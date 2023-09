Köln -Hollywood-Star Dwayne „The Rock“ Johnson hat einen Reise-Tipp für seine Fans: „Eine Tasche ist alles was ihr braucht.“

Auf Instagram postete der Schauspieler jetzt ein lustiges Bild von ihm und seinem Reisegepäck. Das gute Stück wirkt fast doppelt so groß wie der Wrestler selbst.

Dazu schreibt er: "Sehr wahrscheinlich die größte Tasche auf der ganzen Welt – aber ich brauchte etwas, wo Kevin Hart und all meine Einhörner reinpassen".

Denn Schauspieler Kevin Hart (36) spielt neben Johnson in der Action-Komödie „Central Intelligence“ mit. Gemeinsam sind sie derzeit auf Welttour, um für den Film zu werben.

In Deutschland kommt „Central Intelligence“ am 16. Juni in die Kinos.