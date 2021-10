Prenzlauer Berg: Schriller Egotrip am U-Bahnhof Eberswalder Straße

Die fünfarmige Kreuzung rund um den U-Bahnhof Eberswalder Straße ist nicht gerade für gediegene Lauschigkeit bekannt. Hier bimmelt, wimmelt und wuselt es bis tief in die Nacht. Und kaum sind die Rückleuchten des letzten Spätbusses in der Dunkelheit verglüht, poltert auch schon die erste U-Bahn des Tages über die Hochtrasse und der ganze Spaß beginnt von vorne.

Die Geräuschkulisse dieses Shibuya des kleinen Mannes findet ihr Echo in der lauten Optik der Spätis und Imbisse, die als trashige Borte an den Häusersockeln kleben. Auch die bunt zusammengewürfelten Fassaden lassen kaum gestalterisches Feingefühl erkennen, geschweige denn Teamfähigkeit seitens der Architekten im Sinne des Stadtbilds. So finden sich hier schrille Egotrips wie das Haus in der Schönhauser Straße 43a, ein mausgraues Monstrum mit einem Allover-Gemälde in 3-D-Optik.

Darauf zu sehen ist eine monochrome New Yorker Straßenszene, mit Yellow Cabs als gelben Farbklecksen drauf. Der Stil erinnert an fiese Filter steinzeitlicher Photoshop-Versionen, das Motiv an Poster in Kinderzimmern trauriger Teenager in den Achtzigern – als New York noch cooler als Berlin war. Jetzt ist es eigentlich andersrum, aber okay.

Sabine Röthig Das braucht wirklich keiner: Ein Haus, das eine Straße sein will.

Umso deplatzierter wirkt diese Hausfront, auf der die klaffende Straßenschlucht sämtliche Fenster, Erker und Balkone des Gründerzeitbaus verschluckt und die benachbarten Häuser optisch geradezu wegzuprügeln scheint. Die brachiale Gestaltung soll wohl die kürzlich durchgeführte Fusion-Sanierung, einen Mix aus New Yorker Loft und Berliner Jahrhundertwende, für alle nach außen illustrieren.

Aber wer will das wissen? Ist man an dieser Kreuzung nicht schon geplagt genug? Gut, dass zumindest Konnopke seine Currywurst zur anderen Seite raus verkauft. Sonst würde selbige so manchem Hungrigen bestimmt im Halse stecken bleiben, beim Anblick dieser verstörenden Hausstraße. Aber mal abgesehen vom Wurstesser, der schnell wieder seiner Wege ziehen kann: Man stelle sich das Leiden der wohnwilligen Penthouse-Besitzer auf der gegenüberliegenden Straßenseite vor. Wohl dem, der schwere Vorhänge hat. Aber diese Kreuzung ist sowieso nichts für zarte Gemüter. Wer das alles nicht verträgt, der weiche besser nach Pankow oder Weißensee aus. Sabine Röthig

Kreuzberg: Eine Straße sieht rot

Den Wikipedia-Eintrag zur Zossener Straße in Kreuzberg ziert das Bild eines kurzen Abschnitts vor der Kreuzung zur Fürbringerstraße, die lange als ein soziales Brennpünktchen galt, aber mittlerweile wie der Rest dieses Teils von Kreuzberg wenn auch nicht durchgentrifiziert, so doch zumindest aufgehübscht wurde.

Auf dem Foto Uli Hermanns sticht neben ein paar recht ansehnlichen Gründerzeitbauten ein Haus besonders hervor. Seine knallrote Fassade liefert sich einen Netzhautzerstör-Wettstreit mit nicht weniger als 28 Fensterrahmen, die alle bunt angestrichen sind: gelb, blau, grün, violett. Im Erdgeschoss ist ein Laden, der hatte Glück und darf sich über eine neutrale Gestaltung seiner Rahmen freuen: ein entspanntes, leeres und unaufdringliches Weiß. Zurück zur Fassade: Was soll das? Schön ist das nicht!

Wikipedia/Uli Hermann Angemalt wie von Pipi auf Pilzen: Das Haus an der Zossener Straße in Kreuzberg ist ein Schlag aufs Auge.

