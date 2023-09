Berlin -Die Künstlergruppe Zentrum für Politische Schönheit will in Berlin mit lebendigen Tigern und der Aktion „Flüchtlinge fressen – Not und Spiele“ die Bundesregierung unter Druck setzen. Die Gruppe plant nach eigenen Angaben, am 28. Juni 100 Syrer mit dem Flugzeug aus der Türkei nach Deutschland zu ihren Angehörigen bringen zu lassen und sammelt dafür Spenden.

„Machen Sie den Schleppern das Geschäft kaputt!“

Die Künstler fragen: „Warum können Flüchtlinge nicht einfach mit dem Flugzeug kommen?“ Wenn die Bundesregierung gegen das Flugzeug stimmt oder sich nicht dazu äußert, werden Flüchtlinge gesucht, die sich in einer vor dem Maxim Gorki Theater aufgebauten Arena fressen lassen.

Ist das Ganze ernst gemeint? „Wer uns kennt und unsere Arbeitsweise, der weiß, das wir halten, was wir versprechen“, sagte der Künstler Philipp Ruch am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. In einem Video heißt es zum Spendenaufruf: „Machen Sie den Schleppern das Geschäft kaputt!“

Das Video zur neuen Aktion des Künstlerkollektivs

Das Zentrum für politische Schönheit ist bekannt für öffentlichkeitswirksame Aktionen. Aus Protest gegen die EU-Flüchtlingspolitik hatten die Künstler 2015 eine Frau bestattet, die nach Angaben der Gruppe im Mittelmeer ertrunken war. Bei der Aktion mit den Tigern werde auf den Tierschutz geachtet, versicherte eine Sprecherin. (dpa)