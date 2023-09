Viele Schädlinge, insbesondere Zecken, haben von dem vergleichsweise milden Winter und den Temperaturen der vergangenen Monate profitiert, sagte Herbert Lohner vom Naturschutzbund BUND. Sie würden oft an Mäusen überwintern. „Wenn der Winter weniger hart ist, überleben mehr Mäuse und deshalb gibt es potenziell mehr Zecken“, erklärte Lohner.

„Wir stellen fest, dass in unseren Breiten das Frühjahr 10 bis 15 Tage früher beginnt als in früheren Jahrzehnten“, erläuterte Lohner. Jüngere Zecken seien deshalb bereits aktiv. „Wer auf einer Decke unter Bäumen liegt, kann sie durchaus anlocken.“ Nach seinen Worten werden sie durch Körperwärme mobilisiert. Zecken könnten jahrelang im Laub auf ihre Wirtstiere warten.

Gemeiner Holzbock heißt die häufigste heimische Zeckenart. Die nur wenige Millimeter großen Tierchen ritzen mit ihren Saugwerkzeugen eine winzige Wunde in die Haut, verankern sich an dieser Stelle und saugen Blut. Eine Zeckenattacke ist keinesfalls ungefährlich. Denn Zecken können Krankheiten wie Borreliose und die Frühsommer-Meningo-Enzephalitis (FSME) übertragen. FSME kann in schweren Fällen zu einer Hirnhautentzündung führen.

Die wichtigsten Fragen rund um Zecken beantworten wir hier:

Wo kommen Zecken vor?

Zecken leben in Laub- und Mischwäldern, in feuchten Nadelwäldern, entlang von Waldrändern sowie auf schattigen Wiesen, seltener in innerstädtischen Grünanlagen oder Gärten. Zecken, die Borreliose übertragen, kommen im gesamten Bundesgebiet vor. Die mit FSME-Viren infizierten Zecken sind vor allem in den südlichen Bundesländern verbreitet. Wer in einem Zecken-Risikogebiet wohnt, oder dort seinen Urlaub verbringen möchte, dem rät das Robert-Koch-Institut deshalb zu einer Impfung. Vor allem, wenn man dort auf dem Land wohnt und in seiner Freizeit viel draußen ist.

Wie schütze ich mich vor Zecken?

Wer im Frühling draußen in der Natur unterwegs ist, sollte Kleidung tragen, die möglichst viele Hautstellen bedeckt (geschlossene Schuhe, lange Hosen und T-Shirts). Die Hosenbeine sollten in die Socken gesteckt werden. Insektenschutz-Spray kann ebenfalls sinnvoll sein. Zecken bevorzugen Körperstellen wie Haaransatz, Ohren, Hals, Achseln, Ellenbeuge, Bauchnabel, Genitalbereich oder Kniekehlen. Diese Stellen sollten nach einer Wanderung gründlich kontrolliert werden. Dadurch können Zecken entfernt werden, bevor sie sich festsetzen. Sie zu finden gelingt leichter, wenn man helle Kleidung trägt.

Was mache ich, wenn ich gebissen wurde?

Die Zecke sollte schnellstmöglich herausgezogen werden, um eine Entzündung zu vermeiden. Wichtig ist dabei, dass die Zecke komplett entfernt wird. Am leichtesten gelingt dies, wenn man die Zecke mit einer Pinzette oder einer speziellen Zeckenzange direkt an der Hautoberfläche (niemals am Körper) packt und vorsichtig gerade aus der Haut zieht. Das Robert-Koch-Institut rät davon ab, Zecken mit Hausmittelchen wie Öl, Klebstoff oder Nagellack zu beträufeln, da dies die Insekten unnötig reize. Das könne dazu führen, dass die Zecke Speichel und damit Infektionserreger abgibt. Nach Entfernung der Zecke sollte die Wunde desinfiziert werden.

Wie töte ich eine Zecke am besten?

Um nicht mit möglichen Krankheitserregern in Berührung zu kommen, sollte man die Zecke nicht mit den Fingern oder in der Hand zerquetschen. Besser eignen sich zum Beispiel eine harte Schuhsohle, ein Stein oder ein Stück Holz. Alternativ sterben Zecken in hochprozentigem Alkohol (über 50 Prozent) oder durch Anzünden auf einem Papier. In der Toilette oder im Waschbecken hinunterspülen sollte man Zecken nicht, da sie in Wasser überleben können. Das gilt auch für Waschmaschinen.

Wann muss ich nach einem Zeckenstich zum Arzt?

Wenn nach einigen Tagen oder Wochen rund um die Einstichstelle eine ringförmige Rötung der Haut auftritt, sollten Betroffene zum Hautarzt gehen. Das gilt auch bei grippeähnlichen Symptomen, wie Fieber, Abgeschlagenheit, Unwohlsein, Kopf- und Gliederschmerzen. Um die Wunde besser im Auge behalten zu können, kann es nützlich sein, mit einem Kugelschreiber einen Kreis darum zu ziehen.

(kkl/dpa)