Berlin - Der Mann ist anthropologisch eine komplizierte Spezies. Obwohl er das Patriarchat erschaffen und sich in den meisten westlichen Gesellschaften knallharte Privilegien angeeignet hat, ist er rein statistisch gesehen ein zartes Pflänzchen. Männer sterben in Deutschland in etwa fünf Jahre früher als Frauen. Sie sind krankheits- und stressanfälliger, sterben eher an Covid-19, leiden eher unter Alkoholsucht. Wir haben den Schriftsteller Anselm Neft gebeten aufzuschreiben, was die Gründe für die frühe Sterblichkeit des Wesens Mann sind. Liegt es am hohen Fleischkonsum (Männer essen in Deutschland etwa doppelt so viel Fleisch wie Frauen)? Oder sind es doch die schlechten Gene? Für sein neuestes Buchprojekt beschäftigt sich Neft mit der Genese der Männlichkeit.

Vor einigen Jahren besuchte ich eine private Kunstsammlung auf Mallorca, in der sich auch Kinderporträts des 16. bis 19. Jahrhunderts befinden. Ich konnte die in Öl gemalten adeligen Knirpse und Mädchen auf manchen Bildern nicht auseinanderhalten: Beide Geschlechter trugen Kleider und lange Haare. Die Museumsführerin erklärte: „Damals hat man adelige und gutbürgerliche Jungen bis etwa zum siebten Lebensjahr wie Mädchen gekleidet, damit der Tod sie übersieht.“ Die Erklärende freute sich an meiner Verblüffung und fügte hinzu: „Die Jungen sind viel infektanfälliger. Viele starben damals in den ersten Lebensjahren. Eigentlich müsste es auf der Welt deutlich mehr Frauen geben. Sie sind das stärkere Geschlecht.“

Zu Hause recherchierte ich. Zu den Mädchenkleidern als angeblichem Versteck vor dem Tod fand ich nichts Brauchbares. Eher scheinen die langen Kleider bei Kleinkindern in Windeln einfach praktisch gewesen zu sein. Überprüfen konnte ich jedoch, dass Männer weltweit eine kürzere Lebenserwartung hatten und haben als Frauen. Ich dachte an meine Großväter, die beide deutlich vor ihren Ehefrauen gestorben waren. Ich dachte an meinen Vater, den meine Mutter heute um über zehn Jahre überlebt hat. Ich dachte an meine Freundin und meine Ex-Freundin: Bei beiden hatte ich den Vater nicht mehr kennenlernen können, da er früh gestorben war.

Die Medizin ist vor allem auf Männer ausgerichtet

In den World Health Statistics 2020 finden sich folgende Zahlen: Zwar kommen weltweit auf 100 geborene Mädchen 107 geborene Jungen, aber 2017 war das Risiko der Jungen, vor dem fünften Geburtstag zu sterben, um 11 Prozent höher. Weltweit liegt die durchschnittliche Lebenserwartung für Männer bei etwa 70 und für Frauen bei etwa 74 Jahren. Dabei ist die Diskrepanz in den reicheren Ländern in der Regel größer als in den Entwicklungsländern. In Deutschland beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung für Männer, die 2016 geboren werden, laut Statistik 78,7 Jahre, für Frauen mit dem gleichen Geburtsjahr 83,3 Jahre. Das ist ein Unterschied von 4,6 Jahren. In den USA beträgt er fünf, in Japan sechs, in Polen fast acht und in Russland sogar ganze elf Jahre. Geringer sind die Abweichungen in Dänemark (3,9), Norwegen (3,7) und Schweden (3,5).

Das sollte überraschen. Schließlich ist die Medizin vor allem auf Männer ausgerichtet, an denen man auch die Mehrheit der Medikamente testet. Eine solche strukturelle und für Frauen gefährliche Benachteiligung durch einen Gender-Data-Gap dokumentiert die britische Journalistin Caroline Criado-Perez in ihrem Buch „Unsichtbare Frauen“ anhand zahlreicher Belege. Was also sind die Gründe für den auffälligen Lebenserwartungs-Gap der Männer?

