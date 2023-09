Berlin -Christian Pfeiffer, Jurist, Kriminologe und ehemaliger Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, glaubt, dass der Attentäter in Würzburg sich vom Nizza-Attentäter inspiriert gefühlt habe. Amokläufer suchten nach Aufmerksamkeit, um aus der eigenen Bedeutungslosigkeit auszubrechen.

Herr Pfeiffer, es liegen nur wenige Tage zwischen den beiden Attentaten in Würzburg und Nizza. Was unterscheidet die beiden Täter, was könnte ihnen gemein sein?

Christian Pfeiffer: Der Täter in Würzburg war in einer ganz anderen Situation als der Attentäter von Nizza. Es würde mich überraschen, wenn er tatsächlich realen Kontakt zum IS gehabt hätte. Gegen eine Komplizenschaft mit dem IS spricht, dass er keine Schusswaffe oder Sprengstoff dabei hatte. Die Tat war nicht so durchgeplant, wie die in Nizza, wo der Täter offenkundig schon länger vorhatte, so etwas zu inszenieren. Die beiden Fälle haben nur insoweit etwas miteinander zu tun, als dass beide Täter offenbar weltweit Aufmerksamkeit bekommen wollten.

Das heißt, solche Einzeltäter suchen vor allem nach Aufmerksamkeit?

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das ist ein Ausdruck von Ohnmacht. Der Täter in Würzburg hat sicher große Hoffnungen gehabt, als er nach Deutschland kam. Dann kamen die Sprachbarrieren, der mühsame Weg in unsere Gesellschaft. Sollte das so gewesen sein, kann sich Wut hochschaukeln, wenn man sich als gescheitert ansieht. Solche Menschen setzen dann alles auf eine Karte. Sie wollen einmal Herr über Leben und Tod sein, Supermacht genießen. Das ist immer das Prinzip von Amokläufern. Sie wollen ein Erfolgserlebnis. Sie berauschen sich daran, die Angst in den Augen der Opfer zu sehen.

Kann der junge Mann in Würzburg sich von dem Täter in Nizza motiviert gefühlt haben, eine ebensolche Tat zu begehen?

Eindeutig ja. Die große weltweite Aufmerksamkeit wird ihm sicher nicht entgangen sein. Das ist Animation für jemanden, der sich selber in einer Wutsituation befindet und der darüber grübelt, wie er diese Wut nach außen trägt.

Befeuert die Berichterstattung der Medien über solche Ereignisse solche Ideen?

Ganz sicher. Aber das ist kein Vorwurf an die Medien, die müssen darüber berichten. Dadurch kann der Wunsch bei einigen entstehen, auch einmal aus der eigenen Bedeutungslosigkeit auszusteigen und einen Machtrausch zu erleben - so wie ihn auch der Täter in Nizza erlebt hat.

Welche Rolle spielt das Alter des Täters? Er war ja gerade mal 17 Jahre alt…

Die Jugend ist ein wichtiger Aspekt. Der war sozial noch nicht verankert. Menschen, die keine Anbindung, keinen Job, keine Familie haben, die sind viel eher in der Gefahr, Opfer solcher Machtfantasien zu werden. Und wenn dann Erlebnisse dazu kommen, die jemanden brutalisiert haben – sei es durch Krieg, Flucht oder durch die Umgebung, in der es stets um Gewalt und Töten ging – dann ist es nachvollziehbar, dass jemand in einer Krise auf solche verrückten Ideen kommen kann.

Seine vorigen Erlebnisse können Auslöser für so eine Tat gewesen sein, obwohl er genau vor diesen geflüchtet ist?

Er wird möglicherweise durch seine Flucht und durch das, was er in Afghanistan erlebt hat, traumatisiert oder psychisch gestört gewesen sein. Ich vermute, er hatte hier noch keine klare Perspektive und sozial noch keinen Boden unter den Füßen, trotz der Wohnsituation in der Familie. Das ist eine Option, wie man sein Verhalten erklären könnte. Falls er aber viele positive Signale erfahren hat - beispielsweise durch Sprachkurse oder familiäre Integration - dann würde ich eher der Frage nachgehen, ob er durch die schlimmen Erfahrungen, die er vorher gemacht hat, eine posttraumatische Belastungsstörung hatte.

Welche Rolle spielt der IS bei solchen Einzeltätern?

Der Islamische Staat kann Sinnstiftung für solche Einzeltäter sein. Wenn man hochfrustriert und wütend ist, dann kann der IS Ausdruck radikaler Vernichtungsfantasien sein.

Wo genau liegt der Unterschied zwischen einem Amoklauf und einem Terrorakt?

Ein Terrorakt ist politisch motiviert, die Täter wollen eine Botschaft vermitteln, ihre Vision. Ein Amoklauf ist eine private Reaktion auf eine erlittene Demütigung, auf persönliches Scheitern, auf Ohnmacht und Verzweiflung. Diese Menschen wollen einmal im Leben bedeutsam sein, die Schlagzeilen dominieren. Man will jemanden für diese Niederlagen verantwortlich machen. Der Amoklauf ist nicht politisch. Der erweiterte Suizid ist damit verbunden. Man will noch einmal die große Show abziehen und seine Rachegelüste ausleben, wohlwissend, dass man Ende vermutlich getötet wird.

Und wo würden Sie den Würzburg-Attentäter einreihen?

Ich ordne ihn nach bisherigen Kenntnissen als Amokläufer ein. Ideologisch gibt es Verbindungen zum IS, aber eben nicht organisatorisch. Ich gehe von einem Einzeltäter aus. Man muss aber abwarten, was die Polizei nun ermittelt. Viel ist zu diesem Zeitpunkt eben noch Spekulation.