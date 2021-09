Berlin/Portugal - Richie Hawtin gehört zu den best bezahlten Techno-DJs der Welt. Er nennt mehrere Musiklabel sein Eigen, besitzt eine Ehrendoktorwürde an der University of Huddersfield in England, eine Sake-Bar in Kreuzberg – und mit seinem kompromisslosen Look ist er längst eine Stilikone. Der belgische Modedesigner Raf Simons ist einer seiner größten Fans, er höre „Hawtin wie andere Klassik“, sagt er. Für ihn sei Hawtins musikalischer Einfluss mit dem von Kraftwerk seinerzeit vergleichbar.

Als Simons vor etwa einem Jahr seine Tätigkeit als Co-Creative Director bei Prada antrat, dauerte es dann auch nicht lange, bis er Hawtin mit den Soundtracks für die Modeschauen der italienischen Luxusmarke beauftragte. Wegen der pandemischen Restriktionen mussten die Schauen als Videos produziert werden – und Hawtin wurde Teil einer kreativen Blase rund um Raf Simons, Miuccia Prada und den Architekten Rem Koolhaas, in die er perfekt passte. Im Interview spricht er über die Erarbeitung der Musik für Prada, seinen manchmal missverstandenen Haarschnitt und was er am liebsten trägt.