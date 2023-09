San Diego -Als „Rawvana” wird sie im Web für Millionen Menschen zu einem Vorbild, wird als Roh-Veganerin (Das englische Wort „raw” steht für „roh”) zu einer erfolgreichen Food-Bloggerin und Influencerin.



Doch sie wird dabei erwischt, wie sie Fisch und Eier isst und löst damit einen Sturm der Entrüstung aus. Am Ende hat sie eine gute Erklärung für ihre Entscheidung.

Yovana Mendoza aus San Diego (im US-Bundesstaat Kalifornien) postet regelmäßig sexy Fotos von ihrem durchtrainierten und gesunden Körper, spricht über ihre Erfahrungen als Veganerin und wie sich diese besondere Ernährungsweise auf ihren Körper auswirkt.



Mit ihren Videos und Bildern im Netz begeistert sie Millionen: allein 2 Millionen sind es auf Youtube.

Immer wieder erklärt sie auch ihre strengen Ernährungsregeln: Eine besagt etwa – neben dem ohnehin für sie selbstverständlichen Verzicht auf tierische Produkte –, dass auch keine gekochten Mahlzeiten auf dem Plan stehen.



Seit sechs Jahren propagiert sie nun diese Art zu Leben.

Yovana Mendoza: Fans erwischten sie beim Fisch-Essen

Doch Fans erwischten Yovana jetzt dabei, wie sie Fisch in einem Restaurant aß. Das berichtet „Buzzfeed”. Für den Bruchteil einer Sekunde war sie in einem Vlog im Netz zu sehen, vor ihr stand der verräterische Teller. Fans bemerkten auch, wie verlegen sie war.

Sofort prasselte ein Shitstorm auf sie ein. Sie wurde mit Fischbildern zugespamt, erhielt böse Kommentare. Viele fragten sich: War etwa alles nur fake?

Vor kurzem hat Yovana ein Erklärvideo auf Youtube hochgeladen – mit einem etwa 30-minütigen Statement zu ihrer Ernährungsumstellung. Seit zwei Monaten esse sie wieder Fisch und Eier, erklärt sie darin.



Der Grund: Sie habe nach einem speziellen „Wasserfasten” vor Jahren keine Periode mehr bekommen. Ärzte hätten ihr gesagt, dass ihr Körper eine Hormonstörung entwickelte, „sie würde körperlich kurz vor den Wechseljahren stehen”.

Yovana Mendoza hat Ernährung aus gesundheitlichen Gründen umgestellt

Doch: „Ich möchte Babys in die Welt setzen”, erklärt sie weiter. Ärzte hätten ihr empfohlen, Eier und Fleisch in die Ernährung aufzunehmen. „Ich beschloss, meine Gesundheit an die erste Stelle zu setzen”, sagt sie weiter. Auch wenn sie es als „Schande” empfindet, Fisch und Eier zu essen.



Mendoza versprach ihren Followern, dass sie immer noch an die Vorteile von veganer oder roh-veganer Ernährung glaube. Bleibt zu hoffen, dass sie mit ihrer Erklärung die Enttäuschung bei ihren Fans mindern kann. (mg)