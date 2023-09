Berlin -Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat Ex-Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann für dessen Absage an einen Verzicht auf Bonuszahlungen seines früheren Arbeitgebers kritisiert. Die Erklärung, man könne mit Rücksicht auf andere Manager nicht auf die Auszahlung der auf Eis gelegten Boni verzichten, sei eher etwas für die Fastnacht oder den Karneval, sagte Schäuble bei einer Politik-Konferenz der Deutschen Presse-Agentur – ohne Namen und Institut zu nennen: „Leider ist das kein Witz, sondern es ist zum ...“

Ackermann kritisierte Schäuble für die Äußerungen scharf. „Herr Schäuble findet es offenbar gut, Kollegen oder ehemalige Kollegen öffentlich bloßzustellen. Ich habe ein anderes Verständnis von Anstand“, teilte Ackermann der dpa mit.

„Das hat mit ernsthaftem Wirtschaften nichts zu tun“

Der frühere Chef der Deutschen Bank hatte vergangene Woche erklärt, er wolle nicht freiwillig auf die von Deutschlands größtem Geldhaus einbehaltenen Bonuszahlungen verzichten. Er könnte zwar durchaus grundsätzlich von Ansprüchen absehen, wolle dies aber mit Rücksicht auf andere frühere Manager des Instituts nicht tun. „Das kann ich gar nicht“, hatte Ackermann gesagt.

Auch Unions-Chef Volker Kauder reagierte mit Unverständnis zu Ackermanns Nein, auf Boni seines Ex-Arbeitgebers zu verzichten. „Das hat was mit Fastnacht und Karneval, aber nicht mit ernsthaftem Wirtschaften in unserem Land zu tun“, sagte Kauder und schloss sich entsprechender Kritik von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) an.

Entscheidung steht noch aus

Die Deutsche Bank hat auch wegen hoher Strafzahlungen und Milliarden-Rückstellungen in Folge von Rechtsstreitigkeiten aus früherer Zeit mit Problemen zu kämpfen. Finanzkreisen zufolge wird geprüft, ob die Bank frühere Vorstände für die Verfehlungen des Geldhauses persönlich zur Kasse bitten kann. Eine Entscheidung dazu sei aber noch nicht gefallen. Die „Süddeutsche Zeitung“ hatte von Absichten der Bank berichtet, von sechs Ex-Vorständen Boni in Millionenhöhe einzufordern. (dpa, rtr)

