Berlin -Es gibt eine Zahl, die auf sehr anschauliche Weise beschreibt, dass bei der Pflege in Deutschland noch vieles im Argen liegt: Jeder zweite ältere Pflegebedürftige in einem Heim ist völlig zahnlos. Bei den Gleichaltrigen, die nicht in einem Heim leben, sind davon hingegen weniger als ein Drittel betroffen.



Zudem leiden deutlich mehr Heimbewohner an Karies, Blutungen und Zahnfleischentzündungen. Deshalb war vor einigen Jahren entschieden worden, dass Zahnärzte ihre Besuche in einem Pflegeheim höher abrechnen können. Doch die Krankenkasse Barmer hat nun bei der Auswertung ihrer Abrechnungsdaten Erstaunliches herausgefunden.



Zahnärzte kommen ins Altersheim

Aus dem am Donnerstag in Berlin vorgestellten „Zahnreport 2018“ der Barmer geht hervor, dass die 2013 und 2014 eingeführten neuen Leistungen für die sogenannte aufsuchende Versorgung von den Zahnärzten immer stärker genutzt werden. Allein 2016 wurden sie hochgerechnet 1,9 Millionen mal abgerechnet. Für das Aufsuchen und die Untersuchung von Pflegebedürftigen zahlten die gesetzlichen Krankenkassen bundesweit mehr als 55 Millionen Euro.

Eigentlich hatten die Autoren des Zahnreports erwartet, dass nun auch die Zahl der Behandlungen gestiegen ist. Doch bei der Analyse der Daten kam heraus, dass bei mehr als zwei Dritteln der Arztbesuche am selben Tag überhaupt keine Therapie erfolgte und bei mehr als der Hälfte auch innerhalb von drei Monaten nicht.



Viele der bei den Kassen abgerechneten Untersuchungen blieben also folgenlos. Nicht einmal die Inanspruchnahme einfacher Therapieleistungen wie kleinerer Reparaturen an Zahnprothesen nahm zu.



Prävention wird besser, Behandlung nicht

„Vor dem Hintergrund des in Studien festgestellten Therapiebedarfs ist dieses Ergebnis überraschend“, heißt es daher in der Untersuchung. „Heute müssen wir feststellen, dass die neuen Leistungsziffern nicht den erwünschten Effekt bringen“, sagte Barmer-Vorstandschef Christoph Straub zu dem Ergebnis. Deren Ziel einer besseren zahnärztlichen Versorgung werde allenfalls bei den Kontakten und möglicherweise bei der Prävention, definitiv aber nicht bei der Therapie erreichen, kritisierte er.



Der Kassenchef wollte das allerdings nicht als pauschale Kritik an den Zahnärzten verstanden wissen. „Nun könnte man es sich an dieser Stelle einfach machen und den Zahnärzten eine Mitnahmementalität unterstellen“, sagte Straub. Das sei aber nicht die Absicht der Untersuchung. Daher hätten die Autoren des Pflegereports Interviews mit Pflegeheimbetreibern und Zahnärzten geführt um herauszufinden, warum die Pflegebedürftigen zwar untersucht, aber nicht behandelt würden.



Transport in Zahnarztpraxen ist schwierig

Bei diesen Gesprächen kam nach Angaben der Autoren heraus, wie schwierig die Versorgung der oft an mehreren Krankheiten leidenden Patienten tatsächlich ist. Das hängt laut Straub auch damit zusammen, dass es in Pflegeheimen oft weder die für die Zahnarztbehandlung benötigte Ausstattung gibt, noch könnten dort die erforderlichen Qualitätsstandards eingehalten werden.



Eine Ausweg sei, die Betroffenen in die Zahnarztpraxis zu bringen. Der Transport von hochbetagten, oft bettlägerigen Patienten sei jedoch häufig mit Schwierigkeiten verbunden, berichtete Straub. So klagten Pflegeheimbetreiber vor allem über den hohen bürokratischen Aufwand bei den Anträgen auf Kostenübernahme durch die Krankenkassen. „Nicht zuletzt gibt es offenbar Pflegeheimbewohner, die eigentlich notwendige Behandlungen verweigern oder den Bedarf dafür gar nicht erst äußern“, so der Kassenchef.



Mehr Geld ist nötig

Er plädierte für eine Vereinfachung des Antragsverfahrens für den Transport und für die Entwicklung von medizinischen Leitlinien und Handlungsempfehlungen für die zahnärztliche Versorgung von Pflegeheimbewohnern. So könne man mit einem geringen Aufwand den Betroffenen mehr Lebensqualität bringen. Das nüchterne Fazit der Studienautoren: „Eine bessere Mundgesundheit von Pflegebedürftigen und eine adäquate Versorgung kann offensichtlich nicht nur durch das Einbringen erhöhter finanzieller Mittel in das System erreicht werden.“



In Bayern ist Zahnersatz am teuersten

Im Zahnreport wird traditionell auch untersucht, wie oft die Menschen in Deutschland zum Zahnarzt gehen und was sie dabei aus eigener Tasche bezahlen müssen. Die Daten aus dem diesjährigen Report bestätigen den Trend, wonach die Ostdeutschen ihre Zähne durchweg öfter kontrollieren und behandeln lassen als die Westdeutschen. Mit 200 Euro verursachten dabei die Berliner die höchsten Kosten.



Extrem große regionale Unterschied gibt es weiterhin bei den Kosten für den Zahnersatz. Sie reichen im Schnitt von 1109 Euro in Sachsen bis zu 1532 Euro in Bayern. Entsprechend groß ist auch die Spannweite bei den Eigenanteilen der Versicherten: Die Sachsen mussten durchschnittlich 544 Euro zuzahlen, die Bayern dagegen mit 1018 Euro fast doppelt so viel.