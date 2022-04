Leider versuchen viele Linke in Bezug auf den Ukraine-Krieg, sich auf zwei Stühle zu setzen, indem sie (zumindest meistens) die russische Aggression verurteilen und gleichzeitig die USA dafür verantwortlich machen. Die Organisation „Democratic Socialists of America“ beispielsweise reagierte auf den Krieg, indem sie die Auflösung des westlichen Nato-Bündnisses forderte und den ‚imperialistischen Expansionismus‘ der Vereinigten Staaten für Russlands unprovozierten Angriff auf die Ukraine verantwortlich machte.

Die Spaltung der Linken

Die DSA (die so prominente Mitglieder in ihren Reihen zählt wie die New Yorker Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez oder den Senator von Vermont, Bernie Sanders) hat am Samstagabend eine Erklärung veröffentlicht, in der sie die russische Invasion verurteilt und Wladimir Putin auffordert, seine Truppen sofort zurückzuziehen.

DSA ist nicht bereit, zuzugeben, dass die Ukraine trotz der Komplexität der Situation und der verteilten Verantwortung einen völlig berechtigten und heldenhaften Widerstand gegen den russischen Angriff leistet, einen Widerstand, der bedingungslos unterstützt werden sollte. Stattdessen hört man „sozialistische“ Stimmen, die den ukrainischen Arbeitern raten, sich außerhalb der korrupten Regierung und der Armee der Oligarchen gegen die russischen Besatzer zu organisieren.

Die Länder der Dritten Welt, die Russland nicht verurteilen wollen

Am Ende dieses Weges steht eine linke Verschwörungstheorie: „Die USA haben jetzt also endlich ihren Krieg in der Ukraine. Ohne diesen Krieg könnte Washington nicht versuchen, Russlands Wirtschaft zu zerstören, die weltweite Verachtung gegen Russland zu orchestrieren und einen Aufstand anzuführen, der zum Ziel hat, Russland ausbluten zu lassen. Das ist alles Teil eines Versuchs, die russische Regierung zu stürzen.“

In fast symmetrischer Weise bezweifelt auch die liberale Rechte, dass die Linke den ukrainischen Widerstand voll unterstützen kann. Obwohl Putin definitiv kein Linker ist, wird er dennoch als Verbündeter einiger linker Regime wahrgenommen.

Kein Wunder, dass, wie es in Lacans Kommunikationsformel heißt, laut der ich vom Anderen meine eigene Botschaft in ihrer umgekehrten und zugleich absolut wahrsten Form erhalte, der entwickelte Westen jetzt seine Botschaft von der Dritten Welt zurückbekommt: Länder von Lateinamerika bis Südafrika sind nicht bereit, Russland einstimmig für die Kriegsverbrechen in der Ukraine zu verurteilen und erinnern sich an viel schlimmere Verbrechen, die der Westen in der ganzen Welt begangen hat. Deshalb lautet ihre Reaktion auf die „Verteidigung Europas“: Warum sollten wir jene Kraft verteidigen, die uns genau das angetan hat, was sie jetzt in der Ukraine verurteilt?

Orban war bei der Kiew-Reise nicht dabei

In gewisser Weise haben diese Mahner aus der Dritten Welt ja Recht: Europa sitzt auf zwei Stühlen. Am 15. März 2022 machten sich vier europäische Staats- und Regierungschefs auf die lange und gefährliche Reise mit der Bahn von Polen nach Kiew, um den Kiewern ihre Unterstützung zu zeigen, als die Stadt erneut von Russland angegriffen wurde. Die Premierminister Polens, Sloweniens, der Tschechischen Republik und Ungarns trafen sich am Dienstagabend mit Präsident Zelenski, als in Kiew eine Ausgangssperre verhängt wurde.

imago Zur Person Slavoj Žižek wurde am 21. März 1949 in Ljubljana, SR Slowenien, Jugoslawien, geboren. Er ist ein slowenischer Philosoph, Forscher am Institut für Philosophie der Universität Ljubljana und internationaler Direktor des Birkbeck Institute for the Humanities der Universität London. Er ist außerdem Professor für Philosophie und Psychoanalyse an der European Graduate School und Global Distinguished Professor für Germanistik an der New York University und arbeitet zu Themen wie Kontinentalphilosophie, Psychoanalyse, Politischer Theorie, Kulturwissenschaft, Kunstkritik, Filmkritik, Marxismus, Hegelianismus und Theologie. Er gehört zu den bekanntesten lebenden Philosophen der Welt. Er ist Kolumnist der Berliner Zeitung.