Offenbar war das stuck-unverzierte Haus neidisch auf die prächtigen Gründerzeitkästen in der Umgebung, die sogar diesem Teil der Zossener ein bisschen Pracht verleihen, und bat seine Besitzer um ein Makeover. Die hatten aber keine Ahnung davon und kauften vielleicht in einem Baumarkt Fingerfarben für Kitas. Dann gab es ein lustiges Kreuzberger Nachbarschaftsfest, auf dessen Höhepunkt das Haus mit Fingerfarben bemalt oder bekleckst wurde, oder wie man das bei Fingerfarben in der Kita „Susi Streuselkuchen“ halt so macht. Ich stelle mir vor, dass dort besonders „woke“ Eltern ihre Kinder unterbringen. Davor parken sie ihre dämlichen Kastenwägen für 1000 Euro pro Stück, mit denen haben sie Anton, Luise und Bertram-Leon transportiert, und drinnen erinnern sie die Kita-Tante daran, bitte unbedingt darauf zu achten, dass der Nachwuchs zuckerfrei und pestizid-unbelastet durch den Tag kommt.

Diese Kita gibt es natürlich nicht, wohl aber die farblich verschandelte Bude auf der Zossener Straße, die aussieht, als wäre Pipi Langstrumpf in ihrer zweiten Karriere als Magic-Mushroom-Dealerin selbst ihre beste Kundin gewesen. Marcus Weingärtner

Friedrichshain: Sie waren unverkäuflich

Ich habe da mal gewohnt, vier oder fünf Jahre lang, direkt gegenüber. Friedrichshain, Rigaer Ecke Liebig, sie nannten es Dorfplatz. Die ersten Mülltonnenbrände waren noch lustig, ich war ein Schaulustiger. Die Flammen flackerten so schön in den Fensterscheiben, ein nächtliches Lagerfeuer auf dem ohnehin schon von Bränden vernarbten Asphalt. Es wärmte den inneren Revolutionär in mir, der ich nie war, den ich mir aber eine Zeit lang erfolgreich einbilden konnte. In Dorfplatznähe, ohne Festanstellung und eigene Kinder, war das einfach. Dann kamen Feuerwehr, Polizei, der Löschschaum zum Einsatz, irgendjemand rief immer irgendetwas, selten war es nett, meistens beleidigend. Es flogen auch Dinge, es fielen Schreckschüsse. Und am nächsten Morgen, der damals auch ein Mittag sein konnte, kauften wir alle beim gleichen Bäcker. Spritzkuchen und Capri-Sun, die damals noch Capri-Sonne hieß.

Paul Linke Das Haus, ein Graus! Glücklicherweise verblassen so langsam die Farben.

Dieses Haus gegenüber, die Liebig 34, anarcho-queer-feministisch, ist vor einem Jahr geräumt worden. Hubschrauber im Freitagmorgengrauen, aus einem Fenster im vierten Stock schaute ein Megafon heraus: „Wir werden uns nicht ergeben! Liebig 34 lebt! Liebig 34 bleibt!“ Sie blieben dann noch ein paar Stunden. Zurückgeblieben sind nach der Räumung, der ausgebliebenen Revolution, die immergleichen Fragen: Wem gehört die Stadt? Wann kommen die Neuen, wenn die Alten fort sind? Wie lange werden die Spuren auf der Fassade halten? Und was macht eigentlich Padovicz? Entmietet, vermietet, verpachtet, braucht Polizeischutz.

Es ist, bis auf die Transpis, noch alles da. Die doppelte gepiercte Fassadenschlange an der Ecke, über dem Eingang die Riesenfaust, darunter die Aufschrift: „Wir sind nicht käuflich“. Die Farben sind blasser geworden, wie Bilder, die niemand mehr erinnert. Nur die Fenster sind neu, im Haus sollen Geflüchtete wohnen. Wenn es stimmt, was man so hört, dann sind die Wohnungen in einem Zustand, den die meisten von uns für unzumutbar halten würden. Wäre es nicht strafbar, zu Sachbeschädigung aufzurufen, könnte ich vorschlagen, die Fassade mit lebensfroher Farbe zu traktieren. Oder mit einer neuen wütenden Botschaft: „Warum zum Teufel heißt Capri-Sun nicht mehr Capri-Sonne?“ Paul Linke

