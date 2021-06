Berlin - Wer eine feministische Mutter hat, muss damit leben, dass sie alles erzählt. Astrid Landero beginnt mit ihren Wehen. Sie feierte auf einer Party in ihrer WG, als sie kamen, zum Glück war eine vietnamesische Ärztin unter den Gästen, die sie in die Charité nebenan schickte. Es folgte eine Geburt, die nach einer weiteren Partyrunde klingt. Freunde mit Fotoapparaten am Bett, frühere Geliebte, der werdende Vater, ein Chilene. Erfahrene und junge Ärzte, die mal wieder ein Neugeborenes in Ost-Berlin sehen wollten. Es war im November 1991, ein Jahr nach der Wiedervereinigung, die Geburtenrate im Osten war innerhalb dieses Jahres fast um die Hälfte gesunken.

„Ich lag allein auf weiter Flur in der Geburtenabteilung“, sagt Astrid Landero.