Dreadlocks bekommt man nie wieder raus, wer sie loswerden will, muss die verfilzten Locken abschneiden. Das denkt man zumindest, wenn man sich Dreadlocks anschaut. Doch stimmt das wirklich?

Es gibt keinen anderen Weg, glaubt auch Bell Coleman lange Zeit. Drei Jahre und fünf Monate lang trägt die Youtuberin Dreadlocks. Dann hat sie keine Lust mehr auf die Filz-Strähnen und will eine andere Frisur ausprobieren. Doch die radikale Glatzen-Lösung will sie nicht akzeptieren.



Deshalb wagt sie ein Experiment, das sie auf einem Youtube-Video festhält. Und Überraschung, es funktioniert. Aber, Spoiler, es ist sehr, sehr viel Arbeit.



Dreadlocks mit einem Stielkamm rausgekämmt

In „Brushing Out My Dreadlocks After 3 Years!” (Ich kämme meine Dreadlocks nach drei Jahren wieder raus) zeigt Coleman, wie sie vorgeht:



Zunächst weicht sie die Strähnen für je zehn Minuten in heißem Wasser ein, besprüht sie mit Detangler (einem speziellen Spray um die Haare zu entwirren) und massiert anschließend eine extrem fetthaltige Haarmaske aus Sheabutter und Arganöl ein.



Dann macht sich Coleman an die Arbeit. Mit einem Stielkamms kämmt sie die Dreadlocks Stück für Stück heraus. Und das dauert. Insgesamt braucht sie für die 36 Dreadlocks ganze fünf Tage. Und das nicht alleine. Relativ schnell bittet sie ihre Mutter um Hilfe. Doch am Ende blickt die Youtuberin mit blonden lockigen schulterlangen Haaren statt mit Filzlocken in die Kamera.

Ganz ohne Haare zu lassen funktioniert diese Methode nicht, Büschelweise Haare haben dran glauben müssen, die sie zum Beweis in die Kamera hält. Doch: „Stellt euch vor, ich hätte in den letzten drei Jahren keine Dreadlocks gehabt, dann wären mir auch so immer mal wieder Haare ausgefallen,.“ Durch die Dreads hätten sich aber alle Haare in den verfilzten Haaren gesammelt und sie habe keinen Haarausfall bemerkt, so die junge Frau.



„Habe meine eignen Haare so lange nicht mehr richtig anfassen können“

Lohnen sich denn die tagelangen Strapazen?: „Ich habe meine eignen Haare so lange nicht mehr richtig anfassen können. Es fühlt sich richtig gut an“, sagt Coleman. Ob ihre Haare unter den Verfilzungen gelitten haben? Eher das Gegenteil sei der Fall, berichtet sie. Schon früher habe sie natürliche Locken gehabt, doch diese seien nun stärker und definierter als vorher. (sar)