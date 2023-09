Wer gesunde Zähne möchte, der muss putzen. Mehrmals täglich, drei Minuten, kreisende Bewegungen. Und die Zahnzwischenräume mit Zahnseide sauber halten. Oder?

In den USA ist ein Streit entbrannt in dessen Zentrum sich die Zahnseide befindet. Denn: Die US-Gesundheitsbehörde hat nun ihre Empfehlung des Badezimmer-Utensils in ihren „Dietary Guidelines“ zurückgezogen. Das ist bemerkenswert, denn seit 1979 wurde der Gebrauch von Zahnseide von der Regierung den US-Bürgern empfohlen, da diese Zahnreinigung effektiv vor Karies schützen sollte.

Reporter fragten bei Behörde nach, die Empfehlung aus dem Katalog nahm

Journalisten der Nachrichtenagentur AP fragten bei der Gesundheitsbehörde nach und verlangten Belege für den wissenschaftlich Nutzen der Zahnseide. Das Resultat: In der letzten Version der behördlichen Empfehlungen verschwand die Zahnseide – ohne jegliche Hinweise.



Per Gesetz müssen diese Empfehlungen immer auf aktuellen Studien basieren. Doch diese fehlten den Autoren anscheinend. Gegenüber AP erklärten sie, dass die Effektivität der Zahnseide nie zufriedenstellend nachgewiesen werden konnte.



Keine Studie belegt Zusammenhang zweifelsfrei

Die Journalisten nahmen sich 25 Studien der letzten zehn Jahre vor und fanden tatsächlich keine Beweise für die Behauptung, Zahnseide verringere das Kariesrisiko. Eher seien die Belege dafür, dass Zahnseide gegen Zahnbelag wirke, „schwach, nicht glaubwürdig und von sehr schlechter Qualität“. Außerdem hätten zahlreiche Studien nur über einen zu kurzen Zeitraum, wie etwa zwei Wochen, getestet, andere hätten wiederum mit zu kleinen Gruppen gearbeitet, um wirklich aussagekräftig zu sein.



Im Umkehrschluss könnte man auch fragen: Schadet Zahnseide denn? Nein, sofern sie richtig angewendet wird, so Experten. So empfiehlt Dr. Jochen Schmidt, Zahnarzt und Implantologe des Carree Dental in Köln: „Auch wenn der Nutzen der Zahnseide wissenschaftlich nicht eindeutig belegt zu sein scheint, so ist eine Anwendung dennoch zahnmedizinisch sehr empfehlenswert.“ Nur so lassen sich schädliche Bakterien auch dort gründlich entfernen, wo die Bürste nicht hinkomme, in den problematischen Zahnzwischenräumen.



Dr. Jochen H. Schmidt arbeitet als Zahnarzt und Implantologe am Carree Dental in Köln. Carree Dental

Der Zahnarzt erklärt die richtige Handhabung der Zahnseide „Wichtig ist jedoch eine schonende und hygienische Anwendung: Die Zahnseide sollte um den Finger gewickelt und bei jedem Zahnzwischenraum Stück für Stück neu genutzt werden. Ansonsten könnten die Bakterien eventuell von einem Zwischenraum in den anderen transportiert werden. Die Zahnseide dabei stets vorsichtig auf und ab ziehen und nicht kreuz und quer. Dies schadet ansonsten Zahnfleisch und –schmelz – und bewirkt somit in der Tat das Gegenteil des gewünschten positiven Effekts.“

Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie „Zehn Fakten zum Thema Mundgeruch“:

Zehn Fakten zum Thema Mundgeruch

1. Erkrankungen der Zähne Die Ursache für Mundgeruch liegt in den meisten Fällen im Mund oder Rachenraum. Krankheiten wie zum Beispiel eine Zahnfleischentzündung (Gingivitis) können für einen schlechten Atem verantwortlich sein. Ganz so schlimm muss es aber nicht immer sein. Häufig hilft auch eine gründliche Zahnreinigung. Zahnzwischenräume, nur halb durchgebrochene Zähne und Zahnfleischtaschen bieten hervorragende Nischen zur Ansiedlung von Mikroorganismen. Hier sollte besonders gründlich gereinigt werden. dpa Lizenz

