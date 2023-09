Charleston -Mit viel Mühe hat Australian-Open-Siegerin Angelique Kerber eine Zweitrunden-Niederlage beim WTA-Turnier in Charleston gerade noch abgewendet. Die Weltranglistenzweite setzte sich am Dienstag (Ortszeit) gegen die ungesetzte Spanierin Lara Arruabarrena erst nach drei Sätzen mit 6:2, 5:7, 7:6 (7:3) durch.

Mit der Nummer 80 der Welt hat Australian-Open-Siegerin Angelique Kerber große Probleme gehabt.

Im Vorjahr konnte Kerber das Turnier für sich entscheiden.

Bei einem vorzeitigen Aus würde die Deutsche wieder auf Platz drei in der Weltrangliste abrutschen.

Im Achtelfinale trifft die 28-Jährige Kielerin, die im Vorjahr das Turnier in Charleston gewann, auf Kristina Kucova (Slowakei) oder Katerina Bondarenko (Ukraine).

Im dritten Satz bereits 5:3 geführt

„Erste Runden sind immer hart und Lara hat ein unglaubliches Spiel gemacht. Nach dem ersten Satz hat sie gekämpft“, sagte Kerber, die im dritten Satz schon 5:3 geführt hatte, dann aber doch noch in den Tie-Break musste. Nach 2:38 Stunden verwandelte sie ihren Matchball erfolgreich.

„Das ist eines meiner Lieblingsturniere. Im vergangenen Jahr hatte ich auch nicht den besten Start. Am Ende gewann ich das Turnier und von da an hat sich alles geändert. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr hier noch einige Spiele machen werde“, ergänzte Kerber, die an Nummer eins gesetzt ist und zum Auftakt ein Freilos hatte. (dpa)