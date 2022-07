Sonderurlaub Umzug: Wer bekommt ihn und wie funktioniert es?

Soviel vorab: Die Antwort, ob Sie für einen Umzug wirklich freibekommen, lautet Jein.

Auch wenn der ominöse Sonderurlaub wegen Umzug immer wieder durch die Betriebskantinen oder die Fabrikhallen der Republik schwirrt.

Einen pauschalen gesetzlichen Anspruch gibt es nicht, aber…

Ganz ausgeschlossen ist es auch nicht, dass Sie wegen eines Umzugs freibekommen. Dafür müssen allerdings diese beiden Bedingungen gegeben sein:

1. Der Umzug muss betrieblich bedingt sein

2. Er muss während der Arbeitszeit stattfinden

Geregelt ist das in §616 BGB, wo von einer vorübergehenden Verhinderung des Arbeitnehmers die Rede ist, an der er nicht selbst schuld ist

Es lohnt ein Blick in den Tarifvertrag

Selbst, wenn Sie keinen gesetzlichen Anspruch auf Sonderurlaub bei Umzug haben, lohnt es sich, in Ihrem Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag nachzuschauen. Mit etwas Glück findet sich hier eine spezielle Regelung zur Freistellung bei Umzügen.

Die IG Metall hat etwa einen Tag Sonderurlaub bei Umzug herausgehandelt und dabei ist es unerheblich, ob dieser aus betrieblichen Gründen stattfindet oder nicht.

Angestellte im öffentlichen Dienst sind dabei übrigens auch nicht besser gestellt, einzig bestimmte Bundesbeamte und Richter profitieren von besonderen Urlaubsregelungen gem. Sonderurlaubsverordnung (SUrlV).

Weitere Möglichkeiten, um am Umzugstag frei zu bekommen

Denken Sie daran, es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, am Umzugstag frei zu bekommen:

Reichen Sie einen Urlaubstag ein

Bauen Sie Überstunden ab

Beantragen Sie eine unbezahlte Freistellung

