Istanbul -Die Anzahl der deutschen Staatsbürger, die aufgrund von Ausreisesperren in der Türkei festsitzen, ist rasant gestiegen. Der Bundesregierung seien zurzeit 74 solcher Fälle bekannt, teilte das Auswärtige Amt auf Anfrage mit.



Damit hat sich die Zahl seit Ende August fast verdoppelt. Damals war noch von 38 deutschen Staatsbürgern die Rede gewesen, die die Türkei aufgrund von Ausreisesperren nicht verlassen dürfen. Im November waren 55 Bundesbürger betroffen.



59 Deutsche in türkischer Haft

Die Zahl der in der Türkei inhaftierten Deutschen blieb dagegen weitestgehend konstant. Nach offiziellen Angaben befinden sich zurzeit 59 Deutschen in türkischer Haft, im November waren es 60. Das Auswärtige Amt erhebt allerdings nicht mehr öffentlich, wie viele Fälle kriminelle Hintergründe haben oder „politisch“ sind - bei denen es also etwa um Terrorvorwürfe oder Präsidentenbeleidigung geht.



Das Thema dürfte am Freitag auch beim Treffen der Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Präsident Recep Tayyip Erdogan in Istanbul zur Sprache kommen. Bundesaußenminister Heiko Maas hatte im November betont, dass die Inhaftierung von Deutschen einer Normalisierung der Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland im Wege stehe und dass die Fälle gelöst werden müssten. (dpa)