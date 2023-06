Physiotherapie Berlin-Mitte Marsch – die Atlastherapie & Notfall-Termin Praxis

Sichern Sie sich jetzt Ihren Termin in der Physiotherapie Praxis Marsch in Berlin und erleben Sie die professionelle Betreuung, die uns so einzigartig macht.

Physiotherapie Berlin-Mitte Christian Marsch | Atlastherapie & Notfall-Termin Praxis

Willkommen in der Physiotherapie Praxis Marsch in Berlin! Bei uns behandeln wir nicht nur die Symptome, sondern gehen auf die Ursachen ein. Unser engagiertes und mehrsprachiges Team aus Physiotherapeuten, angeführt von Christian Marsch, freut sich darauf, Sie in unserer modernen Praxis in Berlin-Mitte willkommen zu heißen. Bei uns steht Ihr körperliches Wohlbefinden im Mittelpunkt, damit Sie Ihr Leben uneingeschränkt und sorgenfrei genießen können.

Zu unseren Fachgebieten gehören die manuelle Therapie und die manuelle Lymphdrainage, insbesondere nach kosmetischen Eingriffen. Viele unserer Patienten nutzen unsere Behandlungen bei Atlasfehlstellungen oder Sympathikusnerven-Behandlungen. Für Patienten mit akuten Schmerzen halten wir stets kurzfristige Notfall-Termine frei. Unsere intensive Betreuung und Aufmerksamkeit für unsere Patientinnen und Patienten machen uns zu einer beliebten Adresse in der Physiotherapie.

Atlastherapie in Berlin

Haben Sie häufig Schwindel, Kopfschmerzen, Migräne, Kiefer- oder Nackenschmerzen? Eine häufige Ursache dafür kann eine Fehlstellung des Atlaswirbels sein. In unserer Praxis bieten wir Ihnen die sanfte und schmerzfreie Atlastherapie an, um Ihre Nackenverspannungen zu lindern. Buchen Sie jetzt Ihren Termin und erleben Sie eine gezielte Behandlung für nachhaltige Schmerzlinderung.

Sympathikus-Therapie

Spüren Sie eine innere Unruhe? Haben Sie Probleme beim Einschlafen oder sind Sie ständig nervös? Mit unserer spezialisierten Sympathikus-Behandlung erzielen wir hohe Erfolgsquoten bei der Beseitigung von Dauerschmerzen, wie zum Beispiel Migräne. Erhalten Sie endlich die Erleichterung, die Sie verdienen, und buchen Sie noch heute Ihren Termin.

Notfall-Termine

Plagen Sie starke Schmerzen im Nacken, den Schultern, dem Rücken, der Hüfte, den Armen oder Beinen? Bei akuten und plötzlich auftretenden Schmerzen bieten wir Ihnen mit unserem Medical Treatment schnelle und effektive Hilfe. Für solche Notfälle halten wir stets freie Notfall-Termine bereit, um Ihnen schnell und unkompliziert Unterstützung bieten zu können.

Buchen Sie jetzt Ihren Termin in der Physiotherapie Praxis Marsch in Berlin und erleben Sie selbst die professionelle Betreuung, die uns auszeichnet.