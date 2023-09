Berlin -Es gilt als eines der größten und auch wichtigsten IT-Projekte der Welt - doch was sich die Verantwortlichen im Gesundheitswesen und der Industrie bei der Entwicklung der elektronischen Gesundheitskarte leisten, ist an Peinlichkeit kaum zu überbieten: Nach 15 Jahren Entwicklungszeit und Kosten von einer Milliarde Euro haben die 70 Millionen Versicherten inzwischen zwar eine neue Karte bekommen. Doch diese unterscheidet sich von ihrer Vorgängerin im Wesentlichen durch das aufgedruckte Passbild.

Beginn wohl erst 2017

Mitte 2016 sollte es endlich mit praktischen Online-Anwendungen losgehen - sollte. Doch daraus wird nichts. Nach diversen Verzögerungen ist eine neue Verschiebung auf mindestens Frühjahr 2017 absehbar. Dabei gilt die erste Online-Funktion der Karte als technisch anspruchslos. Gesetzlich geplant ist, dass ab dem 1. Juli die auf der Karte gespeicherten Versichertendaten, also unter anderem Name und Anschrift, übers Internet mit den Daten bei den Krankenkassen abgeglichen und gegebenenfalls geändert werden können. Diese Funktion ist auch wichtig für die Betrugsbekämpfung. Denn durch den Online-Abgleich können verlorene oder gestohlene Karten sofort gesperrt werden. Das geht bisher nicht, da die Lesegeräte bei den Ärzten nicht online sind.

Der Zeitplan ist aber aufgrund von technischen Problemen nicht zu halten: Nach Einschätzung der Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) wird die Online-Anwendung auf keinen Fall wie geplant in diesem Sommer starten. Die KBV hält es nach Angaben vom Mittwoch auch für unwahrscheinlich, dass stattdessen noch der 31. Dezember diesen Jahres zu schaffen ist. Vielmehr gehen die Kassenärzte nun davon aus, dass die nötigen Tests erst im Frühjahr 2017 abgeschlossen werden können. Erst danach kann die Anwendung bundesweit eingeführt werden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Hersteller – zwei Industriekonsortien unter anderem mit der Beteiligung der Telekom-Tochter T-Systems – haben nach Angaben der KBV derzeit immer noch Probleme, die Sicherheitsanforderungen für die notwendige Computerhardware zu erfüllen. Dabei handelt es sich um die Leseterminals für die Gesundheitskarte und Geräte, die eine geschützte Verbindung zum Datennetz herstellen. Für die KBV und den Spitzenverband der Krankenkassen könnte die Verzögerung zu ernsten Konsequenzen führen: Gesetzlich ist festgelegt, dass deren Haushalte empfindlich gekürzt werden, wenn die Anwendung nicht bis spätestens Ende des Jahres läuft.

Echter Mehrwert frühestens 2018

KBV-Chef Andreas Gassen beklagte am Mittwoch, die Sanktionen träfen die Falschen. Die Ärzteschaft sei an der Verzögerung nicht schuld. Daher müsse das Bundesgesundheitsministerium die Zeitpläne an die neue Entwicklung anpassen. Durch die neue Panne könnten sich auch die Termine für weitere Funktionen nach hinten verschieben. Hier geht es erstmals um einen echten Mehrwert für die Patienten. So sollten ab 2018 Notfalldaten auf der Karte gespeichert werden, also Informationen über Blutgruppe oder Allergien.

Geplant ist auch eine Aufstellung der eingenommenen Medikamente. Mehrere Todesfälle durch Wechselwirkungen mit einem Cholesterinsenker waren ursprünglich der Anlass für die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte. Das war im Jahr 2001. (red)