2. Eiweißreiche Nahrung verstärkt den Geruch Das Mundgeruch-Risiko ist auch abhängig von der Ernährung. Im Mundraum sind Millionen von Mikroben aktiv, die damit beschäftigt sind, Essensreste oder abgestorbene Zellen abzubauen. Bei diesem Prozess entstehen flüchtige Schwefelverbindungen, die einen schlechten Atem verursachen können. Eiweißreiche Nahrung kann im Vergleich zur vegetarischen Kost mehr üble Gerüche auslösen. Mit Obst und Gemüse sollte der Atem besser riechen als nach dem Verzehr von Fleisch oder Milchprodukten. dpa Lizenz

3. Bakterielle Beläge auf der Zunge Die raue Zungenoberfläche bietet besonders im hinteren Drittel, wo die Zunge nicht mit dem Gaumen in Kontakt kommt, eine gute Grundlage für Essensreste und bakterielle Beläge. Etwa 60 bis 80 Prozent der schwefelproduzierenden Bakterien setzen sich auf dem Zungenrücken ab. Da hilft nur, die Zunge ebenso wie die Zähne regelmäßig zu reinigen. dpa Lizenz

4. Verminderter Speichelfluss als Ursache Ein geringer Speichelfluss fördert Mundgeruch zusätzlich. Die Schleimhäute trocknen aus, sodass bakterielle Auflagerungen entstehen. Faktoren wie Schnarchen, Mundatmung oder Fasten können den Speichelfluss ebenso reduzieren wie bestimmte Speicheldrüsenerkrankungen oder Medikamente (z.B. Psychopharmaka). Nachts ist die Speichelproduktion generell stark vermindert, weshalb sich vor allem morgens nach dem Aufstehen ein unangenehmer Geruch und Geschmack bemerkbar macht. Auch leiden ältere Menschen häufig an einem verminderten Speichelfluss. dpa Lizenz

5. Entzündungen im Hals-, Nasen- und Rachenraum Erkrankungen wie zum Beispiel Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis), Mandelentzündung (Tonsilitis) oder auch ein Schnupfen (Rhinitis) können vorübergehend zu Mundgeruch führen. Auch können Lungenkrankheiten wie eitrige Bronchitis, Lungenentzündung (Pneumonie) oder ein Lungenabszess für schlechten Atem verantwortlich sein. dpa Lizenz

6. Grundlegende Zahnsanierung kann helfen Bei Mundgeruch richtet sich die Therapie nach dem Auslöser der Beschwerden. Viele Fälle von Mundgeruch sind auf eine erhöhte Bakterienzahl im Mundraum zurückzuführen. Eine umfassende Zahnsanierung kann daher die notwendige Grundlage der Therapie sein. Zudem behandelt der Zahnarzt die gegebenenfalls vorliegenden Erkrankungen des Zahnhalteapparats (Parodontopathie-Behandlung). dpa Lizenz

7. Nichts ist wichtiger als die tägliche Mundpflege Die sorgfältige und regelmäßige Mundpflege durch Zahnbürste, Zahnseide und Zungenschaber trägt maßgeblich dazu bei, Mundgeruch dauerhaft zu beseitigen. Zusätzlich kann man antibakterielle Mundspülungen verwenden werden, um Teile der Bakterien zu eliminieren. dpa Lizenz

8. Kaugummi kann den Speichelfluss anregen Eine verstärkte Speichelproduktion vermindert den unangenehmen Geruch, sodass eine Speichelflusserhöhung gefördert werden sollte. Der Speichelfluss kann beispielsweise durch das Kauen zuckerfreier Kaugummis oder Äpfel angeregt werden. Zudem sollte man darauf achten, feste Nahrungsmittel wie Schwarzbrot unter reichlichem Kauen zu sich zu nehmen. Besonders geruchsintensive Speisen sollte man meiden. dpa Lizenz

9. Ingwer und Petersilie als Hilfe? Zum Nutzen von Hausmitteln, wie das Kauen von Ingwerwurzeln oder Petersilie, ist bislang nur wenig bekannt. Gerade in Asien wird allerdings häufig auf den frischen Geruch des Ingwers gesetzt. dpa Lizenz

10. Therapie gegen die Ursache Falls eine bestimmte Erkrankung die Ursache des Mundgeruchs ist, muss diese behandelt werden. Ist zum Beispiel eine eitrige Bronchitis für den Mundgeruch verantwortlich, bildet sich dieser in der Regel zurück, wenn die Bronchitis abgeklungen ist. dpa Lizenz

