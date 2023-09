Insbesondere Akademiker bereuen nach einer in der Wochenzeitung „Die Zeit“ veröffentlichten Studie, Kinder bekommen zu haben. „Ein hoher Bildungsabschluss und Kinder scheinen bei vielen eine Kombination, die zur Reue in der Kinderfrage drängt“, schreibt die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB), Jutta Allmendinger, in dem Blatt. „Es scheint einfach nicht recht zu passen. Das gilt vor allem für Mütter.“



Kind und Karriere lassen sich nicht immer gut vereinbaren. imago/Westend61

Für die sogenannte Vermächtnisstudie von „Zeit“, WZB und dem Institut Infas wurden 3100 Menschen in Deutschland befragt.

Vor allem Männer bereuen Kinderlosigkeit

Studienleiterin Allmendinger kommt aber zu dem Schluss, dass kinderlose Männer und Frauen ebenso bereuen: nämlich keine Kinder bekommen zu haben. „Es herrscht ein starker Kinderwunsch bei jenen, die die Erfahrungen, Anstrengungen und Widersprüche einer Elternschaft noch nicht kennengelernt haben – insbesondere bei Männern.“



Frauen fordern faire Teilung der Familienarbeit

Allmendinger bilanziert, die Gesellschaft müsse endlich verstehen, dass vor allem gut gebildete Frauen erwerbstätig sein wollten. Die befragten Frauen hätten sich für eine faire Teilung der Haus- und Familienarbeit ausgesprochen - dabei zögen die Väter aber noch zu wenig mit. Männer müssten sich aufmachen, „hin zu weniger Arbeitszeit und mehr Familienarbeit“, so die Soziologin. (dpa)

