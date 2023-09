Bergisch Gladbach -Es geht aufwärts. Der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach (64) ist nach einer schweren Operation Medienberichten zufolge auf dem Weg der Besserung. „Ich habe den Eingriff gut überstanden“, sagte Bosbach der „Bild“-Zeitung. Er habe nach der Operation am Dienstag kurzzeitig auf der Intensivstation gelegen, inzwischen sei er aber auf der Normalstation, hieß es.

Er hoffe, dass er das Krankenhaus bereits am Wochenende verlassen könne. Der „Express“ hatte den Bundestagsabgeordneten mit den Worten zitiert: „Jetzt fehlt mir zwar ein Stückchen Lunge, aber dafür ist die restliche in einem top gepflegten Zustand.“

Der Politiker ist seit Jahren unheilbar an Krebs erkrankt. Vergangene Woche gab er seinen Abschied aus der Politik im kommenden Jahr bekannt und hatte dafür auch gesundheitliche Gründe genannt. Dem WDR hatte er in diesem Zuge gesagt, dass eine „schwierige Operation“ anstehe.

Im Juni war er bei einem Messe-Auftritt in Hamburg zusammengebrochen, im Juli auf Mallorca in einen Gullyschacht gestürzt. Bosbach ist Vater von drei erwachsenen Töchtern. Er wohnt in Bergisch Gladbach. (dpa, red)

