Das wichtigste und erfolgreichste, aber auch am heftigsten zu Selbstliebe neigende Nachrichtenmagazin Deutschlands, der Spiegel, hatte Geburtstag am Dienstag, 75 Jahre, alles Gute nachträglich. So ein Geburtstag ist immer ein willkommener Anlass, nach hinten zu schauen, bevor der Blick wieder nach vorne geht. Beides tat der unabhängige, unerschrockene und unbeugsame Spiegel angemessen selbstbewusst. Neben auf allen Kanälen abgefeuerten Spiegel-Scoops und Spiegel-Affären und Relotius-Schocks war noch Platz für eine Spiegel-Coverkritik. Fazit der Kollegen: immer irgendwo zwischen „ikonisch“ und „zum Fremdschämen“. Zehn eher nicht so gelungenen Titelbilder haben wir aus dem Archiv gefischt. Sorry.

Zwei Dinge sind auffällig, erstens: Früher war mehr Hitler. Denn Hitler und seine „Vollstrecker“ oder „Komplizen“ oder „Manager des Todes“ verkauften sich meistens so gut am Kiosk, dass selbst Guido Knopp neidisch werden konnte. In der ewigen Hitliste „Wer am häufigsten auf dem Spiegel-Titelbild dargestellt wurde“ liegt Hitler gemeinsam mit Willy Brandt (beide je 44-mal) auf Platz vier. Davor Franz Josef Strauß (45) und – hausintern als Kassengift bezeichnet, weil die Auflage deutlich sank – Angela Merkel (46). Uneinholbar auf Platz eins Helmut Kohl (80), der seit Ausgabe Nummer 35 aus dem Jahr 1976 nicht mehr mit dem Spiegel sprechen wollte. Auf dem Cover sah „Der Herausforderer“ aus wie eine Birne. Oder umgekehrt.

Lieben Frauen Porno? Wozu Sex? Zu viel Sex?

Und zweitens: Früher gab es mehr Frauen, also nackte und namenlose Frauen. Die litten oft unter Rückenschmerzen oder planten gerade eine Schönheitsoperation und mussten ihre Brüste selbst dann herzeigen, wenn es um Organhandel (16/90), Gentechnologie (19/84), Chirurgenpfusch (44/95), illegale Einwanderung (49/95), müde Spermien (9/96), das Ende der bürgerlichen Familie (43/96), das Konsumverhalten der Deutschen (51/96), abwesende Väter (47/97), das marode Gesundheitssystem (44/99) oder einfach nur Urlaub (30/72) ging. In den flogen Frauen damals und auf einem Teppich, natürlich nackt. Nackte Männer gab es eigentlich nur, wenn es um Aids ging (23/83) oder um die Frage, ob man schwul geboren wird (30/93).

Andere wichtige Fragen, die der Spiegel in den vergangene 75 Jahren und knapp 4000 Heften stellte: Gibt es Gott? (42/88) Wer regiert den Himmel? (29/96) Macht Röntgen krank? (32/93) Wem gehört Mallorca? (31/99) Lieben Frauen Porno? (44/88) Wozu Sex? (41/05) Zu viel Sex? (32/70) Wir zitieren aus der Titelgeschichte: „Die Sexflut, die manche schon abebben sahen, schwillt weiter an und überschwemmt vor allem die Zeitungsstände mehr denn je.“

Und hier nun unsere Hitliste.

Platz 10: Alkoholismus in Deutschland oder der böse Einfluss der gelangweilten Kognak-Schwenkerinnen (43/1960)

Spiegel Schon 1960 ein gesellschaftliches Problem: die saufende Frau.