Anschließend twitterte Polens Premierminister Mateusz Morawiecki, dass die Ukraine Europa daran erinnere, was eigentlich Mut sei: Es sei an der Zeit, dass das „träge und verfallene“ Europa wieder erwache und „seine Mauer der Gleichgültigkeit durchbreche und der Ukraine Hoffnung gebe.“

Naród ukraiński przypomniał całej Europie, co to jest walka o wolność, co to jest odwaga i czym tak naprawdę jest wielkość. Czas najwyższy by stara Europa, Europa ospała i zgnuśniała, przebudziła się z powrotem do życia. By przebiła swój mur obojętności i dała Ukrainie nadzieję. pic.twitter.com/Mk9Ll3oLY1 — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) March 16, 2022

Diejenigen, die sich an die Nachrichten erinnern, werden nun eine Unwahrheit in der Tatsachenbehauptung erkennen, die ich eben vorgestellt habe. Anders gesagt: Der Ungar Viktor Orban war mitnichten unter den vier Reisenden. Den vierten Platz belegte Jaroslaw Kaczynski, der Chef der polnischen Regierungspartei und de facto der Herrscher Polens.

Polens und Ungarns Kampf gegen Brüssel

In dieser Substitution (Kaczynski nimmt den Platz des abwesenden Orban ein) liegt der Schlüssel zum Verständnis der ganzen Angelegenheit. Es ging nicht nur darum, auf zwei Stühlen zu sitzen, sondern viel schlimmer: eine Person ersetzt eine andere auf demselben Stuhl.

Sowohl Orban als auch Kaczynski verkörpern im Grunde die Grundhaltung einiger wichtiger Mitglieder der so genannten Visegrad-Gruppe. Also die Grundhaltung einiger postkommunistischer osteuropäischer Länder, die Mitglieder der EU sind, aber die vorherrschende EU-Position einer stärkeren europäischen Einheit und Zusammenarbeit sowie die kulturellen Werte ‚Feminismus, Multikulturalismus, Antirassismus und religiöse Neutralität‘ ablehnen.

Polen und Ungarn standen bis vor kurzem unter starkem Druck aus Brüssel, um ihre Anti-Abtreibungs- und Anti-Homosexuellen-Politik sowie ihr Abdriften in Richtung Autoritarismus (staatliche Kontrolle der Justiz, der Kultur und der öffentlichen Medien) aufzugeben. Die EU droht sogar damit, den osteuropäischen Staaten die finanzielle Unterstützung zu entziehen, wenn sie sich nicht an die EU-Vorschriften halten.

Es geht nicht nur um den Kampf der Kulturen

Gegen diesen Druck treten „illiberale Demokraten“ (wie Orban) für eine stärkere Betonung der nationalen Identität und der christlichen Tradition ein. Sowohl Polen als auch Ungarn nutzen nun die Last des Ukraine-Krieges (Versorgung der Flüchtlinge usw.), um die Haltung der EU in Bezug auf die Menschenrechtsfrage zu manipulieren. Außerdem wollen die beiden Staaten noch mehr finanzielle Unterstützung von der EU erhalten.

