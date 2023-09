Kaum einer will sie. Alle halbe Jahre wettern Initiativen und Parteien gegen die Sinnhaftigkeit der Zeitumstellung. So hat erst im Januar die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ein Positionspapier zur Abschaffung der Zeitumstellung verabschiedet. Sie beklagt in dem Papier „hohe finanzielle und administrative Kosten“ und „gesundheitliche Beeinträchtigungen für Mensch und Tier“. Und fordert die EU-Kommission auf, einen Vorschlag zur Änderung der Regelung der Sommerzeit vorzulegen, „mit dem Ziel, die Zeitumstellung abzuschaffen und gleichzeitig eine Neuregelung für ein weiterhin dauerhaftes einheitliches Zeitregime in Europa zu treffen.“ Das Papier folgt auf Parteitagsbeschlüsse, die die CSU bereits 2013 und die CDU 2014 gefasst haben. Aber wenn selbst eine Regierungspartei sich seit Jahren für eine Neuregelung einsetzt, warum geht immer noch nichts voran?