„Einige Mediziner und Heilstättendirektoren nehmen an, daß heute fast ein Viertel aller Alkoholkranken Frauen seien.“ So steht es in der Spiegel-Titelgeschichte. Heißt also: Drei Viertel sind Männer. Auf dem Titelbild soll trotzdem lieber eine Frau saufen. Und rauchen. Und sich langweilen. Denn vor Langeweile rauchende und saufende Frauen sind gefährlich, vor allem für gut verdienende Männer: „Vorwiegend mit harten Getränken pflegt der gutverdienende Durchschnittsdeutsche seine Hausbar auszustatten, die von Sozialhygienikern als Kennzeichen des ‚Geltungskonsums‘ eingestuft wird, seit Cocktail-Partys auch in Unterkünften des sozialen Wohnungsbaus veranstaltet werden und Hausfrauen zur Kränzchenstunde häufig nicht das beste Kaffee-Service, sondern Kognak-Schwenker hervorholen.“ Und dabei gähnen.

Platz 9: Schickeria-Droge Kokain oder die Power-Prise der halbnackten Hausfrauen (25/1982)

Spiegel Schon 1982 ein gesellschaftliches Problem: die no look koksende Frau.

Jetzt saufen Frauen nicht nur, sondern rollen auch noch die hart erarbeiteten Geldscheine des Gatten zu einem Koksröhrchen. In der Titelgeschichte steht: „Das Haus ist einfach sauberer“, gab eine Hausfrau in San Francisco zu Protokoll, „wenn ich vorher eine Prise nehme“. „Das Saubermachen“, sagt eine andere, „macht dann einfach mehr Spaß.“ Das No-look-durch-die-Nase-Ziehen ist übrigens eine Disziplin, die ausschließlich halbnackte und sich langweilende Spiegel-Cover-Frauen beherrschen.

Platz 8: Die süße Sucht oder die Ulmer „Speckzangen“-Spatzen mit Fettschichten am Rumpf (52/1977)

Spiegel Von ihrer saufenden Mutter vernachlässigtes Mädchen 1977.

Wenn die Hausfrauen ständig Kognak saufen, beim Saubermachen koksen und dann eben kein Geld mehr übrigbleibt für die Ernährung der Kinder, dann ist der Befund eindeutig. Der Spiegel schreibt: „Im schwäbischen Ulm wurden 7000 Kinder zwischen vier und 16 Jahren zusätzlich mit der ‚Speckzange‘, dem sogenannten Caliper, getestet, einem Meßwerkzeug, mit dem die Fettschichten am Rumpf und an den Oberarmen bestimmt werden. Resultat: 8,7 Prozent der Ulmer Knaben, 6,5 Prozent der Mädchen mußten nach diesem medizinischen Maßstab als fettsüchtig gelten.“

Aufs Cover musste trotzdem ein Mädchen, nicht Peter. Aus dem Text: „Im Jargon der Schulkameraden ist Peter, Sohn eines Berliner Eisenbiegers, mit seinen 68 Kilogramm eine ‚Fettsau‘, die ‚Ratte‘, der ‚Mulch‘, ein ‚Mops‘, der ‚Dickarsch‘, das ‚Elefantenbaby‘, ein ‚Schweinchen Dick‘, der ‚Korpula‘, die ‚Kugel‘, der ‚Stinky‘, die ‚Brausebombe‘.“ Und als wäre das nicht schon schlimm genug, verschließt auch noch die zugeballerte Mutter ihre glasigen Augen vor lauter Sorglosigkeit: „Zu Hause dagegen, auf der Flöte, intoniert unser ‚Sensibelchen‘ (die Mutter) mühelos ‚Auf, du junger Wandersmann‘.“

Platz 7: Gefesselt an's Auto oder wer lässt eine Cover-Frau einfach am Unfallort zurück? (50/1975)

Spiegel Buchstäblich Fahrerflucht.

