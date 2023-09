Tausende Male wurde der Post der Polizei Rheinland-Pfalz geteilt, offenbar sind viele Facebook-Nutzer ebenso entsetzt von den Gaffern, die in Ingelheim ihre Smartphones auf ein Unfall-Opfer richten, während es stirbt.

„Habt Ihr wirklich nichts anderes im Kopf, als diesem tragischen Geschehen derart pietätlos zu begegnen, während sich glücklicherweise vier Unbeteiligte gefunden haben, die schnell und richtig reagierten und Erste Hilfe geleistet haben?“, fragt die Polizei in einer emotionalen Ansprache im sozialen Netzwerk.

Der Post bezieht sich auf einen Unfall in Ingelheim, bei dem ein PKW mit einem Radfahrer kollidierte. Der 85-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er trotz unmittelbar durchgeführter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. (red)