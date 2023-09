Berlin -Die schwarz-rote Koalition will noch vor der Sommerpause ein umfangreiches Gesetzespaket auf den Weg bringen, mit dem der Wohnungsbau in Deutschland weiter angekurbelt und der rasche Anstieg der Mieten in den Ballungsräumen eingedämmt werden soll. Das kündigten die Fraktionschefs Volker Kauder (Union) und Andrea Nahles (SPD) sowie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Montag auf der Zugspitze zum Auftakt einer zweitägigen Klausur an der Fraktionsführungen an. Geplant sind neben dem umstrittenen Baukindergeld auch eine Verschärfung der Mietpreisbremse, eine Minderung der zulässigen Modernisierungsumlage sowie eine steuerliche Sonder-Abschreibung für Investoren, die neue Wohnungen bauen.

„Wir als Fraktionen haken uns jetzt unter“, sagte Nahles. Es gehe darum, das Leben der Menschen im Land besser zu machen. Dobrindt sprach davon, dass es bei dem Treffen auf Deutschlands höchstem Berg sowie in der nahegelegenen Stadt Murnau auch um „Teambuilding“ gehe. Die gegenwärtige Koalition unter Leitung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte vor knapp zwei Monaten ihre Arbeit aufgenommen. Der Start verlief allerdings recht holprig. Erhebliche Meinungsverschiedenheiten gibt es unter anderem in der der Flüchtlings-, Europa- und Sicherheitspolitik.

Nach den Vorstellungen der Koalitionäre sollen Bauherren, die Wohnungen im bezahlbaren Segment errichten lassen, künftig pro Jahr fünf Prozent der Investitionssumme zusätzlich bei der Steuer geltend machen können. Diese so genannte „Sonder-Afa“ soll zusätzlich zur linearen Abschreibung von zwei Prozent pro Jahr gelten und zeitlich befristet sein. Nahles machte deutlich, dass diese Regelung aber nicht im gesamten Bundesgebiet gelten soll, sondern nur in Gegenden mit ausgeprägtem Wohnungsmangel. Laut Koalitionsvertrag sollen Bauherren die Sonder-Abschreibung über vier Jahre hinweg in Anspruch nehmen können. Bereits in der vergangenen Legislaturperiode hatte Schwarz-Rot an einer Sonder-Afa gearbeitet, das Projekt dann aber fallengelassen.

Die geplante Verschärfung der Mietpreisbremse ist vor allem ein Anliegen der Sozialdemokraten. Sie dringen darauf, dass Vermieter künftig dazu verpflichtet werden, bei der Neuvermietung von bestehendem Wohnraum die bisherige Miete anzugeben. Auf diese Weise sollen die neuen Mieter überprüfen können, ob sich der geforderte Mietzins im gesetzlichen Rahmen bewegt.

Mietpreisbremse ist umstritten

Die 2015 eingeführte Preisbremse sieht vor, dass der Mietzins bei Neuvermietungen maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Sofern der Eigentümer aber bereits vom alten Mieter einen höheren Betrag verlangte, darf er diesen auch vom neuen Mieter fordern. Bislang muss der Vermieter aber keine Auskunft geben über die bisherige Miete. Dies gilt als einer der Hauptgründe dafür, warum die Mietpreisbremse weitgehend wirkungslos ist. Das Instrument ist zugleich hochgradig umstritten. Kritiker gehen davon aus, dass es auf längere Sicht den Wohnungsneubau beeinträchtigt. Neben der Verschärfung der Mietpreisbremse planen die Koalitionäre jetzt auch, die zulässige Modernisierungsumlage zeitlich befristet von derzeit 11 auf 8 Prozent abzusenken. Das soll das gezielte Herausmodernisieren von Mietern aus ihren Wohnungen erschweren.

Umstritten ist auch das Vorhaben der Koalition, ein neues Baukindergeld für Familien einzuführen, die ein Eigenheim erwerben oder bauen wollen. Den Plänen zufolge soll der Staat pro Kind und Jahr künftig einen Zuschuss in Höhe von 1.200 Euro zahlen, und zwar über einen Zeitraum von zehn Jahren hinweg. Vorgesehen ist eine Einkommensgrenze von 75.000 Euro zu versteuerndem Haushaltseinkommen plus 15.000 Euro pro Kind. Landesgruppenchef Dobrindt kündigte an, dass das Baukindergeld rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres eingeführt werde.

Fachleute halten das gesamte Vorhaben für äußerst zweifelhaft. „Grundsätzlich finde ich es richtig zu überlegen, wie man mehr Leute in Eigentum bringen kann. Das Baukindergeld ist aber ein wahnsinnig teures Instrument, dies zu erreichen“, sagte am Montag der Immobilien-Experte Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln). Er geht davon aus, dass das Baukindergeld die Immobilienpreise in den Ballungsgebieten weiter in die Höhe treiben wird – so wie einst die (2006 abgeschaffte) Eigenheimzulage. Zugleich werde das Baukindergeld den Neubau von Eigenheimen in Gegenden anregen, in denen es eigentlich keinen Bedarf dafür gibt. Auf längere Sicht könnten so neue Leerstände entstehen. Das IW rechnet damit, dass das Baukindergeld bei einer Einführung in diesem Jahr bis 2021 den Fiskus rund vier Milliarden Euro kosten wird.