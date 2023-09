Die wichtigsten Änderungen und Neu-Regelungen im Juni in der Übersicht.

Roaming-Gebühren abgeschafft

Ab dem 15. Juni werden die Roaming-Gebühren für das Telefonieren, Surfen und SMS schreiben im EU-Ausland abgeschafft. Die Regelung gilt auch für Island, Norwegen und Liechtenstein. Dort kann die Sim-Karte ab dann genau so genutzt werden wie zu Hause. Bisher sind dafür Extra-Gebühren fällig geworden.

Die Regeln gelten demnach für alle, die in Europa leben und beruflich oder privat in andere EU-Länder reisen. Sie sollen jedoch kein dauerhaftes Roaming ermöglichen, bei dem Kunden etwa einen Vertrag im preisgünstigsten Land abschließen und dann in ihrer Heimat das gebührenfreie Roaming nutzen.

Mehr Mindestlohn in Leiharbeitsbranche

Voraussichtlich ab dem 1. Juni tritt die dritte Mindestlohn-Verordnung für die Leiharbeitsbranche in Kraft. Damit bekommen Leiharbeiter in Deutschland mehr Geld: Im Osten steigt der Mindestlohn für Leiharbeiter von zuletzt 8,50 Euro auf 8,91 Euro, im Westen von 9,00 Euro auf 9,23 Euro. Bis 2019 sollen weitere Erhöhungen kommen, bis 2021 sollen die unterschiedlichen Entgeldtarife in Ost und West dann angeglichen werden, wie die „Passauer Neue Presse“ berichtet.

Transparenzverordnung für den Mobilfunk

Ab 1. Juni haben Mobilfunkkunden Anrecht auf mehr Transparenz. Ab dann müssen die Anbieter alle relevanten Vertragsdaten ihrer Produkte auf einem Produktinformationsblatt darstellen. Laut der Zeitschrift „Finanztest“ (Ausgabe 6/2017) gehören dazu Angaben wie Vertragslaufzeit, maximale Übertragungsgeschwindigkeiten, Tarif-Optionen und Informationen zu Kündigungsfristen. Grundlage ist die Transparenzverordnung der Bundesnetzagentur für den Telekommunikationsbereich.

Bestandskunden profitieren von der neuen Verpflichtung für Mobilfunkanbieter erst später. Ab Dezember 2017 müssen auch in laufenden Verträgen in der Monatsrechnung die Kündigungsfristen aufgeführt werden.

Unitymedia nimmt analoge Programme vom Sender

Unitymedia läutet das Ende des analogen Kabelfernsehens ein. Zwischen dem 1. und 30. Juni werden schrittweise zunächst in Baden-Württemberg, dann in Hessen und zuletzt in Nordrhein-Westfalen die analogen Programm vom Sender genommen.

Nach Unternehmensangaben sind noch rund 640 000 Analognutzer von der Umstellung betroffen und müssen sich einen Digitalreceiver oder einen Fernseher mit DVB-C-Empfänger zulegen. Ein Technikerbesuch ist nicht nötig: Bei Kabelanschlüssen von Unitymedia werden die analogen und digitalen Signale seit Jahren gemeinsam übertragen.

Schweizer Vignette günstiger

Die Schweizer Autobahn-Vignette wird ab dem 1. Juni günstiger: Sie soll im Ausland statt 38,50 Euro nur noch 38 Euro kostet, so der ADAC. In der Schweiz selbst gibt es keinen Preisnachlass, hier müssen weiterhin 40 Franken gezahlt werden.

