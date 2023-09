Eine seltene Flutwelle hat einen Strand in den Niederlanden überschwemmt. Das Wetter-Phänomen von Montagmorgen ist auf einem Youtube-Video zu sehen. Es zeigt, wie ein ungewöhnlich großer Teil des Strandes in Zandvoort in der Nähe von Amsterdam vom Wasser bedeckt wird und Liegen mitgezogen werden.

Grund für die Flut sei wahrscheinlich ein Hochdruckgebiet über dem Meer, zitiert der niederländische Fernsehsender NOS einen Mitarbeiter des Wetterportals „Wetterplaza“. Das sei zwar klein, aber stark gewesen. Der Druck führe dazu, dass das Wasser nach unten gedrückt werde. Dadurch enstehe dann die hohe Welle. (fla)

Das könnte Sie auch interessieren: