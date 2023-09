Heizt sich die Wohnung im Sommer sehr stark auf, können Mieter mitunter die Miete mindern. Allerdings müssen sie die unerträglichen Temperaturen nachweisen. Eine allgemeine gesetzliche Regelung dazu gibt es zwar nicht – und ein sommerlicher Temperaturanstieg in der Wohnung ist grundsätzlich auch kein Mangel. Wird es aber unerträglich heiß, beeinträchtigt das die Wohnqualität, teilt der Mieterverein München mit. Für diese Tage im Jahr, an denen es zu warm ist, kann der Mieter deshalb unter Umständen die Miete mindern.

Welche Temperaturen sind noch zulässig?

Das Portal anwalt.de rät, die Technischen Regeln für Arbeitsstätten zu Rate zu ziehen. Da zu hohe Temperaturen nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch daheim zu einer Gesundheitsgefährdung führen können, könnten die dort genannten Grenzwerte auch auf die Privatwohnung angewendet werden, heißt es. Danach soll zum Beispiel die Lufttemperatur am Arbeitsplatz bzw. in der Privatwohnung 26 Grad nicht überschreiten.

Zeugen benennen oder Thermometer nutzen

Allerdings sollte der Mieter beweisen können, wie hoch die Temperaturen in der Wohnung waren. Dafür kann er Zeugen benennen oder ein Thermometer nutzen, das die einzelnen Höchsttemperaturen aufzeichnet und speichert. Auf dieser Basis berechnet er dann die Minderungsquote.

Der Vermieter muss dafür sorgen, dass die Wohnung über einen sommerlichen Wärmeschutz verfügt. Er kann etwa Jalousien anbringen oder eine Klimaanlage einbauen. Der Mieter kann aber nicht nach einem bestimmten Schutz verlangen – das ist Sache des Vermieters.

Wollen Mieter selbst eine Markise anbringen, müssen sie zuvor die Zustimmung des Vermieters einholen. Denn dabei handelt es sich um einen Eingriff in die Bausubstanz.

Wann man seine Miete mindern darf

Abflussrohr undicht oder verstopft Ein undichtes Abflussrohr in einem Waschbecken und ein loser Fenstergriff berechtigen zu einer Mietminderung von 2 Prozent, urteilte das Landgericht Berlin. Gibt es einen Wasserstau im Rohr, so dass im Bad stinkendes Abwasser ausläuft, darf man die Miete sogar um 38 Prozent kürzen. dpa Lizenz

Bauarbeiten und Baulärm (1/2) Ist das Haus wegen Bauarbeiten mit Gerüsten versehen, darf man die Miete um 5 Prozent kappen. Wurde das Gebäude auch noch mit Planen bedeckt, erlaubt dies eine Mietminderung von 15 Prozent, urteilten Hamburger Amtsrichter. Zusätzlicher Lärm und Schmutz durch einen Dachgeschossausbau berechtigen Mieter, um ein Drittel zu kürzen. Steht längere Zeit ein Gerüst vor dem Fenster der Wohnung, rechtfertigt das eine Mietminderung. Das gilt auch, wenn das Dach über einer Wohnung abgedeckt wird. Denn beide Situationen beeinträchtigen die Bewohner erheblich. Das geht aus einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe hervor. dpa Lizenz

Bauarbeiten und Baulärm (2/2) In dem Fall hatte eine Vermieterin die Wohnungsmiete rückwirkend erhöht, weil an dem Haus Schönheitsreparaturen erfolgt waren. Die Mieterin akzeptierte die Erhöhung zwar, zahlte sie aber erst ab einem späteren Zeitpunkt als gefordert. Sie begründete das mit einer Mietminderung von 40 Prozent wegen Dacharbeiten und von 10 Prozent wegen eines vier Monate an der Fassade angebrachten Gerüsts. Die Vermieterin klagte gegen die Mietminderung und bekam zunächst Recht. Der BGH sah das anders. Es „liege auf der Hand“, dass die Nutzung einer Dachgeschosswohnung angesichts der Dacharbeiten erheblich eingeschränkt sei. Auch das Gerüst könne nicht als unerhebliche Beeinträchtigung gewertet werden. Die von den Mietern angesetzten Quoten von 40 beziehungsweise 10 Prozent Mietminderung seien daher angemessen. dpa Lizenz

