Alle beschweren sich über die stressige Weihnachtszeit, dabei ist sie doch auch so schön! Zum Beispiel dann, wenn man sich bei Twitter einmal die lustigsten Tweets zum Thema ansieht. Humor hilft gegen Stress. Also alle mal lesen, dann klappt es auch mit der Gemütlichkeit in diesen Tagen...

Lichterkette vs. Bügeleisen

So wird es garantiert eine knitterig entspannte Vorweihnachtszeit.

„Das ist der Wald“

Jedes Jahr wird er extra aufgestellt, als coole Kulisse.

Ständer – für den Baum

Wer es beim Weihnachtsbaumkauf gerne schlüpfrig mag.

"Ich hätte gerne einen Tannenbaum."



"Haben Sie einen Ständer?"



"Nein, das sieht bei dieser Hose immer nur so aus."



"…" — Cutterstrophen (@NicCutter) December 10, 2016

Ein Christkindle

So liest man Bibel heute.

Wenn man sich die Bibel auf sein Kindle zieht, ist es dann ein Christkindle? — Mister Flash (@flashkovic) December 5, 2016

Oh, du Komische! Noch mehr Weihnachts-Tweets.

Pyjama-Party

Modisch geht das Jahr zu Ende.

Bei uns ist es nicht üblich, im Schlafanzug auf der Weihnachtsfeier zu erscheinen.



Das weiß ich jetzt auch. — Lilli Marlene (@MarleneHellene) December 9, 2016

Bitte nicht landen!

Wenn Santa eins auf's Dach kriegt.

Do-it-yourself-Krippe

Da sagt nochmal einer, basteln ist schwer.

Hose hoch!

Da bleibt zu hoffen, dass das Wichtelgeschenk hält, was es verspricht.

