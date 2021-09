Gute Nachrichten für alle Alopezie-Patienten: Haarausfall muss kein Dauerbrenner sein. Mit einer professionellen Haartransplantation ist das leidige Thema ein für alle Mal vom Tisch – egal ob bei erblich bedingten oder hormonell bedingten Haarausfall.

In Erfüllung geht der Traum von dauerhaft vollem Haar aber längst nicht mehr nur an deutschen Kliniken. Im Gegenteil: Auch die Transplantation in Istanbul gewinnt an Beliebtheit – kein Wunder. Schließlich ist die Behandlung in dem Urlaubsparadies oft bis zu 50 Prozent günstiger als in der Heimat. Doch wer ist der beste Ansprechpartner für die Haartransplantation in der Türkei?

SMILE HAIR CLINIC – eine der führenden Kliniken für Haartransplantationen in Istanbul

Viele Alopezie-Patienten wenden sich guten Gewissens an die SMILE HAIR CLINIC im Herzen von Istanbul. Bereitwillig schenken sie dem erfahrenen Chirurgen-Duo mit Dr. Mehmet Erdoğan und Dr. Gökay Bilgin ihr Vertrauen. Spätestens nach einem Blick auf die vielversprechenden Vorher Nachher Bilder ist die Entscheidung gefallen. Doch wer steckt eigentlich hinter der SMILE HAIR CLINIC?

Dr. Mehmet Erdoğan

Schon nach seinem Abschluss an der Yeditepe Fakultät für Medizin entdeckt Dr. Mehmet Erdoğan seine Leidenschaft für die ästhetische Haarchirurgie. Seit 2013 feilt er inzwischen intensiv an innovativen Transplantationstechniken für ein bestechend natürliches Aussehen. Dabei beteiligt er sich eingehend am Marketing, Management und der Patientenbehandlung an elf Kliniken der Medicana Health Group.

Nun bringt der ausgebildete Chirurg seine langjährige Erfahrung im Bereich Haarästhetik an der SMILE HAIR CLINIC ein. Täglich kaschiert er das lichte Haar und die kahlen Stellen mit gesundem und fülligem Eigenhaar.

Dr. Gökay Bilgin

Der Zweite im Bunde ist Dr. Gökay Bilgin. Direkt nach seinem Abschluss an der medizinischen Fakultät von Cerrahpaşa tritt er eine leitende Position bei der renommierten Park Health Group an. Dabei bildet er sich umfassend über die modernsten Methoden der ästhetischen Haarchirurgie weiter und bringt sich aktiv bei der Medicana Health Group im Bereich Krankenhausmanagement und Auslandsangelegenheiten ein.

Heute ist er Leiter und Gründungspartner einer der angesehensten türkischen Kliniken mit den ausgereiftesten Transplantationsverfahren. Hohe Qualität, ein gesundes Maß an Empathie und außergewöhnlich günstige Preise – so lautet sein ganz persönlicher Schlüssel zu jugendlich-frischem Haar.

Die Leistungen der SMILE HAIR CLINIC auf einen Blick

Die SMILE HAIR CLINIC ist dem technischen Fortschritt dicht auf den Fersen. Ständig bringt sie ihr medizinisches Repertoire auf den neuesten Stand. Der beste Beweis für den Innovationsgeist der Klinik für Haartransplantation ist die Saphir Haartransplantation.

Seit Langem wird die Technik als eine der größten Revolutionen auf dem nationalen und internationalen Transplantationsmarkt gehandelt – aus gutem Grund. Anstatt auf die klassische Stahlklinge setzt die weiterentwickelte FUE auf eine Saphirklinge. Und genau dieses ausgesprochen feine und harte Material ermöglicht in den meisten Fällen eine noch präzisere und schonendere Haarverpflanzung in Istanbul.

Die zweite technische Innovation ist die DHI Methode. Das Besondere: Mithilfe des Implanter Pens gehen Entnahme und Verpflanzung nahezu nahtlos ineinander über. So sind die verpflanzten Grafts nur kürzeste Zeit von der natürlichen Nährstoffversorgung abgeschnitten. Denn je reibungsloser die Nährstoffversorgung der Haarwurzeln, desto höher ihre Überlebenschancen.

Das Rundum-sorglos-Paket der SMILE HAIR CLINIC

Neben modernster Technik und jahrelanger chirurgischer Erfahrung überzeugt die Transplantationsklinik auch mit ihren Preisen. Dank der attraktiven Gesamtpakete weiß der Patient genau, welche Kosten auf ihn zukommen. Und diese Leistungen sind in dem Rundum-sorglos-Angebot enthalten:

Übernachtung im 5 Sterne Hotel in Kliniknähe

kostenloser Shuttle Service zwischen Flughafen, Hotel und Klinik

kostenlose Haaranalyse für ein bestmögliches Ergebnis

Medikamente und Pflegeprodukte für eine erfolgreiche Nachsorge der transplantierten Haare zu Hause

Kopfband, Haube und Nackenkissen

Bluttests vor der Behandlung (HIV, Hepatitis B und C)

24 Stunden erreichbarer Notfallservice

Foto: SMILE HAIR CLINIC SMILE HAIR CLINIC Türkei Vorher- Nachher

SMILE HAIR CLINIC – gleiche Qualität zum Bestpreis

Wer sich eine qualitativ hochwertige Haartransplantation zum fairen Preis wünscht, ist an der SMILE HAIR CLINIC in Istanbul genau richtig. Die medizinischen Standards bewegen sich stets auf deutschem Niveau, kosten allerdings einen Bruchteil davon. So ist volles und kräftiges Haar nicht nur einigen wenigen vorbehalten. An der SMILE HAIR CLINIC geht der Traum für jedermann in Erfüllung.