Geruch Über üble Düfte ärgern sich viele Mieter. Können sie das Badezimmer lediglich über die Küche entlüften, ist eine Mietminderung in Höhe von 10 Prozent erlaubt. Bei Hunde-Urin auf der Treppe dürfen Mieter um bis zu ein Fünftel kürzen. Gleiches gilt für aus der Nachbarswohnung dringende Gerüche von Essen und Nikotin. Wegen Urinpfützen im Hauseingang hat ein Berliner seine Miete um 7 Prozent kürzen dürfen. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. dpa Lizenz

Wohnfläche Haben Sie mal nachgemessen? Weicht die Wohnfläche um mehr als 10 Prozent von den Angaben im Mietvertrag ab, haben Bundesrichter eine um 10 Prozent verminderte Miete gestattet. Ausgenommen davon sind Quadratmeterangaben, welche nur in der Wohnungsanzeige standen. dpa Lizenz

Heizung Nicht nur in den Wintermonaten ist dies ein Thema, das für Ärger sorgt. Ein Heizungsausfall von Dezember bis Februar rechtfertigt eine Mietminderung von 50 Prozent, urteilte das Landgericht Kassel. Sogar 75 Prozent Minderung sprachen Berliner Richter einem Mieter zu. Bei lauten Klopf- oder Knackgeräuschen sind bis zu 12 Prozent drin. Erreicht die Heizung am Abend nur Temperaturen von bis zu 16 Prozent, darf man ein Fünftel weniger Miete zahlen. Das gilt auch, wenn das Schlafzimmer nicht beheizt werden kann. dpa Lizenz

Lärm Krach ist ein häufiger Streitpunkt. Ein Fünftel Mietminderung gilt als berechtigt, wenn andere Mieter häufig und lautstark feiern. Ein benachbarter Swinger Club rechtfertigt eine Kürzung von bis zu 70 Prozent. Keine Minderung gibt es bei Lärm am Vormittag, krähenden Hähnen oder Kuhglockengeläut in ländlichen Gebieten. Im Haus spielende Kinder oder ein naher Spielplatz sind ebenfalls hinzunehmen. Fühlen sich Mieter durch klirrende Glascontainer nach 22 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen belästigt, dürfen sie die Miete um 10 Prozent kappen. dpa Lizenz

Müll Eine Mülltonne muss in der Nähe des Hauses aufgestellt sein. Ist dies nicht der Fall, haben Mieter laut Amtsgericht Berlin Anspruch auf eine Mietminderung in Höhe von 2,5 Prozent. In dem Fall war die Tonne 165 Meter entfernt. Sind die Abfallbehälter eines Wohnhauses ständig mit Gewerbemüll überfüllt, so rechtfertigt dies ebenfalls eine Mietminderung von 2,5 Prozent. dpa Lizenz

Musik Wer gerne musiziert oder Musik hört, kann seinen Nachbarn auf den Wecker fallen. Wird außerhalb der erlaubten Zeiten laut Klavier gespielt, kann dies zu einer Mietkürzung von einem Fünftel führen. Zur Nachtzeit abgespielte Musik rechtfertigt es, die Miete zu halbieren, befanden Brandenburger Amtsrichter. Auch in Braunschweig gestatteten Richter eine solche Mietminderung wegen lauter Musik, die aus Nachbarwohnungen drang. dpa Lizenz

Neubau Wer hätte das gedacht: Nicht nur alte und renovierungsbedürfte Wohnungen können von einer Mietminderung betroffen sein. Ist eine Neubauwohnung nicht fertig und die Terrasse unbenutzbar, so berechtigt dies eine Mietminderung von 30 Prozent. So lautete das Urteil des Amtsgerichts Potsdam. dpa Lizenz

PCB und andere Chemikalien Auch giftige Stoffe wie PCB sind ein Grund, die Miete zu kappen. Ist der gefährliche Weichmacher in der Raumluft nachgewiesen, dürfen Mieter 30 Prozent einbehalten. Kommen noch weitere gesundheitsschädliche Stoffe wie das Holzschutzmittel Lindan hinzu, kann sogar die komplette Miete einbehalten werden. So lautete das Urteil der Mainzer Amtsrichter. dpa Lizenz

Schimmel und Feuchtigkeit Schimmelwände sind nicht nur hässlich, sondern macht auch krank. Entsprechend stark darf man die Miete kürzen. Mieter, die sich in den Räumen kaum noch aufhalten können, dürfen laut Landgericht Berlin 80 Prozent einbehalten. Ist das Heim vor Gestank und Feuchtigkeit gar nicht mehr bewohnbar, muss man nichts zahlen. Das gilt auch, wenn die Außenwände ständig feucht sind und das Haus von Ratten befallen ist. Bei Schimmelbefall in einer Neubauwohnung bei Erstbezug, welcher den Schrankaufbau verhinderte, wurden 75 Prozent Mietminderung ausgesprochen dpa Lizenz

