Köln -Wenn man früher nicht wusste, wie man bestimmte Speisen zubereitet, griff man zum Kochbuch. Es gab Standardwerke wie das „Schulkochbuch“ von Dr. Oetker und jede Menge Spezialliteratur wie „Krustentiere raffiniert zubereitet“. Alles passé. Heutzutage guckt der Hobbykoch ins Internet.



Das Tablet ist in vielen Haushalten zum neuen Küchengerät geworden. Die Rezeptvielfalt auf den verschiedenen Seiten ist endlos. Angeregt durch Lafer, Lichter und Mälzer geben die Menschen ihre leckersten Kreationen an andere weiter.

Metttorte“, „Kloßteig-Hackfleisch-Auflauf“ und „Tausend-Augen-Kuchen“

Oder was sie für lecker halten. Denn dass auch viel Gruseliges darunter ist, dokumentiert die Seite „Worst of Chefkoch“. Spaßvögel prämieren dort die schlechtesten Rezepte der in Deutschland beliebten Koch-Plattform.



Schon die Namen lassen einen erschauern. Bei „Metttorte“, „Kloßteig-Hackfleisch-Auflauf“ oder „Tausend-Augen-Kuchen“ könnte der Appetit auf der Strecke bleiben.

500 scheint die Glückszahl von cookie60 zu sein. Wer wünscht sich für seine Party denn keinen brodelnden Schwitz a… https://t.co/nqcKT9F9Qm pic.twitter.com/VncdhSHp5T — Worst of Chefkoch (@worstofchefkoch) August 22, 2017

Manches Rezept ist eher schwer als schwierig, etwa der „Partyhit Pfundstopf“, in den jeweils ein Pfund Steakfleisch, ein Pfund Schweineschnitzel und ein Pfund Hackfleisch gehören. Andere Speisen sind in der Zubereitung so simpel, dass man gar nicht dachte, dass ein Rezept dazu nötig ist, wie die „Backerbsensuppe“.

Wenn ich wollen würde, dass meine Kinder Serienkiller werden, dann würde ich ihnen diesen Kuchen zum Geburtstag s… pic.twitter.com/514qjRqdvd — Worst of Chefkoch (@worstofchefkoch) August 18, 2017

Einen Liter Wasser kochen, 2 „TL Rinderbrühe (instant)“, zwei Eier und Backerbsen hinein. Fertig! Wem das zu kompliziert ist, bereitet sich ein „Mikrowellen-Käsebrot“ zu. Butterbrot mit Käse belegen – ab damit in die Mikrowelle. So einfach und doch so lecker. Als Nachtisch gibt es den „Beschwipsten Super-Dickmann“: Schokokuss in eben dieser Mikrowelle zerplatzen lassen und Eierlikör drübergießen.

Und wer es sich ganz leicht machen will, geht einfach ins Restaurant. Dann wird es vielleicht auch wirklich lecker, obwohl es dort einen Chefkoch gibt.