Zermatt -Die im schweizerischen Ferienort Zermatt eingeschneiten Touristen müssen sich weiter gedulden. Wegen der „erschwerten Schneeräumung“ könne die Bahnstrecke zwischen Zermatt und Täsch doch nicht, wie zunächst geplant, um 11.15 Uhr wieder in Betrieb gehen, teilte die Gemeinde am Mittwoch mit. Die Verantwortlichen arbeiteten aber „mit Hochdruck an der Wiedereröffnung“ und seien zuversichtlich, die Bahnstrecke am Nachmittag zu öffnen.



Wegen des starken Schneefalls und der Lawinengefahr kam der Zugverkehr in Zermatt zum Erliegen. afp

Die Behörden des Skiorts hatte sich am frühen Morgen noch optimistisch gezeigt, dass die Bahnstrecke schon bald wieder in Betrieb gehen könne. Demnach sollte der erste Zug bereits am 11.15 Uhr fahren.



Von der Außenwelt abgeschnitten

Die beliebte Skiregion im Schweizer Kanton Wallis war nach heftigem Schneefall von der Außenwelt abgeschnitten, allein in Zermatt waren rund 13.000 Touristen am Dienstag eingeschlossen. Die Zufahrtstraße und die Bahnlinie zum Ort mussten wegen akuter Lawinengefahr geschlossen werden. (afp)

