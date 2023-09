Brandenburg/Havel -In der Altstadt von Brandenburg/Havel ist am Samstag ein Brand ausgebrochen. Mehrere Wohnhäuser wurden evakuiert. 24 Bewohner mussten nach Angaben der Polizei am frühen Morgen in Sicherheit gebracht werden. Sie blieben demnach unverletzt und kamen zunächst im Konferenzraum eines Hotels unter.

Das Feuer war aus bisher ungeklärter Ursache in einem unbewohnten Haus ausgebrochen und griff schnell auf drei benachbarte Gebäude über. Ein Ende der Löscharbeiten war laut Polizei zunächst nicht absehbar. Rund um den Brandort wurden Straßen für den Autoverkehr gesperrt. Auch im Straßenbahnverkehr gab es Einschränkungen. dpa