Warum sollte man Menschen zu einer Entscheidung verpflichten, die objektiv die beste Wahl für sie ist? Zum Impfen etwa. Oder zum Anschnallen. Sieht der Spiegel auch so im Jahr vor der Einführung der Gurtpflicht: „Vor allem aber berührt dieser Staatsakt empfindliche Stellen der liberalen Gesellschaft. Fügt es sich noch in die letzthin so häufig bemühte freiheitliche Grundordnung, dem Bürger das Verfügungsrecht über seine sowieso sterbliche Hülle zu nehmen? Und wenn schon den Frauen der Bauch gehört, gehört dann nicht jedermann Schädel oder Schienbein?“ Fragt sich nur: Wo ist der Fahrer? Wer lässt eine Cover-Frau einfach am Unfallort zurück? Ein um Schädel oder Schienbein besorgter Mann womöglich? Übrigens: Ein Jahr später mussten Ehepaare nicht mehr nachweisen, wer schuld an der Scheidung ist.

Platz 6: Unsere Griechen oder Annäherung an ein seltsames Titelbild (29/2015)

Spiegel Schnauzbart, Brusthaare, Ouzo und Sirtaki: der Grieche eben.

Wenn sich der Spiegel annähert, hier an „ein seltsames Volk“, dann sollte man am besten die Flucht ergreifen. „Unsere Griechen“ hatten keine Chance. Im Teaser zur Titelgeschichte steht: „Der Fall Griechenland bringt das romantische Europäertum an sein Ende. Gerade die Deutschen haben sich lange ein falsches, häufig verklärtes Bild von den Griechen gemacht. Das erklärt die Fallhöhe ihrer Enttäuschung.“ Hier die sorglosen Griechen, die wohl noch mehr saufen als deutsche Hausfrauen. Und dort die enttäuschten Spiegel-Redakteure, die einem womöglich besoffenen Illustrator vertrauen. In einer Annäherung an ein seltsames Titelbild müsste in etwa stehen, dass Satire alles darf. Dass schlechte Satire aber nichts kann, außer Klischees zu zementieren.

Platz 5: Urlaubsland Italien oder O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao (31/1977)

Spiegel Spaghetti Brutalese.

Vielleicht lief es ja so: „Schnell, wir haben keine Zeit, was fällt euch zu Italien ein, in einem Wort?!“ Und dann antworteten alle Covermacher unisono: „Spaghetti?!“ Denn Spaghetti stehen ja bekanntlich für „unsere Italiener“ und denen hat sich der Spiegel regelmäßig angenähert, aus Enttäuschung natürlich. Zuletzt mit dem Titel „Ciao amore!“ (3/2018), im Bild zu sehen: eine Gabel, an der ein Galgenstrick aus Hartweizengrieß baumelt. Und davor mit dem Titel „Ciao bella“ (29/2011), im Bild zu sehen: ein als Gondoliere verkleideter Silvio Berlusconi, zwei barbusige Nixen zu seinen Füßen und ein Teller Spaghetti garniert mit - hat ja schon 1977 super funktioniert - einem Revolver. Dazu zwei Fragen: Ab wann sind Spiegel-Annäherungsversuche strafbar? Und wann kommt die Titelgeschichte mit dem Titel „Amore mio“?

Platz 4: Aids in Asien oder die europäischen Bums-Bomber, die niemand rief (18/1993)

Spiegel Ein Rufen und Locken.

Bei der Titelsuche gilt: Unterschätze niemals die Kraft einer Alliteration. Und: Wer zwei Alliterationen schafft, muss sich weniger um die Botschaft kümmern. Dazu noch ein Auszug aus dem Text: „Hunderttausende Prostituierte haben Thailand weltweit den Ruf eines Sex-Paradieses eingetragen, haben die Bums-Bomber aus Europa ebenso herbeigelockt wie die Tripper-Clipper aus den asiatischen Nachbarstaaten.“ Wer hier wen ruft und lockt, ist so eindeutig nicht. Immerhin haben die Kollegen nicht phonetisch inkorrekt „Tlipper-Clipper“ geschrieben.

