haben KIZ ihre ersten Auftritte gehabt? Die haben in der Köpi gespielt, bei Rap im Keller. Es muss diese subkulturellen Räume geben, damit Künstler sich verrückt und frei entfalten können. Und damit der Kampf gegen rechts nicht aufhört.

Es gibt einen Punkt, der unterschätzt wird. Alle schimpfen über die AfD und über die schlimmen Sachen, die die AfD-Politiker sagen, das ist auch richtig. Aber von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt führt die Partei einen Kampf gegen die linke Jugendkultur. Weil die AfD verstanden hat, dass dieser ganze Bereich aus Kunst und Kultur sich ganz klar für Menschenrechte und gegen Rassismus und Nazis stellt – also auch gegen die AfD. In den Landtagen, wo die AfD sitzt, versucht sie mit Anträgen, Gelder für zivilgesellschaftliche Projekte zu kappen. Sie versucht, jede missliebige Institution, jede Theatergruppe, jedes Jugendzentrum, jedes Bündnis gegen rechts zu diskreditieren und zu drangsalieren. Weil sie weiß, dass da die schlauen Leute herkommen, die recherchieren, welche Schweinereien die AfD macht. Und wer macht auch das? Die Antifa-Gruppen.

Ich weigere mich, das Label Antifa aufzugeben, nur weil etwas mal falschläuft, etwas zu Bruch geht bei einer Demo oder nach einer Räumung. Aber es lässt sich medial eben schöner ausschlachten, wenn irgendwo ein Kleinwagen in Flammen aufgeht. Die vielen Sachen, die wahnsinnig gut laufen, die werden gar nicht wahrgenommen.

Es wird immer gesagt, die oder die Zeitung hat das und das über die Naziszene herausgefunden. Aber in den allermeisten Fällen kommen die Originalinfos von Antifa-Recherche-Kollektiven. Wie oft hacken die irgendwelche E-Mail-Konten von der NPD und geben die Inhalte weiter an Journalisten, denen sie vertrauen? Wer liegt bei irgendwelchen Nazitreffen im Gebüsch und fotografiert? Wer hat denn herausgefunden, dass der Mörder von Walter Lübcke kurz vorher bei einem Naziaufmarsch in Chemnitz mitgelaufen ist? Kein Verfassungsschutz, keine Polizei. Die Antifa macht das. Das ist eigentlich eine Unverschämtheit, dass diese Arbeit, die ehrenamtlich passiert, bei der man sich der Gefahr von Repressionen aussetzt, überhaupt keine Erwähnung erfährt. Wertschätzung schon gar nicht.

Aber es ist mir auch völlig egal, als Punkrocker ist man es gewohnt. Die Leute, die das machen, die machen das nicht, damit es irgendwelchen Politikern oder Journalisten gefällt. Die machen das, weil sie es wichtig finden, dafür zu kämpfen. Vielleicht sogar Menschenleben zu retten.

Aufgezeichnet von Paul Linke.

Joshi ist Sänger und Gitarrist der Berliner Skatepunkband ZSK und Initiator von „Kein Bock auf Nazis“, Deutschlands größter unabhängiger Jugendinitiative gegen Rechtsextremismus und Rassismus.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.