Stress und toxische Männlichkeit

Nähere ich mich dem Thema anekdotisch aus dem persönlichen Erleben, dann würde ich sagen: Selbst heute noch fressen Männer Stress und alle möglichen Gefühle häufiger in sich hinein. Sie haben einen schlechteren Zugang zu ihrem Innenleben und ihrem Körper, und sie versuchen mehr als Frauen, funktionsfähig zu bleiben, indem sie sich mit Alkohol und Nikotin regulieren. Außerdem gehen sie seltener und später zum Arzt, womöglich, um einem Unverwundbarkeitsideal zu entsprechen, das der Journalist Jack Urwin in „Boys Don’t Cry“ erwähnt.

Der 1992 geborene Brite verlor seinen Vater im Alter von neun Jahren, als dieser gerade einmal 51 Jahre alt war. Die Ursachen für diesen frühen Tod werden bei Urwin zum Ausgangspunkt für eine mit Daten unterstützte Reflexion über „toxische Männlichkeit“. Salopp bilanzierend schreibt Urwin: „Die Symptome, die wir heute als PTBS – Posttraumatische Belastungsstörung – kennen, sind zum Synonym für Männlichkeit geworden. Wenn man mal darüber nachdenkt, ist das alles total beschissen.“

In Deutschland beträgt der Fleischkonsum in etwa 46 Kilogramm pro Jahr

So sehr ich dem Buch aus eigenem Beobachten und Erleben zustimmen möchte: Geben belastbare Zahlen solche Zuschreibungen her? Leben Männer tatsächlich ungesünder? Die Statistiken sind eindeutig. So starben 2014 laut eines im Journal of Health Monitoring veröffentlichten Fact Sheets 14.095 Menschen in Deutschland an den Folgen übermäßigen Alkoholkonsums, darunter nur 3672 Frauen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wies anlässlich des Internationalen Männertages am 19. November 2012 darauf hin, dass Männer besonders gefährdet sind, an einer Alkoholsucht zu erkranken, und dass 3,4 Prozent der deutschen Männer und 1,4 Prozent der Frauen die Kriterien einer Alkoholabhängigkeit erfüllten.

Übergewichtig (BMI >25) waren laut Statista 2017 in Deutschland 61 Prozent der Männer und 43 der Frauen. An Adipositas (BMI >30) litten zu dieser Zeit gut 18 Prozent der Männer und 14 Prozent der Frauen. Obendrein rauchen Männer in Deutschland signifikant häufiger, ernähren sich ungesünder und besitzen laut einer AOK-Studie eine deutlich geringere „Ernährungskompetenz“. Vor allem der viel zu hohe Konsum von Fleisch ist für Männer problematisch und hat mutmaßlich vor allem mit Rollenbildern zu tun. „Beef“ ist eben die Zeitschrift für „Männer mit Geschmack“.

Die Statistik beweist es überdies: Eine Auswertung des Fleischkonsums in Deutschland ergab einen mittleren täglichen Konsum von Fleisch, Wurst und Gerichten aus Fleisch (wie Wurstsalat oder Hamburger) von etwa 83 Gramm pro Tag bei Frauen und etwa 160 Gramm pro Tag bei Männern. Männer essen also doppelt so viel Fleisch wie Frauen. Europäische Vergleiche zeigen, dass der Fleischkonsum und die Höhe der Lebenserwartung korrelieren: In Deutschland beträgt der Fleischkonsum pro Kopf in etwa 46 Kilogramm pro Jahr, in Polen, wo eine noch fleischlastigere Küche als in Deutschland herrscht, sind es in etwa 62 Kilogramm pro Jahr (16 Kilogramm mehr). Männer werden in Polen durchschnittlich 73 Jahre alt, während ihre Lebenserwartung in Deutschland bei 77 Jahren liegt. Polnische Männer sterben also vier Jahre früher als deutsche. (Zu bedenken gilt: Das Durchschnittseinkommen ist in Polen aber auch geringer, was sich in den medizinischen Versorgungsmöglichkeiten niederschlägt.)

Männer begehen häufiger Suizid

Auch hier möchte ich noch etwas Anekdotisches aus meiner Lebenswelt hinzufügen. Ich erinnere mich noch daran, dass mein Vater mit gewissem Stolz Übriggebliebenes aufaß, damit meine Mutter es nicht wegwerfen musste. „Ich bin halt der bessere Mülleimer“, sagte er. Und auch ich brüstete mich noch als junger Mann damit, wie viel ich essen und wie viel Alkohol ich trinken konnte.

