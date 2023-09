Berlin -Matthias Schweighöfer („What a Man“) hat in Berlin die Dreharbeiten für seine Serie „You Are Wanted“ begonnen, die im Streamingdienst Amazon Prime zu sehen sein wird. Das teilte Amazon Deutschland am Donnerstag mit. „Wir wollen unserer Idee treu bleiben, große Namen und viele neue gute Gesichter in unseren Produktionen zu vereinen“, so Schweighöfer in einer Pressemitteilung. Der 35-Jährige übernimmt neben Regie und Produktion auch die Hauptrolle eines Mannes, der durch einen Hacker-Angriff aus den gewohnten Bahnen gerissen wird. An seiner Seite spielen Alexandra Maria Lara (37), Karoline Herfurth (32) und Tom Beck (38).

Auch Toni Garrn ist dabei

Auf Facebook hatte Schweighöfer am Dienstag ein Foto von sich selbst im schwarzen T-Shirt und mit Sonnenbrille veröffentlicht, dazu schrieb er: „Es geht los! ?#drehstart??#youarewanted?“ Über den Streaming-Dienst sollen die sechs einstündigen Folgen im kommenden Jahr abrufbar sein. Gedreht wird bis August in Berlin, Brandenburg und New York.

Auch Model Toni Garrn (23) steht für die Serie vor der Kamera, es ist ihre erste TV-Rolle. „Matthias ist ein toller Regisseur und Schauspiel-Partner. Wir hatten super viel Spaß am Set und ich habe jetzt noch mehr Lust auf die Schauspielerei bekommen“, sagte Garrn der „Bild“-Zeitung. (dpa)