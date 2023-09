Köln -Gefragt nach ihrem Lieblingsland in der Europäischen Union ist die häufigste Antwort der Bundesbürger Deutschland. In einer repräsentativen YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur nannten 47 Prozent der Erwachsenen die Bundesrepublik als EU-Lieblingsland. Männer sagen dies zu 51 Prozent, Frauen zu 44 Prozent.

Mit riesigem Abstand - genannt von 7 Prozent - folgt dann Italien, das im Klischee und spätestens seit Goethe immer wieder als das typische Sehnsuchtsland der Deutschen gilt. Frauen sind dabei etwas italienfreundlicher (8 Prozent) als Männer (5 Prozent). Im Osten Deutschlands ist Schweden genauso beliebt wie Italien, im Westen ist Spanien fast so beliebt wie Italien.

Italien das beliebteste Urlaubsland

Bundesweit gesehen liegt das klassische Urlaubsland Spanien (6 Prozent) hinter Italien, gefolgt von Österreich, Frankreich und Schweden (mit jeweils 4 Prozent). Auf jeweils 3 Prozent Fans kommen die Niederlande, Griechenland und Irland. Der Rest der Länder bewegt sich im Prozentbereich darunter, am besten schneiden da noch Dänemark und das Vereinigte Königreich ab.

Von den Nachbarländern ist den meisten Menschen in Deutschland - nämlich 26 Prozent - auf persönlicher Ebene Österreich am nächsten. Es folgen die Niederlande (17 Prozent), Frankreich (13 Prozent), Dänemark und die Schweiz (jeweils 8 Prozent), Polen und die Tschechische Republik (jeweils 3 Prozent) und dann erst Belgien und Luxemburg (jeweils 2 Prozent). Der Rest machte keine Angabe.

Werte in Bundesländern sehr unterschiedlich

Auffällig und erwartbar sind die Werte hier in den Bundesländern sehr unterschiedlich - meist geprägt von der geografischen Nähe zum Nachbarland. So fühlen sich beispielsweise viele Bayern emotional Österreich sehr nahe (49 Prozent), die Menschen in Nordrhein-Westfalen den Niederlanden (39 Prozent). Saarländer, Baden-Württemberger und Rheinland-Pfälzer fühlen sich demnach auf persönlicher Ebene Frankreich am nächsten, die Leute in Schleswig-Holstein Dänemark.

Sachsen haben zwar im Bundesländervergleich die größte gefühlte Nähe zu Tschechien, dort sagen aber dennoch fast doppelt so viele Menschen, dass Österreich ihnen emotional am nächsten sei. (dpa)