Für Mädchen und junge Frauen war es eher ungewöhnlich, mit solchem nutzlosem Sich-selbst-Übergehen angeben zu wollen. Sie fuhren auch deutlich seltener betrunken Auto. Um vom persönlich Erlebten zurück zur Statistik zu kommen: 74 Prozent der Menschen, die 2017 im Straßenverkehr tödlich verunglückten, waren Männer. Rechnet man nun noch dazu, dass Männer weltweit in der Regel riskantere Berufe ausüben (z. B. Soldat, Dachdecker, Testpilot, Bergarbeiter oder Feuerwehrmann), vier Mal häufiger als Frauen ermordet werden und sich deutlich häufiger selbst töten, dann scheint die kürzere durchschnittliche Lebenserwartung bereits erklärt.

Männer haben ein erhöhtes Krebsrisiko

Man könnte sagen: Traditionell „männliches Verhalten“ ist an einen Hang zur Selbstbeschädigung gekoppelt. Allerdings gibt es auch biologische Faktoren, die nichts mit Rollenbildern zu tun haben. Vor allem erkranken Männer häufiger und schwerer an Infekten als Frauen. Dies zeigt sich derzeit besonders deutlich bei der Corona-Pandemie. Das Magazin Nature stellt klar: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann an oder mit einer Corona-Infektion verstirbt, ist 31 bis 47 Prozent höher als die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau daran stirbt.

Vera Regitz-Zagrosek, Professorin für Gendermedizin an der Berliner Charité, erklärt, dass Frauen tendenziell eine bessere Immunantwort zeigen. Verantwortlich sei einerseits das Sexualhormon Östrogen, zum anderen könnte das zweite X-Chromosom der Frauen eine wichtige Rolle spielen. Schließlich liegen darauf viele für das Immunsystem wichtige Gene. Auch das gerade in jüngeren Jahren deutlich erhöhte Herzinfarkt-Risiko von Männern und das erhöhte Krebsrisiko könnten neben dem Lebenswandel zum Teil auf biologische Gründe zurückgehen.

Reiche deutsche Männer leben länger als arme

Die Medizinethikerin Claudia Wiesemann formuliert es in einem Interview in der Zeit so: „Vielleicht ist das eine der Fallen, die sich das Patriarchat selbst stellt: Es verschweigt die Verletzlichkeit des Mannes.“ Dabei ist die Länge des Lebens für viele Männer womöglich gar kein nennenswerter Grund, sich zu ändern. Aber ein liebevolleres Verhältnis zu sich und anderen und eine größere Unabhängigkeit von überkommenen Erwartungen sollten ohnehin Anreiz genug sein. Dazu gehört in meinen Augen vor allem, nicht die Persönlichkeitsanteile wütend abzuwehren, die im Patriarchat als „weiblich“ gelten.

Aber ist die Biologie in Bezug auf die Lebenserwartung der Männer ein entscheidender Faktor? Um dieser Frage nachzugehen, hat der Demograf Marc Luy die Lebensdaten von rund 12.000 Nonnen und Mönchen aus zwölf bayrischen Klöstern ausgewertet, deren Lebensführung weitgehend deckungsgleich ist. Die sogenannte „Klosterstudie“ läuft noch immer und lieferte bisher das Ergebnis, dass Mönche im Schnitt ein bis zwei Jahre vor den Nonnen sterben. Vorsichtig könnte man das als Indiz werten, dass die biologischen Faktoren für die Lebenserwartung eine geringere Rolle spielen als Verhaltensweisen, die vor allem mit Rollenerwartungen zu tun haben.

Zwei Nachträge: 1. Die meisten Studien und auch „Unsichtbare Frauen“ von Criado-Perez berücksichtigen nur zwei Geschlechter. Entsprechend kann hier nicht auf transgender und nicht-binäre Personen eingegangen werden. 2. Das Geschlecht ist keineswegs der wichtigste Indikator für die durchschnittliche Lebenserwartung. So leben in Deutschland Männer mit Höchsteinkommen im Schnitt fast neun Jahre länger als die, deren Einkommen unter der Armutsgrenze liegt. Und wer 2016 als Mann im Tschad geboren wird, wird durchschnittlich 50 Jahre alt, nicht fast 90 wie ein in Monaco geborener.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.