Tauben Beruhigendes Gurren? Von wegen! Vor dem Fenster nistende Tauben machen viel Krach und Dreck. Ihr Kot kann sogar schädlich für die Gesundheit sein. Eine solche Vogelplage rechtfertigt eine Mietkürzung in Höhe von 30 Prozent, urteilte das Amtsgericht Pforzheim. dpa Lizenz

Toilette Sind Bad und Toilette nicht in Ordnung, wird es schnell ärgerlich und unhygienisch. Besonders, wenn Vermieter die Mängel nicht beseitigen. Beim zeitweisen Rückfluss von Fäkalien in der Toilette kann man eine Mietminderung in Höhe von 5 Prozent erwirken. Ist sogar die WC-Schüssel gesprungen, dürfen Mieter 10 Prozent einbehalten. dpa Lizenz

Treppenhaus In Treppenhäusern verbringt man in der Regel nicht viel Zeit - dennoch ist bei Mängeln eine Mietkürzung legitim. Ist das Treppenhaus etwa nach Umbauarbeiten unansehnlich und schmutzig, kann dies zu einer Minderung um 5 Prozent berechtigen. So urteilte das Berliner Landgericht. Sind die Wände verschmiert und blättert die Farbe ab, sind sogar 10 Prozent weniger zulässig. dpa Lizenz

Trinkwasser Sauber oder nicht? Die Qualität des Trinkwassers ist ein sensibler Punkt. 5 Prozent Mietminderung sprach das Amtsgericht Hamburg Mietern zu, weil zu viel Blei im Wasser war. Ist das Kranwasser aufgrund seines hohen Eisengehalts bräunlich gefärbt, kann um 10 Prozent gekürzt werden. dpa Lizenz

Ungeziefer Ekelhafte Mitbewohner: Gibt es viel Ungeziefer wie Mäuse und Kakerlaken in einer Stadtwohnung, dürfen Mieter 10 Prozent weniger zahlen, urteilten Bonner Amtsrichter. Müssen die Insekten sogar mit Gift bekämpft werden, wird die Wohnung oft unbenutzbar. In einem solchen Fall sprach das Amtsgericht Trier eine Mietminderung von 100 Prozent aus. Spazieren nur ein paar Ameisen durch die Wohnung, ist eine Kürzung in der Regel nicht gestattet. dpa Lizenz

Hitze kann sogar ein Kündigungsgrund sein

Heizt sich die Wohnung im Sommer zu sehr auf, kann das für Mieter außerdem ein Kündigungsgrund sein. Das entschied der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin (Az: 40/06).

In dem Fall wurde es in einer Dachgeschosswohnung im Sommer bis zu 46 Grad heiß. Die Temperatur-Unterschiede zwischen innen und außen betrugen bis zu 19 Grad. Wachskerzen in der Wohnung schmolzen, Pflanzen gingen ein, und der Wellensittich erlitt dem Mieter zufolge einen Hitzschlag. Nach Ansicht der Richter ist in diesem Fall eine fristlose Kündigung möglich.

Wie hoch darf die Mietminderung ausfallen?

Bei der Frage, um wie viel man die Miete kürzen darf, geben Gerichtsurteile Orientierung: So kann in schweren Fällen sogar eine Mietminderung von 20 Prozent gerechtfertigt sein, entschied das Amtsgericht Hamburg (Az.: 46 C 108/04). In diesem Fall bemängelte der Mieter einer Obergeschosswohnung, dass die Sommertemperaturen tagsüber bei 30 Grad und nachts noch bei mehr als 25 Grad Celsius lagen. Selbst stundenlanges Lüften brächte keinen Erfolg.



Wichtig: Der Mieter kann von seinem Mietminderungsrecht nur dann Gebrauch machen, wenn er den Mangel dem Vermieter gegenüber auch tatsächlich angezeigt bzw. diesen gerügt hat. Auch muss man dem Vermieter Gelegenheit geben, den Mangel zu beheben. Ignoriert der Vermieter die Mängelrüge, beginnt der Zeitraum ab welchem dem Mieter ein Recht zur Mietminderung zusteht. (dpa/gs)