Auf einer allgemeineren Ebene sollten wir nie vergessen, dass die andauernden Konflikte, einschließlich der Kriege, nie nur eine Frage der Kultur und der Geopolitik sind. Sie sind Zeichen der inneren Spannung in der globalen Zirkulation des Kapitals. Einiges deutet darauf hin, dass selbst das glorreiche Ereignis des Maidan, ein echter Studenten- und Volksaufstand (zumindest in Teilen), durch den Kampf zweier Gruppen, also der ukrainischen Oligarchen und ihrer ausländischen Herren (der pro-russischen Clique und der pro-westlichen Clique), überschattet wurde. Der „Kampf der Kulturen“ ist eine Wahrheit, aber bei weitem nicht die ganze Wahrheit.

Selenskyj: „Die Ungarn müssen sich entscheiden, auf wessen Seite sie stehen“

Der Kern der Sache liegt jedoch woanders. Wie man es auch dreht und wendet, das vereinte, westliche Europa steht für eine Art Sozialdemokratie, weshalb Viktor Orban kürzlich in einem Interview erklärte, dass die westliche liberale Hegemonie „allmählich marxistisch wird“. Und dann: „Früher oder später werden wir uns der Tatsache stellen müssen, dass wir es im Gegensatz zum christdemokratischen Lager nicht mehr mit einer Gruppe zu tun haben, die eine liberale Ideologie vertritt, sondern mit einer Gruppe, die im Wesentlichen marxistisch ist, mit liberalen Überbleibseln. Das ist es, was wir heute in Amerika haben. Im Moment ist die konservative Seite gegenüber dem marxistischen, liberalen Lager im Nachteil.“

Warum also hat Orban nicht an der Reise in die Ukraine teilgenommen? Wegen der wirtschaftlichen Beziehungen Ungarns (nicht nur) zu Putins Russland, die ihn dazu zwingen, im laufenden Ukraine-Krieg Neutralität zu proklamieren. In einer kürzlich gehaltenen öffentlichen Rede kritisierte Präsident Selenskyj Ungarn direkt für diese Neutralität: „Sie (die Ungarn) müssen sich entscheiden, auf wessen Seite sie stehen.“

Orban war nicht in Kiew und doch war er in Kiew

Also beschlossen Polen und Ungarn, ein doppeltes Spiel zu spielen. Zwei polnische antirussische Hardliner reisten nach Kiew und gaben sich dort als Sondergesandte der EU aus. Kein Wunder, dass ihre „Mission“ in Brüssel für Verlegenheit sorgte, denn kein EU-Gremium hatte sie dazu ermächtigt. Aber das eigentliche Ziel ihrer Mission war nicht, in Kiew im Namen Europas zu handeln, sondern eine klare Spaltung Europas zu signalisieren. Es war eine Mission GEGEN das vereinte Europa. Ihre Botschaft an die Ukraine lautete: „Wir sind eure einzigen wahren Verbündeten, nur wir unterstützen euren Kampf gegen die russische Invasion wirklich und uneingeschränkt, nicht das ‚träge und verfallene‘ liberale Westeuropa.“

All die militanten Maßnahmen, die von einigen Mitgliedern der Mission in Kiew befürwortet wurden (die Verhängung einer Flugverbotszone über der Ukraine usw.), konnten kaum ihr wahres Ziel verbergen: Die Ukraine in ihr nationalistisch-liberales Europa zu locken, um sie gegen das (noch hegemoniale) sozialdemokratische westliche Europa zu stärken. Die Gedanken kreisen um die große Frage: „Wo wird die Ukraine stehen, wenn der Krieg zu Ende ist?“. (Und die Fortschritte bei den Verhandlungen deuten darauf hin, dass eine Art Frieden in Sicht ist.)

In diesem Sinne war Orban zwar nicht in Kiew, aber seine Hauptbotschaft wurde dort überbracht. Aus diesem Grund hat der slowenische Premierminister Janez Janša, ein Anhänger der radikalen Militanz gegen Russland, Orban gegen die ukrainische Kritik verteidigt. Die Besucher wussten genau, dass ihre militanten Vorschläge folgenlos bleiben würden. Ihr Kampf richtete sich nicht gegen Putins Russland, sondern gegen das sozialdemokratische (für Orban „marxistische“) Europa.

