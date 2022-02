Unmittelbar nach der Invasion in der Ukraine sollen die russischen Medien (nach westlichen Medienberichten) von den Aufsichtsbehörden Anweisungen zur korrekten Berichterstattung über die Lage in der Ukraine erhalten haben. Kein Wunder, dass die einflussreichen, staatsloyalen Zeitungen wie Iswestija, Kommersant oder Wedomosti in ihren Berichten und Kommentaren über den Krieg im Wesentlichen der Argumentation von Präsident Putin folgen. Die Berliner Zeitung am Wochenende hat Berichterstattung der russischen Medien gesichtet. Das Ergebnis: Die kremltreuen Medien berichten betont nachrichtlich. Statt auf eine plumpe Progagandaschlacht setzt man subtiler auf das Eintröpfeln des Kremlnarrativs vom „Genozid“ im Donbass und der „Befreiung“ der Ukraine.

Kriegsziel Mariupol

Aufschlussreich ist es daher zu schauen, welche Art von Meldungen verbreitet werden. So berichtet die zentrale staatliche Nachrichtenagentur TASS ausführlich über die „von ukrainischen Truppen im Donbass ausgehende Gefahr“. Bislang 120.000 Bewohner des Gebiets, die Hälfte davon Kinder, seien bereits nach Russland geflohen oder in Sicherheit gebracht worden, heißt es. Typisch für anlaufende Kriegsoperationen ist die Tass-Meldung, die ukrainischen Truppen hätten schwere Waffen zwischen Wohnhäusern in Mariupol und Artyomovsk Bakhmut platziert. „Ukrainische Bewaffnete wollen sich hinter Zivilisten verstecken.“ Als Quelle wird der Geheimdienst der selbsternannten Volksrepublik Donetsk angegeben. Sollten also in den nächsten Tagen bei Angriffen mit schwerem Gerät auf die Städte Zivilisten ums Leben kommen, wären die Ukrainer schuld. Es heißt auch: Angriffe zur Eroberung beider Städte stehen bevor.

In einer weiteren zitiert Tass ausführlich den Kanal Telegram: Dort zählt Wjatscheslaw Wolodin, Sprecher des russischen Unterhauses, „fatale Fehler“ des ukrainischen Präsidenten Selenskyj auf. Der habe unerwünschte Politiker eingesperrt, sich bei Nationalisten angebiedert, Medien geschlossen, das Minsker Abkommen getötet, sich vor den USA und Europa in den Staub geworfen. Statt aus der Ukraine ein blockfreies, neutrales Land zu machen, habe er es in die Nato hineinziehen wollen. Vor allem aber: Seine Drohung, die Ukraine wieder mit Nuklearwaffen auszurüsten, mache ihn zum globalen Sicherheitsrisiko. Botschaft: Der Mann muss weg.

Aufrechte Nowaja Gaseta

Unbeeindruckt von der Linientreue anderer Blätter verurteilte die Nowaja Gaseta den russischen Angriff unerschrocken: „Die Redaktion hält diesen Krieg für einen Irrsinn. Die Ukraine ist kein Feind. Russland bezahlt einen hohen Preis für diese Wahl, die Präsident Putin getroffen hat.“ Abschließend sei der deutsche Medienwissenschaftler und Reporter Lutz Mükke zitiert, der Journalisten aller Seiten mahnt, alle Aussagen zu prüfen, auch wenn „sie von den vermeintlich ,Guten‘ stammen“. Im Kriegsfall werde auf beiden Seiten gelogen, heißt es in dem Bericht.

