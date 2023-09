Wuppertal -In einem sozialtherapeutischen Wohnheim in Wuppertal-Elberfeld haben Spezialkräfte der Polizei drei tote Männer gefunden. „Wir gehen von einem Tötungsdelikt aus“, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag.

Ein 42-jähriger Bewohner, der festgenommen wurde, steht unter dringendem Tatverdacht. Der Mann sei möglicherweise psychisch krank, berichtete ein Sprecher der Staatsanwaltshaft am Donnerstag. Der 42-Jährige müsse nun von einem Psychiater untersucht werden. Möglicherweise sei er schuldunfähig, so dass eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung in Betracht komme. Der Mann selbst habe sich noch nicht zu dem Geschehen geäußert.



Der Verdacht gegen einen weiteren Mann, der ebenfalls in der Nacht festgenommen worden war, habe sich dagegen nicht erhärtet. Zu den Hintergründen hieß es: Der Tat sei vermutlich ein heftiger Streit vorangegangen.

„Wir wurden alarmiert, weil es hieß, jemand randaliere in dem Gebäude“, sagte die Sprecherin. Als Spezialkräfte das Wohnheim betraten, entdeckten sie die Toten. Zur Identität der Opfer und der Festgenommenen wollte die Polizei keine Angaben machen.

Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. „Polizisten in schwarzer Kleidung suchten am Tatort nach Spuren“, berichtete ein dpa-Reporter aus Wuppertal. Vor dem Wohnheim standen Beamte mit umgehängten Maschinenpistolen. „Mehr Details gibt es zur Stunde erst mal nicht“, betonte die Sprecherin am frühen Morgen. (dpa)