Platz 3: Urlaub '72 oder nur noch 19 Jahre bis zum Seuchentod im Sex-Paradies (30/1972)

Spiegel Auf zum „Mädchen zupfen. Lust haben. Fummeln.“

Die Deutschen sind als Reiseweltmeister bekannt, ihre Welt besteht aus Urlaubsländern und schon 1972 schien alles möglich zu sein. Der Spiegel zählt auf: „Ob im schaukelnden Zigeunerwagen durchs grünende Irland; ob mit Feinkost-Käfer zum Schlemmen nach Paris oder mit 50 nepalesischen Sherpas rauf durch den Schnee auf den Island Peak (6189 Meter); ob im Landrover durch den heißen Sand der Sahara, ob per „Junggesellen-Reise“ zur Eheanbahnung nach Lido di Jesolo oder hinter hechelnden Hunden über Grönlands ewiges Eis; ‚ob auf den Spuren Dschingis-Khans‘ durch die Mongolei, ob im Rennwagen immer rund um den Salzburgring oder zwecks Gruppensex auf die Zweimastjacht 'Neptun III' “- also wirklich alles.

Und dann kann man eben auf die Idee kommen, eine nackte Frau auf einen Teppich zu setzen. Oder ist das bloß Ideenklau? Weiter im Text: „Die Prospekte dieser Ferienhändler sind voll von bunten Stimmungsbildern zu den klassischen Reizthemen Sonne, Süden, Sand und Sex: Urlaubsfreude wird da eigentlich fast ausschließlich visualisiert durch strahlende Bikini(auch: Oben-ohne-)Pin-ups, durch kicherndes Tändeln in kleinen Gruppen und zärtliche Posen liebender Pärchen. ‚Mädchen zupfen. Lust haben. Fummeln.‘“ Nur noch 19 Jahre bis zum Seuchentod im Sex-Paradies.

Platz 2: Schwul geboren oder ein falscher Hammer von Hamer (30/1993)

Spiegel Nein.

Frau liebt Mann, auch wenn er im Urlaub fremdfummelt. Und Mann liebt Frau, auch wenn sie säuft und kokst und die Kinder dick werden lässt. Doch ganz so einfach war es noch nie mit der Liebe. Und dass Mann liebt Mann eine Option sein kann, wollten viele nicht sehen früher, manche sehen es heute noch nicht. Einer wollte es allen beweisen: Dean Hamer, Genetiker aus New Jersey. Der sorge 1993 für Schlagzeilen, weil er meinte, die Wurzel der Homosexualität auf dem X-Chromosom identifiziert zu haben. Ein echter Hammer, sozusagen. Musste natürlich aufs Spiegel-Cover. Schwule Männer? Mussten natürlich nackt sein. Hatten die Fotoabteilung bestimmt noch aus der Aids-Zeit.

Jedenfalls schreibt der Spiegel: „Hamers Entdeckung klingt für viele ungeheuerlich: Die Entscheidung über die Triebrichtung eines Menschen, so folgt daraus, fällt schon im Eileiter der Mutter. Gänzlich ohne Einfluß des väterlichen Erbguts stünde dort bereits fest: Dies ist ein schwules Ei.“ Eher ein faules Ei, wenn man Hamers Theorie aus heutiger Sicht betrachtet. Es ist inzwischen klar: Weder ein einziges Gen noch eine einzelne genetische Region eines Menschen entscheidet darüber, wie und warum er wen liebt.

Platz 1: Ansturm der Armen oder Achtung, Alliteration! (37/1991)

Spiegel Das Boot war noch nie voll.

Okay, am Ende muss man fair sein. Die Titelgeschichten waren meistens besser als die Titelbilder. Aber manche Cover waren eben nicht schlimm genug, um sie nicht nicht zu wiederholen. „Ansturm der - Achtung, Alliteration!- Armen“ fand der Spiegel offenbar so gut, dass er 2006 noch einmal wortgleich vor einer „neuen Völkerwanderung“ warnte. Diesen Text schrieb übrigens ein armer Aussiedler.

