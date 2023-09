Fallendes Laub gehört zum Herbst einfach dazu. Mancher Hobbygärtner hasst daher diese Jahreszeit: Denn er hat jede Menge Arbeit mit dem Entfernen der Blätter - besonders von den Rasenflächen, wo das Laub für Fäulnis sorgen kann. Aber wohin damit?

Fünf Tipps für die Entsorgung.

Ab ins Beet

Laub kann man gut auf den Beeten um die Stauden verteilen. Die Blätter dienen hier als Winterschutz, gerade bei strengen Früh- und Spätfrösten, erklärt die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. Außerdem trocknet so der Boden nicht so schnell aus. Weiterer Vorteil: Die Blätter verrotten und ihre gespeicherten Nährstoffe gehen in den Boden über - wie ein natürlicher Dünger.

Allerdings gibt es Blätter, die nicht so schnell verroten: Eichen- und Kastanienblätter zum Beispiel. Die sollten entsorgt werden.

Igeln eine Freude machen

Ein Teil des Laubs lässt sich in einer windgeschützten Gartenecke zu einem Haufen zusammenrechen. Das kommt den Tieren zugute: Denn darin finden viele Kleintiere wie Igel und Marienkäfer ein warmes Winterquartier.

Der klassische Kompost

Dieser Ratschlag liegt nahe: Einen Kompost anlegen. Hier ist aber wichtig, dass man nicht nur Laubschichten stapelt. Die zerkleinerten Blätter sollten mit gesammeltem Grünzeug aus dem Sommer und Spätherbst - wie dem letzten Rasenschnitt, abgeschnittenen Staudentrieben und kleinen Zweigen - sowie Küchenabfällen vermischt werden.

Letztere sollten nicht mehr als rund 20 Prozent Anteil am Kompost haben, rät die Landwirtschaftskammer NRW. Gerade Blätter, die eher schwer verrotten, wie von Walnuss, Eiche, Kastanie oder Pappel, sollten vorher geschreddert werden. Dazu wird Kalk gegeben, was die Verrottung beschleunigt.

Für viele Hobbygärtner ist im Herbst eine Menge zu tun. dpa

Einlagern

Der Kompost ist voll und der Haufen im Garteneck schon groß genug? Dann lassen sich die Blätter auch in Jutesäcken bis zum Frühjahr lagern. Sie kommen dann unter dem ersten Rasenschnitt in den Kompost und beugen so Fäulnis und Schimmel vor, erklärt der Bund deutscher Baumschulen.

Kompostieranlage

Der letzte Weg führt zu einer kommunalen Kompostieranlage. Hier wird aus dem Laub ebenfalls Kompost-Erde gewonnen, die Nährstoffe des Grünabfalls bleiben so im natürlichen Kreislauf erhalten. Manche Gemeinden geben auch extra Säcke oder Körbe für das Laub aus, die dann abgeholt werden. Infos haben die kommunalen Entsorger.

Achtung!

In einigen Städten stehen sogenannte Laubkörbe auf den Gehwegen. In diesen sammeln städtische Mitarbeiter die von ihnen zusammen gefegten Blätter. Auch wenn es verlockend scheint: In diese Körbe dürfen keine privaten Laubabfälle geschüttet werden.

Unbedingt Laub vor dem Haus fegen!

Oft sind Hausbesitzer auch für die Sicherheit auf den Wegen vor ihrem Grundstück verantwortlich. Das heißt, sie müssen zum Beispiel nasses Laub entfernen, auf dem Spaziergänger ausrutschen und sich verletzten könnten. Darauf weist die Verbraucherzentrale Bremen hin. Andernfalls drohen Anlieger unter Umständen Schadenersatzforderungen.

Ob und wie viel Fläche der öffentlichen Fußwege Hausbesitzer um ihr Grundstück herum im Blick haben müssen, regeln zum Beispiel Landesstraßengesetze. Wie oft das Laub entfernt werden muss, ist hingegen nicht genau geregelt. Die Verbraucherschützer verweisen auf ein Urteil des Landgerichtes Coburg (Az: 14 0742/07), wonach es nicht notwendig und zumutbar ist, den ganzen Tag über zu fegen. Aber viel genutzte Wege müssten häufiger gereinigt werden als selten benutzte Flächen. (dpa/chs)

